અમદાવાદનો એસ.જી હાઈવે થયો રક્તરંજીત!, પુરપાટ કાર એસ.ટી બસ સાથે અથડાતા અકસ્માત, 2ના મોત
પોલીસે એસટી બસના ડ્રાઈવરની અટકાયત કરીને અકસ્માત અંગેની તપાસ શરૂ કરી છે.
Published : January 18, 2026 at 1:31 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના એસ.જી. હાઈવે પર આજે સવારે ભયાનક માર્ગ અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. વૈષ્ણોદેવી સર્કલ નજીક ઝડપે દોડી રહેલી ફોર્ચ્યુનર કાર અચાનક કાબું ગુમાવતા ડિવાઈડર પાર કરીને સામે તરફથી આવી રહેલી એસટી બસ સાથે ભયંકર રીતે અથડાઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં ગાંધીનગર જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ સંગઠન મહામંત્રી આઈ.બી. વાઘેલાના પુત્ર ધવલ વાઘેલાનું સ્થળ પર જ કરુણ અવસાન થયું છે, જ્યારે કારમાં સવાર અન્ય ત્રણ વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.
સીસીટીવી દૃશ્યો અનુસાર, GJ 18EF 9 નંબરની ફોર્ચ્યુનર કાર ગાંધીનગર તરફ ખૂબ જ તેજ ગતિએ જઈ રહી હતી. દરમિયાનમાં એક અન્ય સફેદ કારને પસાર કરવા જતા ચાલકનો સ્ટીયરિંગપરથી કાબૂ છૂટી ગયો હતો. પરિણામે કાર ડિવાઈડર સાથે ટકરાઈને ઉછળી ગઈ અને સામેના માર્ગ પર હિંમતનગરથી રાજકોટ તરફ જઈ રહેલી એસટી બસ સાથે સીધી અથડાઈ હતી. અથડામણ એટલી જોરદાર હતી કે ફોર્ચ્યુનર કાર સંપૂર્ણપણે ચકનાચૂર થઈ ગઈ હતી અને બસ પણ ડિવાઈડર પર ચઢી ગઈ હતી.
આ અકસ્માત થતા જ આસપાસના લોકો અને પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. કારમાં રહેલી એક યુવતી સહિત બે અન્ય મુસાફરોને ગંભીર ઇજાઓ થતા તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાના કારણે એસ.જી. હાઈવે પર લાંબા સમય સુધી વાહનવ્યવહાર બંધ રહ્યો હતો, ત્યારબાદ ક્રેન મંગાવી કારનો કાટમાળ દૂર કરાયો હતો. પોલીસે એસટી બસના ડ્રાઈવરની અટકાયત કરીને અકસ્માત અંગેની તપાસ શરૂ કરી છે.
આ અકસ્માતે એસ.જી. હાઈવે પર વધી રહેલા ઓવરસ્પીડિંગ અને નવા બનતા બ્રિજના કારણે સર્જાતી જોખમી પરિસ્થિતિઓ અંગે ફરીથી ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. પોલીસે સીસીટીવી ચેક કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હાલ ટ્રાફિકને નિયંત્રણમાં લેવાનું કામ પોલીસ દ્નારા ચાલું છે.
