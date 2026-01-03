અમદાવાદના શાહીબાગ BAPS મંદિરમાં યોજાયો વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ, 12000થી વધુ લોકોએ આપી યજ્ઞમાં આહુતિ
સાંજે 4 થી રાત્રિના 8 વાગ્યા સુધીમાં ચાલેલા આ મહાયજ્ઞમાં જુદા જુદા વિસ્તારના હજારો હરિભક્તોએ યજ્ઞમાં ભાગ લીધો હતો.
Published : January 3, 2026 at 11:25 PM IST
અમદાવાદ: આજથી 215 વર્ષ પૂર્વે પોષીપૂર્ણિમાના પવિત્ર અને ઐતિહાસિક દિને ડભાણમાં વિશ્વશાંતિ મહાવિષ્ણુયાગ કરીને ભગવાન સ્વામિનારાયણે અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને દીક્ષા આપી હતી. તે પ્રસંગની અપૂર્વ સ્મૃતિરૂપે આજે 3 જાન્યુઆરી, શનિવારના રોજ મહંત સ્વામી મહારાજની પાવન ઉપસ્થિતિમાં "વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ" નું આયોજન બી.એ.પી.એસ સ્વામિનારાયણ મંદિર - શાહીબાગ સામે, યોગીજી મહારાજ હોસ્પિટલ ગ્રાઉન્ડમાં પ્રમુખ વાટિકા ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. સાંજે 4 થી રાત્રિના 8 વાગ્યા સુધીમાં ચાલેલા આ મહાયજ્ઞમાં જુદા જુદા વિસ્તારના હજારો હરિભક્તોએ યજ્ઞમાં ભાગ લીધો હતો.
12000થી વધુ લોકોએ યજ્ઞમાં આપી આહુતિ
આ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગમાં જુદા જુદા મંડપમ બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેવા કે ગુણાતીતાનંદ મંડપમ, ભગતજી મહારાજ મંડપમ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ મંડપમ, યોગીજી મહારાજ મંડપમ, પ્રમુખસ્વામી મહારાજ મંડપમ તેમજ મહંત સ્વામી મહારાજ મંડપમ. આ તમામ મંડપોમાં કુલ મળીને 400 જેટલા યજ્ઞકુંડમાં આશરે 12000 થી વધુ વ્યક્તિઓએ યજ્ઞકુંડમાં આહુતિ આપવાનો અવસર પ્રાપ્ત કર્યો હતો; જેમાં આશરે 5 લાખથી વધુ હોમાત્મક દ્રવ્યોથી અર્ઘ્ય તેમજ 50 લાખથી વધુ મંત્રોની આહુતિ આપવામાં આવી હતી.
વિવિધ પ્રસંગો તથા નિમિત્ત અર્થે જેવા કે નૂતન લગ્ન પ્રસંગ, માતૃ-પિતૃ મોક્ષાર્થે, તન-મન-ધન સમૃદ્ધિ, પ્રગટ ગુરૂહરિ પ્રસન્નતા, યજ્ઞોપવિત ધારણ, માનસિક સ્થિરતા વગેરે માટે હજારો યજમાન હરિભક્તો - ભાવિકો આ યજ્ઞવિધિમાં જોડાયા હતા.
