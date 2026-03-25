AMC દ્વારા પેટ ડોગ માટે શરુ કરાયું CNG સ્મશાન ગૃહ, ત્રણ મહિનામાં 108 શ્વાનની કરાઈ અંતિમવિધિ
CNDC વિભાગ દ્વારા બહેરામપુરામાં તૈયાર કરાયેલ CNG બેઝ્ડ પેટ ડોગ ક્રેમેટોરિયમમાં છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં 53 પેટ ડોગ અને 55 અન્ય શ્વાનની અંતિમવિધિ સંપન્ન કરાઈ.
Published : March 25, 2026 at 5:24 PM IST
અમદાવાદ : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) દ્વારા શહેરના પેટ ડોગ ઓનર્સ માટે એક અનોખી અને ભાવનાપ્રધાન સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે. કોર્પોરેશનના સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ (સીએનસીડી) વિભાગ દ્વારા અમદાવાદના બહેરામપુરા વિસ્તારમાં સીએનજી આધારિત પેટ ડોગ સ્મશાન (ક્રેમેટોરિયમ) બનાવવામાં આવ્યું છે. આ સ્મશાન છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી કાર્યરત છે અને અત્યાર સુધીમાં અહીં 108 શ્વાનની તમામ વિધિસહિત અંતિમવિધિ કરવામાં આવી છે.
કોર્પોરેશન દ્વારા શા માટે કરાઈ આ પહેલ?
પેટ ડોગ ઓનર્સને તેમના પાલતુ પ્રાણીના અવસાન બાદ યોગ્ય અંતિમ સંસ્કાર માટે મોટી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હતો. આ જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના CNCD વિભાગ દ્વારા ૩૦ લાખ રૂપિયાના ખર્ચે બહેરામપુરા ખાતે આ અત્યાધુનિક સીએનજી બેઝ્ડ પેટ ડોગ ક્રેમેટોરિયમ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ સુવિધાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પેટ ડોગને સન્માનપૂર્વક અંતિમવિધિ કરવાનો છે.
કેવી છે આ સુવિધા?
આ સ્મશાનમાં પેટ ડોગ ઓનર્સ માટે ખાસ એમ્બ્યુલન્સની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જે કોઈ પેટ ડોગ ઓનર્સે પોતાના ડોગનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય, તેમના માટે આ અંતિમવિધિ સંપૂર્ણપણે નિઃશુલ્ક છે. સીએનસીડી વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, “પેટ ડોગ ઓનર્સે 155303 નંબર પર ફોન કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ અમારી એમ્બ્યુલન્સ વાન સ્થળ પર જઈને ડોગને લઈ આવે છે. અહીં બહેરામપુરા સ્મશાનમાં તમામ હિન્દુ રીતરિવાજો સાથે અંતિમવિધિ કરવામાં આવે છે. અંતિમવિધિ બાદ નીકળેલા અસ્થિને કળશ અને લાલ કપડામાં લપેટીને ઓનર્સને સોંપવામાં આવે છે.”
આંકડા શું કહે છે?
અમદાવાદ શહેરમાં અત્યાર સુધીમાં 17,017 પેટ ડોગ ઓનર્સ દ્વારા કુલ 19,347 પેટ ડોગની નોંધણી કરાઈ છે. 03 જાન્યુઆરી 2026થી બહેરામપુરા ખાતેના આ ક્રેમેટોરિયમમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 108 ડોગની અંતિમવિધિ કરવામાં આવી છે. જેમાં 53 પેટ ડોગ અને 55 સ્ટ્રીટ ડોગ કે અન્ય ડોગનો સમાવેશ થાય છે. આ સેવા માટે 32 જેટલા પેટ ડોગ ઓનર્સ દ્વારા ઓનલાઈન ડોનેશન તરીકે રૂ. 1,06,500 આપવામાં આવ્યા છે.
માત્ર અમદાવાદ જ નહીં, અન્ય રાજ્યના લોકો પણ લાભ લઈ રહ્યા
આ સુવિધા હવે માત્ર અમદાવાદ સુધી મર્યાદિત નથી રહી. અહીં આવીને ગુજરાતના ગાંધીનગર, રાજકોટ અને રાજસ્થાનના ઉદયપુર શહેરના પેટ ડોગ ઓનર્સ પણ પોતાના ડોગની અંતિમવિધિ કરાવી ગયા છે. આ સુવિધાને લઈને દૂરદૂરથી આવતા લોકો સીએનસીડી વિભાગની આ પહેલની ભરપૂર પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.
હવે પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારમાં બનશે બે નવાં સ્મશાન
પેટ ડોગ ઓનર્સની વધતી જતી સુવિધાની જરૂરિયાત અને તેમની માંગને ધ્યાનમાં લઈને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ આગામી ત્રણ મહિનામાં અમદાવાદ પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારમાં એક-એક એમ 2 નવાં પેટ ડોગ ક્રેમેટોરિયમ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ બંને સ્મશાન 30-30 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવશે, જેના માટે ટેન્ડર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે.
સીએનસીડી વિભાગના કર્મચારીએ પણ લીધો લાભ
તાજેતરમાં જ સીએનસીડી વિભાગના સેનેટરી સબ ઇન્સપેકટર રામચંદ્ર સી. વાધેલાના ફેમિલી મેમ્બર એવા લેબ્રાડોર પેટ ડોગ ‘ટાઇગર’નું 22 માર્ચ, 2026ના રોજ અવસાન થયું હતું. તેમના ફેમિલી સભ્યોએ આ જ સ્મશાનમાં ટાઇગરની તમામ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે અંતિમવિધિ કરી અને અસ્થિને માટીના કળશ તથા કપડામાં લઈને નદીમાં વિસર્જન કરી આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
એકતા ફાઉન્ડેશનના સભ્યનો અભિપ્રાય
આ અંગે એકતા ફાઉન્ડેશનના સભ્ય રસુલભાઈ શેખે જણાવ્યું હતું કે, “કોર્પોરેશન પાસે ડોગની અંતિમ સંસ્કાર માટે જે ફરિયાદો આવે છે, તેને ફોલો કરીને અમે ડેડબોડી લેવા જઈએ છીએ. આજે જજીસ બંગલા વિસ્તારમાંથી અમને કોલ આવ્યો હતો, જ્યાં એનિમલ લવર આનંદબેનને ત્યાં એક શેરી ડોગ મૃત્યુ પામ્યો હતો. અમે તેને અહીં લાવીને અંતિમ સંસ્કાર કર્યો. કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવેલી આ પહેલ ખૂબ જ સરાહનીય છે.”
આમ, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની આ અનોખી પહેલ પેટ ડોગ ઓનર્સ માટે વરદાન સમાન બની છે અને અન્ય શહેરો માટે પણ આદર્શરૂપ બની રહી છે.
આ પણ વાંચો...