અમદાવાદ: તથ્ય પટેલ સામે સેશન્સ કોર્ટમાં સુનાવણી, થઇ શકે છે 10 વર્ષ સુધીની સજા

અમદાવાદના ઇસ્કોન બ્રિજ પાસે જેગુઆર કારથી તથ્ય પટેલે 9 લોકોના જીવ લીધા હતા. આ તથ્ય પટેલ અંગે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 8:36 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના ઇસ્કોન બ્રિજ પાસે જેગુઆર કારથી તથ્ય પટેલે 9 લોકોના જીવ લીધા હતા. આ તથ્ય પટેલ અંગે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તથ્ય પટેલ અને તેના પિતા દ્વારા અપરાધ મનુષ્યવધની કલમમાંથી ડિસ્ચાર્જ આપવા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એક રિવિઝન અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે મુદ્દે હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ગુજરાત હાઇકોર્ટે તથ્ય પટેલને આમાંથી મુક્તિ આપવાનું સાફ ઇન્કાર કર્યો છે, જ્યારે તેના પિતાને મુક્તિ આપવામાં આવી છે. અપરાધ મનુષ્યવધની કલમ અંતર્ગત તથ્ય પટેલને દસ વર્ષની સજા થઈ શકે છે.

તથ્ય પટેલ પટેલ અને તેના પિતા દ્વારા વર્ષ 2023 માં કરવામાં આવેલી ડિસ્ચાર્જ અરજી પર આજે હાઇકોર્ટમાં એક મોટો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે આ મુદ્દે સુનાવણી હાથ ધરી હતી. તથ્ય પટેલ સામે લગાયેલી ipc 304 અને 308 ની કલમ દૂર કરવાનું ઇન્કાર કર્યો છે. આ કલમ અંતર્ગત તથા પટેલને દસ વર્ષની કેદ થઈ શકે છે જ્યારે પ્રગ્નેશ પટેલને અપરાધ મનુષ્યવધની કલમમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. તેની સામે 504 ,506(2) 114 અને 118 અંતર્ગત ટ્રાયલ ચાલશે. પ્રગ્નેશ પટેલને આઇપીસીની કલમો 279 ,337,338,304,308 અને મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમો 177,184 134 માંથી હાઇકોર્ટ દ્વારા મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

તથ્ય પટેલ અને તેના પિતા પ્રજ્ઞેશ પટેલ સામે પોલીસ દ્વારા આઈપીસીની કલમ 279,337,338,304,504,506(2),308,114,118 અને મોટર વ્હીકલ એક્ટ અંતર્ગત કલમ 177,189,134 અંતર્ગત ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. તથ્ય પટેલે અમદાવાદના ગ્રામ્ય કોર્ટમાં આઈપીસીની કલમ 304 અને 308 માંથી ચાર્જ મુક્તિ માંગી હતી, જ્યારે તેના પિતા પ્રજ્ઞેશ પટેલ પર કેસમાંથી ડિસ્ચાર્જ માટે અરજી કરી હતી. બંને અરજી અમદાવાદના ગ્રામ્ય કોર્ટે રિજેક્ટ કરી દીધી હતી, ત્યાર પછી વર્ષ 2023 ના અંતમાં તથા પટેલ અને તેમના પિતા દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં રિવિઝન અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી.

અગાઉ તથ્ય પટેલ કેસ મુદ્દે અમદાવાદની સેશન્સ કોર્ટમાં સુનાવણી કરવામાં આવી હતી. તથ્ય પટેલ સામે બે સાક્ષીઓ એ જુબાની આપી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ અમદાવાદની સેશન્સ કોર્ટમાં કેસરી નિયમિત સુનાવણીની શરૂઆત થઈ છે. સર્વોચ્ચ અદાલતના કડક નિર્દેશોના પગલે તથા પટેલ વિરુદ્ધ ચાર્જ ફ્રેમ કરવાની પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.

19મી એપ્રિલ 2023 ની રાત્રે અમદાવાદ ના ઇસ્કોન બ્રિજ પાસે જેગુઆર કારથી તથ્ય પટેલે 9 લોકોના જીવ લીધા હતા અને 12 લોકોને ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે જુલાઈ 2023માં ઇસ્કોન બ્રિજ પર ડમ્પરની પાછળ મહેન્દ્રા થાર ઘૂસી જતા એક મોટો અકસ્માત થયો હતો. આ એકસીડન્ટને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા. ત્યારબાદ પોલીસ તપાસ કરવા માટે બ્રિજ પર પહોંચી હતી. તેજ દરમિયાન કર્ણાવતી ક્લબ તરફથી પૂર ઝડપે આવતી લક્ઝૂરીયસ કારે અકસ્માત જોવા માટે ઉભેલા લોકોને અડફેટે લીધા હતા. 140 થી વધુની સ્પીડમાં આવેલા કાર ચાલકે ટોળા પર કાર ચડાવી દીધી હતી. આ કાર તે સમયે તથ્ય પટેલ ચલાવતા હતા. આ ભયાનક એકસીડન્ટ માં 9 લોકોના મૃત્યુ નીપજ્યા હતા અને દસથી વધુ લોકોને ઈજા થઈ હતી. અકસ્માત સર્જનાર જેગુઆર ચાલક તથ્ય પટેલ પણ ઘાયલ તથા સીમ્સ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યું હતું જે આ કેસના મુખ્ય આરોપી છે.

