અમદાવાદની શેઠ સી.એન. વિદ્યાલયમાં શિક્ષકનો ‘થપ્પડકાંડ’! ધો-9ના વિદ્યાર્થીને એક પછી એક લાફા ઝીંક્યા
હિન્દી, અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત ભણાવતા શિક્ષક ઘનશ્યામસિંહ ડાભીએ વર્ગખંડમાં જ વિદ્યાર્થીને એક પછી એક છ જેટલા લાફા માર્યા હોવાનો આક્ષેપ છે.
Published : October 23, 2026 at 9:55 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના આંબાવાડી વિસ્તારમાં આવેલી શેઠ સી.એન. વિદ્યાલયમાં ધોરણ-9ના વિદ્યાર્થીને શિક્ષક દ્વારા માર મારવાની ઘટના સામે આવી છે. હિન્દી, અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત ભણાવતા શિક્ષક ઘનશ્યામસિંહ ડાભીએ વર્ગખંડમાં જ વિદ્યાર્થીને એક પછી એક છ જેટલા લાફા માર્યા હોવાનો આક્ષેપ છે. આ ઘટનાને પગલે વિદ્યાર્થીના વાલીએ શિક્ષક સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ સાથે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO) કચેરીમાં ફરિયાદ કરી છે. બીજી તરફ, અમદાવાદ શહેર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી રોહિત ચૌધરીએ શાળાને નોટિસ ફટકારી આચાર્ય પાસે ખુલાસો માગ્યો છે.
મસ્તી કરતો હોવાના આક્ષેપ વચ્ચે વિદ્યાર્થીને માર માર્યો
મળતી માહિતી મુજબ, ગત 14 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરના સમયે ધોરણ-9નો વિદ્યાર્થી વર્ગખંડમાં આગળની બેન્ચ પર બેઠો હતો. આ દરમિયાન શિક્ષક ઘનશ્યામસિંહ ડાભીએ તેને માર માર્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. વર્ગખંડમાં અન્ય વિદ્યાર્થીઓની હાજરીમાં બનેલી આ ઘટનાથી વિદ્યાર્થીઓ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યાનું પણ જણાવાઈ રહ્યું છે.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, વિદ્યાર્થી મસ્તી કરતો હોવાને કારણે શિક્ષકે તેને માર માર્યો હોવાનું કહેવાય છે. જોકે, વિદ્યાર્થીને માર મારવા પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું હતું અને સમગ્ર ઘટનામાં શિક્ષકની ભૂમિકા કેટલી હતી, તે તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થશે. આ મામલે શિક્ષણ નિરીક્ષકને સ્થળ તપાસ કરી હકીકતલક્ષી અહેવાલ તૈયાર કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
માર માર્યા બાદ વિદ્યાર્થીને વર્ગખંડની બહાર કાઢ્યો હોવાનો આક્ષેપ
આક્ષેપ મુજબ, વિદ્યાર્થીને માર માર્યા બાદ તેને વર્ગખંડમાંથી બહાર પણ કાઢી મૂકવામાં આવ્યો હતો. શાળા છૂટ્યા બાદ વિદ્યાર્થી ઘરે પહોંચ્યો અને તેણે માતા-પિતાને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ વાલીએ શિક્ષક સામે કડક પગલાં ભરવાની માગ કરી જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીનો સંપર્ક કર્યો હતો.
શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે શારીરિક કે માનસિક ત્રાસની કોઈ ઘટના બને તો તે ગંભીર બાબત ગણાય છે. આથી વાલીએ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરી જવાબદાર શિક્ષક સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માગ ઉઠાવી છે.
DEOએ નોટિસ ફટકારી, શિક્ષક સામે કાર્યવાહી કરવાના સંકેત
અમદાવાદ શહેર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી રોહિત ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીને શિક્ષક દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હોવાની જાણ વાલી તરફથી કરવામાં આવી છે. આ અંગે શાળાને નોટિસ પાઠવી આચાર્ય પાસે ખુલાસો માગવામાં આવ્યો છે. શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને કયા કારણોસર માર માર્યો હતો, તે અંગે પણ વિગતો માગવામાં આવી છે.
વધુમાં, શિક્ષણ નિરીક્ષકને સમગ્ર ઘટનાની હકીકત જાણવા અને સ્થળ તપાસ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. શાળા તરફથી મળનારા ખુલાસા અને શિક્ષણ નિરીક્ષકના અહેવાલના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તપાસમાં આક્ષેપોની પુષ્ટિ થાય તો સંબંધિત શિક્ષક સામે પણ પગલાં લેવામાં આવી શકે છે.
હાલમાં સમગ્ર મામલો તપાસ હેઠળ છે. હવે શાળાના ખુલાસા અને શિક્ષણ વિભાગના તપાસ અહેવાલ બાદ શિક્ષક સામે શું કાર્યવાહી થાય છે, તેના પર સૌની નજર છે.
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