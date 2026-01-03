ETV Bharat / state

અમદાવાદના શાહીબાગ BAPS મંદિરમાં યોજાયો વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ, 12000થી વધુ લોકોએ આપી યજ્ઞમાં આહુતિ

સાંજે 4 થી રાત્રિના 8 વાગ્યા સુધીમાં ચાલેલા આ મહાયજ્ઞમાં જુદા જુદા વિસ્તારના હજારો હરિભક્તોએ યજ્ઞમાં ભાગ લીધો હતો.

BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો
BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો
Published : January 3, 2026 at 11:25 PM IST

અમદાવાદ: આજથી 215 વર્ષ પૂર્વે પોષીપૂર્ણિમાના પવિત્ર અને ઐતિહાસિક દિને ડભાણમાં વિશ્વશાંતિ મહાવિષ્ણુયાગ કરીને ભગવાન સ્વામિનારાયણે અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને દીક્ષા આપી હતી. તે પ્રસંગની અપૂર્વ સ્મૃતિરૂપે આજે 3 જાન્યુઆરી, શનિવારના રોજ મહંત સ્વામી મહારાજની પાવન ઉપસ્થિતિમાં "વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ" નું આયોજન બી.એ.પી.એસ સ્વામિનારાયણ મંદિર - શાહીબાગ સામે, યોગીજી મહારાજ હોસ્પિટલ ગ્રાઉન્ડમાં પ્રમુખ વાટિકા ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. સાંજે 4 થી રાત્રિના 8 વાગ્યા સુધીમાં ચાલેલા આ મહાયજ્ઞમાં જુદા જુદા વિસ્તારના હજારો હરિભક્તોએ યજ્ઞમાં ભાગ લીધો હતો.

BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)
BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો
BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)

12000થી વધુ લોકોએ યજ્ઞમાં આપી આહુતિ
આ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગમાં જુદા જુદા મંડપમ બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેવા કે ગુણાતીતાનંદ મંડપમ, ભગતજી મહારાજ મંડપમ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ મંડપમ, યોગીજી મહારાજ મંડપમ, પ્રમુખસ્વામી મહારાજ મંડપમ તેમજ મહંત સ્વામી મહારાજ મંડપમ. આ તમામ મંડપોમાં કુલ મળીને 400 જેટલા યજ્ઞકુંડમાં આશરે 12000 થી વધુ વ્યક્તિઓએ યજ્ઞકુંડમાં આહુતિ આપવાનો અવસર પ્રાપ્ત કર્યો હતો; જેમાં આશરે 5 લાખથી વધુ હોમાત્મક દ્રવ્યોથી અર્ઘ્ય તેમજ 50 લાખથી વધુ મંત્રોની આહુતિ આપવામાં આવી હતી.

BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો
BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)
BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો
BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)

વિવિધ પ્રસંગો તથા નિમિત્ત અર્થે જેવા કે નૂતન લગ્ન પ્રસંગ, માતૃ-પિતૃ મોક્ષાર્થે, તન-મન-ધન સમૃદ્ધિ, પ્રગટ ગુરૂહરિ પ્રસન્નતા, યજ્ઞોપવિત ધારણ, માનસિક સ્થિરતા વગેરે માટે હજારો યજમાન હરિભક્તો - ભાવિકો આ યજ્ઞવિધિમાં જોડાયા હતા.

BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો
BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)
BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો
BAPS મંદિરમાં વિરાટ વિશ્વશાંતિ સત્સંગદીક્ષા મહાયાગ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)

