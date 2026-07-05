PMની ડિગ્રીના દસ્તાવેજોની માંગ પર કેજરીવાલને ઝટકો, અમદાવાદ સેશન્સ કોર્ટે રિવિઝન અરજી ફગાવી
કેજરીવાલે અગાઉ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં CrPCની કલમ 91 હેઠળ અરજી કરીને ગુજરાત યુનિવર્સિટીને વડાપ્રધાન મોદીના શિક્ષણ સંબંધિત દસ્તાવેજો રજૂ કરવા આદેશ આપવા માંગ કરી હતી.
Published : July 5, 2026 at 12:05 PM IST
અમદાવાદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રી અને શિક્ષણ સંબંધિત દસ્તાવેજો રજૂ કરવાની માંગ સાથે દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે દાખલ કરેલી રિવિઝન અરજી અમદાવાદ સીટી સેશન્સ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે. આ અરજી ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા કેજરીવાલ અને આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહ સામે દાખલ કરાયેલા ફોજદારી માનહાનિ કેસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી હતી.
કેજરીવાલે અગાઉ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં CrPCની કલમ 91 હેઠળ અરજી કરીને ગુજરાત યુનિવર્સિટીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના શિક્ષણ અને ડિગ્રી સંબંધિત દસ્તાવેજો રજૂ કરવા આદેશ આપવા માંગ કરી હતી. જોકે મેટ્રોપોલિટન કોર્ટે આ અરજી ફગાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ કેજરીવાલે આ આદેશને પડકારતી રિવિઝન અરજી સેશન્સ કોર્ટમાં દાખલ કરી હતી.
સુનાવણી દરમિયાન કેજરીવાલ તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, માંગવામાં આવેલા દસ્તાવેજો તેમના બચાવ માટે જરૂરી છે. જ્યારે સરકારી પક્ષ અને ગુજરાત યુનિવર્સિટી તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે CrPCની કલમ 91 હેઠળ પસાર થતા આદેશો વચગાળાના સ્વરૂપના હોય છે અને તેના વિરુદ્ધ રિવિઝન અરજી ટકવાપાત્ર નથી. સેશન્સ કોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના સેથુરામન કેસના ચુકાદાનો હવાલો આપતા જણાવ્યું હતું કે CrPCની કલમ 91 હેઠળનો આદેશ વચગાળાનો આદેશ હોવાથી CrPCની કલમ 397(2) હેઠળ તેની સામે રિવિઝન અરજી થઈ શકે નહીં. આ કારણસર કોર્ટએ કેજરીવાલની અરજી ફગાવી દીધી.
ગુજરાત યુનિવર્સિટી તરફથી હાજર રહેલા એડવોકેટ અમિત નાયરે જણાવ્યું હતું કે, સેશન્સ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, કલમ 91 હેઠળનો આદેશ વચગાળાનો હોવાથી તેની સામે રિવિઝન અરજી ટકવાપાત્ર નથી. સુપ્રીમ કોર્ટના સ્થાપિત કાયદાકીય સિદ્ધાંતોને અનુસરીને કોર્ટે કેજરીવાલની અરજી ફગાવી છે. હવે માનહાનિ કેસની ટ્રાયલ નિયમિત પ્રક્રિયા મુજબ આગળ વધશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાત હાઈકોર્ટે RTI હેઠળ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રી અંગે માહિતી આપવાના આદેશને રદ કર્યા બાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ કેજરીવાલ અને સંજય સિંહ સામે કથિત બદનક્ષીભરી ટિપ્પણીઓ બદલ ફોજદારી માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. આ કેસની ટ્રાયલ હાલમાં અમદાવાદની મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં ચાલી રહી છે.