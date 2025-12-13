અમદાવાદના શાસ્ત્રી બ્રિજને તોડી પાડવાની માંગ કેમ ઉઠી રહી છે?
ઓનલાઈન ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવશે, 6 મહિનાની અંદર રીપેરીંગ કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે.
Published : December 13, 2025 at 8:31 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના જૂના બ્રિજમાંથી એક શાસ્ત્રી બ્રિજ ફરી એક વાર બંધ કરવામાં આવશે. આ વખતે 6 મહિના સુધી આ બ્રિજ બંધ રહેશે, 15 જાન્યુઆરી 2026થી આ બ્રિજને બંધ કરવામાં આવશે. આ બ્રિજ બંધ થશે તો લોકોને ત્રણ કિલોમીટર સુધી ફરીને જવું પડશે. જાણીએ શાસ્ત્રી બ્રિજની શું સ્થિતિ છે અને કેમ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો?
અમદાવાદનો શાસ્ત્રી બ્રિજ 6 મહિના સુધી બંધ રહેશે
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ અમદાવાદના પીરાણાથી વિશાલા તરફના શાસ્ત્રી બ્રિજ પરના પેરાફીટ અને રસ્તાના સમારકામની કામગીરી 1 વર્ષ પહેલાં જ કરવામાં આવી હતી. વડોદરાના બ્રીજની ઘટના પછી રાજ્ય સરકાર દ્વારા સઘન ચેકિંગના આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા. આ શાસ્ત્રી બ્રિજનું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું, તે દરમિયાન બેરિંગ બદલવાની જરૂરિયાત જોવા મળી હતી, ત્યારે આ બ્રિજ રીપેરીંગ કરવા માટે આવનારા દિવસોમાં ઓનલાઈન ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવશે અને પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે. 6 મહિનાની અંદર રીપેરીંગ કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે.
આ અંગે મકતમપુરાના કાઉન્સિલર મિર્ઝા હાજી અસરાર બેગએ જણાવ્યું હતું કે, "શાસ્ત્રી બ્રિજ અવારનવાર જર્જરીત થવો એ અમદાવાદીઓ માટે નવાઈની વાત નથી, આ બ્રિજને વારંવાર રીપેર કરવો એ પણ નવાઈની વાત નથી. એક વખત રીપેરીંગ થાય તો એવી રીતે રીપેરીંગ થવું જોઈએ કે બીજી વખત કરવું ના પડે અથવા આ બ્રિજનું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ ગયું હોય તો નવો બનાવવો જોઈએ. થોડા સમય પહેલા પણ આ બ્રિજનું રીપેરીંગ કામ થયું હતું.
ચાર મહિના અને છ મહિના માટે બંધ કરે છે, પરંતુ એના કરતાં વધારે સમય લાગે છે. જેનાથી નારોલ તરફ જતા લોકોને નારોલથી વિશાલા તરફ આવતા લોકોને બહુ જ હેરાનગતિ અને ટ્રાફિકની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે, લાંબો ટ્રાફિક જામ રહે છે અને લોકોને હાલાકી ભોગવી પડે છે. લોકો બે-બે કલાક ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા રહે છે, એટલે અમારી માંગણી છે કે જો હવે આ બ્રિજને બંધ કરવામાં આવે તો સમય મર્યાદાની અંદર જ આ બ્રિજનું રીપેરીંગ કામ કરી આપવામાં આવે અને જો સમય લાગે તો કોન્ટ્રાક્ટરોને પેનલ્ટી કરવી જોઈએ. "
તેમણે કહ્યું કે, આ બ્રિજની આયુષ્ય પુરી થતી હોય તો રીપેરીંગ જરૂર નથી. આ બ્રિજને નવો જ બનાવવામાં આવે, આ બ્રિજને કેટલી વખત રીપેર કરવામાં આવશે? પીરાણા થી વિશાલા જતા ભારે વાહનોને 3.89 કિલોમીટરનું અંતર કાપવું પડે છે, પરંતુ જ્યારે શાસ્ત્રી બ્રિજ ભારે વાહનો માટે બંધ છે તો લોકોને દાણીલીમડા થી અંજલી સુધી ફરવું પડે છે, જેમાં લોકોને 7.20 kmનો રસ્તો કાપવો પડે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે શાસ્ત્રી બ્રિજની સમયાંતર જ એક નવો બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. જેથી ભવિષ્યમાં શાસ્ત્રી બ્રિજને સર્વિસ બ્રિજ તરીકે ચાલુ રાખી શકાશે.
