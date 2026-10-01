2008 અમદાવાદ બ્લાસ્ટ કેસ: SCએ ઇન્ડિયન મુઝાહિદ્દીનના દોષિતની ફાંસીની સજા પર રોક લગાવી
સુપ્રીમ કોર્ટે અમદાવાદ બોમ્બ વિસ્ફોટ કેસમાં ઈન્ડિયન મુજાહિદ્દીનના એક સભ્યની ફાંસીની સજા પર રોક લગાવી છે.
By Sumit Saxena
Published : October 1, 2026 at 2:01 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે 2008ના અમદાવાદ સિરિયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસમાં દોષિત ઠરેલા ઈન્ડિયન મુજાહિદ્દીનના એક સભ્યની ફાંસીની સજાના અમલ પર રોક લગાવી દીધી છે. આ ઘટનામાં 56 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા.
ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ, એ.જી. મસીહ અને સંદીપ મહેતાની બનેલી ખંડપીઠે આ મામલાની સુનાવણી કરી હતી. સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું કે, આ એક ગંભીર કેસ છે. અરજદારના વકીલે દલીલ કરી હતી કે દોષિત ઠેરવવાનો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે કાવતરાના આરોપ પર આધારિત હતો.
દલીલો સાંભળ્યા બાદ, ખંડપીઠે હાઈકોર્ટના ચુકાદાને પડકારતી અહેમદ બાવા ઉર્ફે અબ્બુ અબુબકર બરેલવી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી અંગે ગુજરાત સરકારને નોટિસ જારી કરી હતી.
ટ્રાયલ કોર્ટે તેને આપેલી ફાંસીની સજાને હાઈકોર્ટે યથાવત રાખી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટના રેકોર્ડ્સ મંગાવ્યા અને ફાંસીની સજાના અમલ પર રોક લગાવી દીધી.
જુલાઈમાં, 2008ના અમદાવાદ સિરિયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસમાં ઈન્ડિયન મુજાહિદ્દીન (IM)ના 38 આતંકવાદીઓની ફાંસીની સજાને યથાવત રાખતી વખતે, હાઈકોર્ટે સજાની પુષ્ટિ કરવા માટે મૃત્યુઆંકની મોટી સંખ્યા, કાવતરાનું વિશાળ કદ અને મોટા પાયે આતંક ફેલાવવાનો ઈરાદો જેવા કારણોને મુખ્ય ગણાવ્યા હતા.
અગાઉ, ફેબ્રુઆરી 2022માં ગુજરાતની એક વિશેષ અદાલતે આ કેસમાં 49 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. તેમાંથી 38ને ફાંસીની અને 11ને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, જ્યારે અન્ય 28ને નિર્દોષ છોડી મૂકવામાં આવ્યા હતા.
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