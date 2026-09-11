ભાડજ હરેકૃષ્ણ મંદિરનો વીડિયો પોસ્ટ કરનાર સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સરે અપમાનજનક કોમેન્ટ કરનાર સામે નોંધાવી ફરિયાદ
અમદાવાદની સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર હિના મકવાણાની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ બાદ શરૂ થયેલો વિવાદ હવે પોલીસ ફરિયાદ સુધી પહોંચ્યો છે.
Published : September 11, 2026 at 1:53 PM IST
અમદાવાદઃ સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર હિના મકવાણાની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ બાદ શરૂ થયેલો વિવાદ હવે પોલીસ ફરિયાદ સુધી પહોંચ્યો છે. જન્માષ્ટમીના બીજા દિવસે હિનાએ ભાડજ સ્થિત હરેકૃષ્ણ મંદિરનો વીડિયો પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કર્યો હતો. વીડિયો વાયરલ થયા બાદ તેને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલિંગ શરૂ થયું હતું. આ દરમિયાન હિનાના ફોટાનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવેલા ટ્રોલિંગ વીડિયોની નીચે એક યુઝરે જાતિ અંગે અપમાનજનક ટિપ્પણી કરી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
મંદિરના વીડિયો બાદ શરૂ થયો વિવાદ
હિના મકવાણાએ ભાડજ હરેકૃષ્ણ મંદિરનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો હતો. વીડિયોમાં તે મંદિરના સેવકો સાથે દલીલ કરતી જોવા મળી હતી. હિનાનો આક્ષેપ હતો કે તેને મંદિર તરફથી આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ તેને યોગ્ય જગ્યા આપવામાં આવી નહોતી. આ મુદ્દે થયેલી વાતચીતનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. જોકે, મંદિર સેવક શ્યામ ચરણ દાસે હિનાના આ દાવાને નકારી કાઢ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મંદિર તરફથી આ પ્રકારે કોઈ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું નહોતું.
ટ્રોલિંગ વીડિયોની કોમેન્ટથી મામલો પોલીસ સુધી પહોંચ્યો
વીડિયો વાયરલ થયા બાદ હિનાના ફોટાનો ઉપયોગ કરીને એક ટ્રોલિંગ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વીડિયોની નીચે 6 સપ્ટેમ્બરે rohan_shah87 નામના યુઝર દ્વારા જાતિ અંગે અપમાનજનક ટિપ્પણી કરવામાં આવી હોવાનો હિનાએ આક્ષેપ કર્યો છે. આ મામલે હિના મકવાણાએ ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં જાતિ અંગે કરવામાં આવેલી અપમાનજનક ટિપ્પણીને લઈને એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
‘નાની હતી ત્યારથી આ બાબત ફેસ કરું છું’
હિના મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, જાતિને લઈને નાની હતી ત્યારથી ભેદભાવનો સામનો કરી રહી છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, લગભગ 15 વર્ષ સુધી ભાડાના મકાનમાં રહેતા સમયે પણ જાતિને લઈને મકાન મેળવવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી. મકાન માલિકો દ્વારા નોનવેજ ખાવાને લઈને પણ વાંધો ઉઠાવવામાં આવતો હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો હતો.
હિનાના જણાવ્યા મુજબ, આ પ્રકારના અનુભવો તેમના માટે નવા નથી અને સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી કથિત અપમાનજનક ટિપ્પણીને કારણે તેમણે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
મંદિર તરફથી આમંત્રણ આપ્યાનો દાવો નકારાયો
બીજી તરફ, ભાડજ હરેકૃષ્ણ મંદિરના મંદિર સેવક શ્યામ ચરણ દાસે જણાવ્યું હતું કે, હિનાને મંદિર તરફથી આ પ્રકારે કોઈ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું નહોતું. જેથી વીડિયો સામે હિનાએ કરેલા આક્ષેપો અંગે મંદિર તરફથી અલગ જ પક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.
FIR બાદ તપાસ હાથ ધરાઈ
આ સમગ્ર મામલે બી.એસ. જાડેજાએ ETV Bharatને માહિતી આપી હતી કે, ફરિયાદના આધારે FIR નોંધવામાં આવી છે અને સમગ્ર મામલે આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ હવે સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી ટિપ્પણી, ટ્રોલિંગ વીડિયો તથા ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપોને આધારે તપાસ કરી રહી છે. તપાસ દરમિયાન કોમેન્ટ કરનાર યુઝર અંગે વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે. આ મામલે ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને FIR કરવામાં આવી છે. સમગ્ર પ્રકરણમાં પોલીસ દ્વારા આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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