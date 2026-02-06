અમદાવાદનો એસ.જી હાઈવે બનશે 'આઈકોનિક રોડ', સનાથલ થી ગાંધીનગર સુધી 30 કિમી રોડનું નવિનીકરણ
એસ.જી હાઇવે રોડની કાયાપલટ થશે અને તેને ડેવલપમેન્ટ કરાશે. 1 કિમીના ડેવલપમેન્ટ બાદ AMC દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
Published : February 6, 2026 at 2:51 PM IST
અમદાવાદ : શહેરનો એસ.જી. હાઈવે બનશે આઈકોનિક રોડ, સનાથલ થી ગાંધીનગર સુધી 30 કિમી રોડનું નવિનીકરણ થશે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એસ.જી હાઇવેનું પ્રિસિકન્ટ રોડ ડેવલપમેન્ટ થશે. 1 કિમીના ડેવલપમેન્ટ બાદ AMC દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
30 કિમીના એસ.જી હાઈવેને સર્વિસ રોડ સાથે ડેવલપ કરવામાં આવશે. જૂની એજન્સી પાસેથી કામ આંચકી નવી એજન્સીને કામ સોંપવામાં આવ્યું. AMC દ્વારા યુ.એન મેહતા ફાઉન્ડેશનને કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. પારેખ એસોસિએટ્સ દ્વારા ધીમી કામગીરી કરતા અનેક નોટિસ આપવામાં આવી હતી.
આ અંગે સ્ટેન્ડિગ કમિટીનાં ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ અમદાવાદના એસ. જી હાઈવેના નવિનીકરણની વાત કરી હતી. સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 અમદાવાદ મહાનગરમાં યોજાવવા માટે જઈ રહી છે. દેશન વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદી અને ભારત સરકારના ગૃહ તેમજ સહકાર મંત્રી અમિતભાઇ શાહના નેતૃત્વમાં તેમજ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શનમાં આજે અમદાવાદ હરણફાળ પ્રગતિ કરી છે અને વૈશ્વિક કક્ષાએ આ સિટીએ નામના મેળવી છે.
અમદાવાદની ઓળખ સમાન એસ.જી હાઈવેને સનાથલ સર્કલથી શરૂ કરી ગાંધીનગરના જી-7 સર્કલ સુધીનો આખો રોડ ડેવલોપ કરવા માટેનો લગભગ 30 કિમીનો રોડ છે. જેને એરપોર્ટથી ઈન્દિરાબ્રિજ જે રીતે આઈકોનિક રોડ બનાવવામાં આવ્યો એવી જ રીતે સનાથલ થી ગાંધીનગર સુધીનો એસ.જી હાઈવે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, ઔડા, ગુડા, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાએ માટે આજના તાકીદના કામની અંદર યુ.એન મહેતા ફાઉન્ડેશન દ્વારા ડેવલોપ કરવામાં આવશે.
કન્સલટન્સીનો તમામ ખર્ચ યુ.એન મહેતા ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરવામાં આવશે. પરિણામે આવનારા સમયગાળા દરમિયાન લેન્ડસ્કેપિંગ તદઉપરાંત વાત કરીએ તો ગઝીબો, ઈસ્કોનથી પકવાન સુધીનો રોડ ડેવલોપ કરવામાં આવ્યો, એવો નવતર 30 કિમીનો રોડ એસ.જી હાઈવે બ્યુટિફિકેશન સાથે તૈયાર થશે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડ્રાફ્ટ બજેટમાં ડેવલપ કરવા માટે શું શું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે?
- નોર્થ સાઉથ કોરીડોર
- નાના ચીલોડા થી સનાથલ રોડ - 26.6 કિ.મી. - રૂ. 660.00 કરોડ
- એસ.જી.હાઈવે આઈકોનીક ડેવલપમેન્ટ - રૂ.600.00 કરોડ
- નેશનલ હાઇવે નંબર 147 એસ.જી.હાઇવેને ઉજાલા સર્કલ થી વેષ્ણોદૈવી સર્કલ સુધી આશરે 10.30 કિ.મી.ની લંબાઈમાં
- આઈકોનિક અર્બન ગ્રીન હાઈવે તરીકે ડેવલોપ કરવાનુ આયોજન કરેલ છે
એસ.જી.હાઈવે આઈકોનીક ડેવલોપમેન્ટ પ્રોજેકટ અંતર્ગત આવરી લેતી મુખ્ય વિગતો
- અ.મ્યુ.કો.ના સર્વિસ રોડ તેમજ નેશનલ હાઈવેના થીમ બેઝ બફરઝોનનું ડેવલપમેન્ટ, ડસ્ટ ફ્રી રોડ
- ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરે તે મુજબના સ્કલ્પચર્સ તથા મ્યુરલ્સ
- ફાઉન્ટેન, પ્લાન્ટેશનયુકત વોક-વે, રાહદારીઓને ચાલવા માટે ફુટપાથ
- થીમ બેઝ લેન્ડ સ્કેપીંગ, અંદાજીત 5.00 લાખ ચો.મી. જેટલો ગ્રીન પેચ જેમાં અંદાજે 40,000 વૃક્ષોનું વાવેતર
- અનિયમીત કાચા ભાગમાં આવેલ હયાત મોટા વૃક્ષોની જાળવણી
- જંકશન ઈમ્પ્રુવમેન્ટ
- બ્રીજ તથા વોલની આર્ટીસ્ટીક ટાઈપ પેઈન્ટીંગ
- ઇન્ટીગ્રેટેડ લેન્ડસ્કેપ લાઈટીંગ અને લાઈટ પોલ
- સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ બીન
- બફર ઝોનમાં વેન્ડીંગ ઝોન, ગજેબો, બેસવા માટે બેન્ચીસ, વોકીગ ટ્રેક, સાયકલ ટ્રેક
- જાહેરાત માટેનાં હોર્ડીંગ્સ
- ટ્રાફીક સાઈનેજીસ, થર્મોપ્લાસ્ટીક રોડ માર્કીંગ પેઈન્ટ અને અન્ય ટ્રાફીક એન્જીનીયરીંગને લગતી કામગીરી કીઓસ્ક, ખાણી પીણીના સ્ટોલ, ડીઝાઈન યુક્ત બસ સ્ટેન્ડ, આધુનિક ફેસીલીટી સાથેના ટોઈલેટ
- સાઈકલ સ્ટેન્ડ, ઈલેકટ્રીક વ્હીલ ચાર્જીંગ પોઈન્ટ સાથેની સ્ટ્રીટ ડીઝાઈન
- ભુગર્ભ પાણીના સ્તરમાં વધારો કરવા રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટીગ સીસ્ટમ
- નેશનલ હાઈવેનો બફર ઝોનમાં શહેરી વનીકરણ કરી લેન્ડ સ્કેપીંગમાં વધારો કરી પર્યાવરણ સંતુલન પર ભાર, રીન્યુએબલ એનર્જીનો ઉપયોગ
