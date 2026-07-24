અમદાવાદમાં સ્માર્ટ સિટીની પોલ ખુલી: સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં પાણી ભરાયા, 1000થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓ ફસાઇ
સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલની હાલત અત્યંત કફોડી બની છે. 1000થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓ પાણીમાં ફસાઈ છે અને મેસમાં ઘૂંટણસમા પાણી વચ્ચે જમવા મજબૂર બની છે.
Published : July 24, 2026 at 3:16 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગથી અનેક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ છે, જેમાં સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલની હાલત અત્યંત કફોડી બની છે. 1000થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓ પાણીમાં ફસાઈ છે અને મેસમાં ઘૂંટણસમા પાણી વચ્ચે જમવા મજબૂર બની છે. દર વર્ષે સર્જાતી આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ ન આવતા NSUIએ તંત્રના વિકાસના દાવાઓ સામે સવાલ ઉઠાવી તાત્કાલિક રાહતની માંગ કરી છે.
સમરસ હોસ્ટેલમાં 1000થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓ ફસાઇ
અમદાવાદ શહેરમાં 23 જુલાઈના ધોધમાર વરસાદ બાદ ગુરુવારે પણ સવારથી વરસાદી માહોલ યથાવત રહ્યો હતો. સતત બીજા દિવસે વરસી રહેલા વરસાદને કારણે શહેરના અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. થલતેજ, બોપલ, આંબલી, શેલા સહિતના વિસ્તારોમાં ક્યાંક કેડસમા તો ક્યાંક છાતીસમા પાણી ભરાતા જનજીવન પ્રભાવિત બન્યું છે. કેટલીક જગ્યાએ પાણી ન ઓસરતા બચાવ અને રાહત કામગીરી માટે આર્મીની મદદ પણ લેવામાં આવી છે.
વરસાદની સૌથી ગંભીર અસર સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં જોવા મળી રહી છે. હોસ્ટેલ પરિસરમાં એટલું પાણી ભરાઈ ગયું છે કે અંદાજે 1,000થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ છે. સૌથી ચોંકાવનારી સ્થિતિ હોસ્ટેલની મેસમાં જોવા મળી, જ્યાં ઘૂંટણસુધીના પાણી વચ્ચે વિદ્યાર્થિનીઓ જમવા મજબૂર બની હતી. પાણી ભરાયેલી મેસના વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે.
ગુજરાત NSUIના પ્રમુખ નરેન્દ્રભાઈએ હોસ્ટેલની મુલાકાત બાદ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલના ગેટની અંદર ઊભા છે અને સમગ્ર પરિસરમાં કેડસમા સુધી પાણી ભરાયેલા છે. તેમણે જણાવ્યું કે દર ચોમાસામાં અહીં આવી જ સ્થિતિ સર્જાય છે, છતાં સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો નથી. પાણી એટલું વધુ ભરાયું છે કે વિદ્યાર્થીનીઓ માટે બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, પાણી ઓસરવામાં હજુ 6થી 7 દિવસ લાગી શકે છે. લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાયેલા રહેવાના કારણે સાપ અને અન્ય ઝેરી જીવજંતુઓનો ભય પણ સતત સતાવી રહ્યો છે, જેના કારણે હોસ્ટેલમાં રહેતી વિદ્યાર્થીનીઓમાં ભયનો માહોલ છે. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે સરકાર કરોડો રૂપિયાના વિકાસના દાવા કરે છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને મૂળભૂત સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
સતત વરસાદ અને ડ્રેનેજ વ્યવસ્થાની ખામીઓના કારણે સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલની સ્થિતિ ફરી એકવાર ચર્ચાનો વિષય બની છે. વિદ્યાર્થિનીઓએ તંત્ર પાસે તાત્કાલિક પાણી કાઢવાની અને કાયમી નિકાલની વ્યવસ્થા કરવાની માંગ કરી છે, જેથી દર વર્ષે ચોમાસામાં સર્જાતી આ મુશ્કેલીમાંથી રાહત મળી શકે.
આ પણ વાંચો: