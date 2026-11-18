શીલજ હિટ એન્ડ રન કેસમાં MLAના ભત્રીજાને મળેલી રાહત સામે સવાલો, પોલીસ કહ્યું ‘ગેરસમજથી અકસ્માત’
અકસ્માત સમયે કારની સ્પીડ કેટલી હતી અને આરોપીએ કોઈ નશાકારક પદાર્થનું સેવન કર્યું હતું કે નહીં તે અંગેના ટેકનિકલ રિપોર્ટ હજુ આવવાના બાકી છે.
Published : November 18, 2026 at 12:19 PM IST
અમદાવાદ: શીલજ સર્કલ પાસે સર્જાયેલા હિટ એન્ડ રન કેસમાં હવે પોલીસની તપાસ અને અધિકારીઓના નિવેદનો સામે સવાલો ઊભા થયા છે. એક તરફ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર બાઈકચાલક તરફથી નોંધાવાયેલી FIRમાં રેન્જ રોવર કાર ફુલ સ્પીડમાં અને બેદરકારીપૂર્વક આવી હોવાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે, તો બીજી તરફ પોલીસ અધિકારીઓ પ્રાથમિક તપાસના આધારે અકસ્માતને બંને વાહનચાલકો વચ્ચેની ગેરસમજનું પરિણામ ગણાવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, અકસ્માત બાદ કારચાલક ઘટનાસ્થળેથી નીકળી ગયો હોવા છતાં તેની સામે થયેલી કાર્યવાહી, બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં થયેલો વિલંબ અને જામીન પર મુક્તિ જેવા મુદ્દાઓને લઈને પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
આ કેસમાં આરોપી રાઘવેન્દ્ર કુશવાહ બાપુનગરના ધારાસભ્ય દિનેશ કુશવાહનો ભત્રીજો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે અકસ્માત સર્જનાર રેન્જ રોવર કબજે કરી છે અને આરોપીની પૂછપરછ પણ કરી છે. જોકે, અકસ્માત સમયે કારની સ્પીડ કેટલી હતી અને આરોપીએ કોઈ નશાકારક પદાર્થનું સેવન કર્યું હતું કે નહીં તે અંગેના ટેકનિકલ રિપોર્ટ હજુ આવવાના બાકી છે. ત્યારે FIRમાં નોંધાયેલી વિગતો અને પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ વચ્ચેનો તફાવત આ કેસમાં ચર્ચાનો મુખ્ય મુદ્દો બન્યો છે.
FIRમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ: કાર ફુલ સ્પીડમાં અને બેદરકારીપૂર્વક આવી હતી
આ કેસમાં સિક્યોરિટી ગાર્ડ તરીકે નોકરી કરતા અને પાર્ટટાઇમ રેપિડો બાઈક ચલાવતા 50 વર્ષીય પ્રદીપકુમારે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ મુજબ, 11 નવેમ્બરની વહેલી સવારે આશરે 6:45 વાગ્યે તેઓ પોતાની બાઈક પર એક મુસાફરને બેસાડીને શીલજ સર્કલ નજીક ગુરુકૃપા ચાર રસ્તા પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા.
તેઓએ બાઈક ધીમી કરીને જમણી તરફ વળવા માટે રોડનો મોટાભાગનો ભાગ ક્રોસ કરી લીધો હતો. આ દરમિયાન રાચરડા તરફથી આવતી એક કાર ફુલ સ્પીડમાં અને બેદરકારીપૂર્વક આવી હતી અને તેમની બાઈકને ટક્કર મારી હતી. ટક્કર લાગતાં બાઈક પર સવાર બંને વ્યક્તિઓ રસ્તા પર પટકાયા હતા.
આ અકસ્માતમાં પ્રદીપકુમારને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી, જ્યારે પાછળ બેઠેલા મુસાફરને માથા, ડાબા પગ અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. તેમને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે પ્રથમ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે CIMS હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થયું હતું.
ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે અકસ્માત સર્જ્યા બાદ કારચાલક સ્થળ પર રોકાયો નહોતો અને પોતાની કાર લઈને ત્યાંથી નીકળી ગયો હતો. ઘટનાસ્થળે હાજર કોઈ વ્યક્તિએ કારનો નંબર ચિઠ્ઠીમાં લખીને પ્રદીપકુમારને આપ્યો હતો. તેના આધારે પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.
DySPએ અકસ્માતને ગેરસમજ ગણાવ્યો, FIRની વિગતો અલગ દિશા દર્શાવે છે
આ કેસ અંગે DySP નીલમ ગોસ્વામીએ મીડિયાને આપેલી માહિતીમાં જણાવ્યું હતું કે, રાચરડા તરફથી શીલજ સર્કલ તરફ આવી રહેલી રેન્જ રોવર અને જમણી તરફ વળી રહેલી બાઈક વચ્ચે ગેરસમજ થઈ હતી. બંને વાહનો એકસાથે આગળ વધતાં ટક્કર થઈ હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ દરમિયાન GJ-27-0600 નંબરની કાર સામે આવી હતી. ત્યારબાદ કારના આધારે તપાસ કરી રાઘવેન્દ્ર કુશવાહને શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો. અકસ્માત સર્જનાર કાર પણ કબજે કરીને FSL અને RTOની તપાસ માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
જોકે, ફરિયાદમાં કારચાલક ફુલ સ્પીડમાં અને બેદરકારીપૂર્વક આવ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ છે, જ્યારે પોલીસનું પ્રાથમિક નિવેદન અકસ્માતને ગેરસમજ સાથે જોડે છે. કારની ચોક્કસ સ્પીડ અંગે અંતિમ ટેકનિકલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ સ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
અકસ્માતના 30 કલાક બાદ બ્લડ સેમ્પલ લેવાયું
આ કેસમાં બ્લડ ટેસ્ટનો મુદ્દો પણ ચર્ચામાં છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અકસ્માતના આશરે 30 કલાક બાદ આરોપીનું બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યું હતું. પોલીસનું કહેવું છે કે, જો રિપોર્ટમાં નશાકારક પદાર્થના સેવન અંગે કોઈ બાબત સામે આવશે તો કાયદાકીય જોગવાઈ મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
અકાળે બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યું કે નહીં અને વિલંબને કારણે તપાસ પર કોઈ અસર થઈ શકે છે કે કેમ તેવા સવાલો પણ ઊભા થયા છે. જોકે, આ અંગે કોઈ અંતિમ તારણ પર પહોંચવા માટે તપાસ અને મેડિકલ રિપોર્ટની વિગતો જરૂરી છે.
આરોપીનું કહેવું અને પોલીસની તપાસમાં સમય અંગેની વિગતો
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, અકસ્માત બાદ આરોપી ઘટનાસ્થળેથી નીકળી ગયો હતો. તપાસ દરમિયાન સીસીટીવી ફૂટેજ અને અન્ય વિગતોના આધારે કારની ઓળખ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આરોપીને શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો.
આરોપીએ પોતાના નિવેદનમાં અકસ્માત બાદ ત્યાંથી નીકળી જવા પાછળ ભીડ એકઠી થવાનો ડર હોવાનું જણાવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. બીજી તરફ, પોલીસ હવે આરોપીના કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ (CDR)નું વિશ્લેષણ કરી રહી છે, જેથી અકસ્માત બાદના સમયગાળામાં તેની હિલચાલ અંગે વધુ વિગતો મેળવી શકાય.
પોલીસે જણાવ્યું છે કે, આરોપી સામે અગાઉ કોઈ ગુનો નોંધાયેલો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું નથી. જોકે, અન્ય પોલીસ સ્ટેશનોમાં કોઈ ગુનો નોંધાયેલો છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
પોલીસની કાર્યવાહી સામે ઊભા થયા સવાલો
આ કેસમાં આરોપીની ધરપકડ, પૂછપરછ અને ત્યારબાદ જામીન પર મુક્તિની પ્રક્રિયાને લઈને પણ સવાલો ઊભા થયા છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ ગુનામાં સાત વર્ષથી ઓછી સજાની જોગવાઈ હોવાથી કાયદાકીય પ્રક્રિયા મુજબ નોટિસ આપીને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને આરોપીનું નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું હતું.
બીજી તરફ, અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે અને કારચાલક સ્થળ પરથી નીકળી ગયો હોવાની ફરિયાદમાં વિગતો છે. આ સંજોગોમાં આરોપી સામે કઈ કાયદાકીય જોગવાઈઓ લાગુ કરવામાં આવી, ધરપકડ અને જામીનની પ્રક્રિયા કયા આધારે હાથ ધરાઈ અને બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં વિલંબ કેમ થયો તેવા સવાલોના સ્પષ્ટ જવાબની અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે.
હવે FSL, RTO અને CDR રિપોર્ટ પર તપાસનો આધાર
પોલીસે કારની સ્પીડ અને અકસ્માતની ચોક્કસ પરિસ્થિતિ જાણવા માટે FSL, RTO તેમજ કાર કંપની પાસેથી ટેકનિકલ રિપોર્ટ મંગાવ્યા છે. આ ઉપરાંત આરોપીના CDRનું વિશ્લેષણ પણ કરવામાં આવશે. પોલીસનું કહેવું છે કે, આ તમામ વિગતોના આધારે અકસ્માતની હકીકત અને આરોપીની ભૂમિકા અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થશે.
હાલમાં આ કેસમાં એક તરફ ફરિયાદમાં નોંધાયેલી ફુલ સ્પીડ અને બેદરકારીની વિગતો છે, તો બીજી તરફ પોલીસની ગેરસમજના કારણે અકસ્માત થયાની પ્રાથમિક થિયરી છે. ટેકનિકલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ આ બંને દાવા વચ્ચેની હકીકત સ્પષ્ટ થઈ શકશે. જોકે, અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર વ્યક્તિના પરિવારને ન્યાય મળે તે માટે તપાસ પારદર્શક રીતે થાય અને પોલીસની કાર્યવાહી અંગે ઊભા થયેલા સવાલોના જવાબ મળે તે અત્યંત મહત્ત્વનું છે.
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