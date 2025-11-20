અમદાવાદમાં શાહેઆલમ સરકારના ઉર્સની તૈયારીઓ શરૂ, જાણો કેમ બનાવવામાં આવે છે મન્નતના લાડુ
અમદાવાદના શાહેઆલમ દરગાહમાં મન્નતના લાડુ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ પરંપરાને હઝરત શાહે આલમ દરગાહના ખાદીમ સુબા મિયા ચિસ્તીએ જીવંત રાખી છે.
Published : November 20, 2025 at 3:55 PM IST
અમદાવાદ : શહેનશાહે ગુજરાત અને જાણીતા સુફી સંત હઝરત શાહેઆલમ સરકારના 567માં ઉર્સ આવવામાં બસ ગણતરીના દિવસો બાકી છે, તેની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. અમદાવાદના શાહેઆલમ દરગાહમાં મન્નતના લાડુ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ વખતે દોઢ ટન બુંદીના લાડુ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ પરંપરાને હઝરત શાહે આલમ દરગાહના ખાદીમ સુબા મિયા ચિસ્તીએ જીવંત રાખી છે.
આ વર્ષે 21 નવેમ્બર શુક્રવારના રોજ માહે જમાદિલ આખિરનો ચાંદ દેખાશે અને 22 નવેમ્બર શનિવારથી હઝરત શાહેઆલમ સરકારના ઉર્સની શરૂઆત થશે અને જમા દિલ આખીના 15માં ચાંદથી 23માં ચાંદ સુધી ઉર્સ મનાવવામાં આવશે, તે માટે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉર્સની તૈયારી માટે મન્નતના લાડુ બનાવવામાં આવ્યા છે.
શાહે આલમ દરગાહના ખાદીમ સૂબા મીયા ચિશ્તીએ જણાવ્યું કે, "હઝરત શાહેઆલમ સરકારનો જન્મ 17 ઝિલકદ 817 હીજરીના રોજ અબ્દુલ્લાહ બુરહાનુદીન કુતુબના ઘરે ગુજરાતના પાટણ શહેરમાં થયો હતો. તેમણે અમદાવાદ શહેરના શાહે આલમ વિસ્તારને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી હતી. જેના કારણે તેમને શાહે આલમ સરકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને હઝરત શાહેઆલમ સરકાર બીજ જમાદિલ આખિર 880 હિજરીના રોજ આ દુનિયામાંથી પડદો કરી લીધો હતો.
શાહે આલમ સરકાર એ કોમી આસ્થાનું એક પ્રતીક છે. અહીંયા બધા સમુદાયના લોકો આવતા હોય છે અને પોતાની બાધા રાખતા હોય છે, ત્યારે એમને મોં મીઠા કરાવવા માટે લાડું આપવામાં આવે છે. અમારા તરફથી ડોઢ ટન લાડું બનાવવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલી રહી છે અને જે કોઈ શ્રદ્ધાળુ અહીંયા આવે છે, તેને ચાંદરાત્ના દિવસે લાડું વહેંચવામાં આવે છે. આ લાડુંથી ઘણા લોકોની આસ્થા જોડાયેલી છે. છેલ્લા 24 વર્ષથી હું લાડું લોકોને આપું છું."
આ દરગાહમાં આવેલા શ્રદ્ધાળુ મોહમ્મદ સોહેલ એ જણાવ્યું કે, "હઝરત શાહેઆલમ રહેના ઉર્સની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. આ ઉર્સ ખૂબ જ ધૂમધામથી મનાવવામાં આવે છે. કોઈ પણ સારા પ્રસંગે મોં મીઠા કરાવવામાં આવે છે, ત્યારે શાહે આલમ સરકારના નિમિત્તે આ લાડું બનાવવામાં આવે છે અને લોકોને વહેંચવામાં આવે છે. ચાંદ રાતના દિવસે આખા ગુજરાતથી શ્રદ્ધાળુ આ દરગાહમાં આવે છે, અને તેમને પ્રસાદ તરીકે આ લાડું આપવામાં આવે છે. અહીંયા લાડું લેવા માટે લાંબી કતાર લાગે છે."
શ્રદ્ધાળુ મોહમ્મદ સલીમ એ જણાવ્યું કે, "શાહે આલમ સરકારના લાડું લેવા માટે દર ઉર્સના સમયે લોકોની ભીડ જામે છે, અને ઘણી બધી આસ્થાઓ આ લાડુંથી જોડાયેલી છે. બરકત માટે આ લાડું લોકો પોતાના ઘરમાં રાખે છે. શહેનશાહ એ ગુજરાતના ઉર્સ આવવાનું છે, ત્યારે અમારી ખુશીની કોઈ સીમા નથી. અમે બહુ જ ખુશ છીએ અને ઉર્સની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ."
આ પણ વાંચો...