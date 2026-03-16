અમદાવાદમાં કાળઝાળ ગરમી, કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પ્રાણીઓની સંભાળ માટે વિશેષ વ્યવસ્થા

પ્રાણી સંગ્રહાલય દ્વારા સમયસર પાણી છાંટવામાં આવી રહ્યું છે, તેમજ કુલર લગાવવામાં આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 7:08 PM IST

અમદાવાદ : ઉનાળાની શરૂઆત ધીરે ધીરે થતા ગરમી વધવા લાગી છે. અમદાવાદના પ્રખ્યાત કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પ્રાણીઓની સંભાળ માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તાપમાન વધવાના કારણે પ્રાણીઓ ઉપર કોઈ પ્રતિકૂળ અસર ના થાય તે માટે પ્રાણી સંગ્રહાલય દ્વારા વિવિધ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે અને સમયસર પાણી છાંટવામાં આવી રહ્યું છે, તેમજ કુલર લગાવવામાં આવ્યા છે.

કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયના સુપ્રિન્ટન્ડન્ટ ડો. શર્વા શાહે જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં ઉનાળાના સીઝનની શરૂઆત થઈ છે અને શરૂઆતમાં જ યેલો જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેના લીધે કાંકરીયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં આવનાર મુલાકાતીઓ અને અહીંયા રાખેલ પશુ-પક્ષીઓ ગરમીથી રક્ષણ મળી શકે તે માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં રહેલા વાઘ, સિંહ, દીપડા અને હાથી જેવા મોટા પ્રાણીઓના પિંજરાઓ પાસે કુલર મૂકવામાં આવ્યા છે, જેથી તેમને ઠંડક મળી રહે. આ ઉપરાંત દિવસ દરમિયાન સમયાંતરે પાણીનો છંટકાવ કરીને આસપાસનું વાતાવરણ ઠંડુ રાખવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. આ વ્યવસ્થા દ્વારા પ્રાણીઓને ગરમીમાં આરામ મળે તે માટે ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે.

"પક્ષીઓ માટે પણ વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પક્ષીઓના પિંજરાઓની આસપાસ સતત પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે, સાથે જ પિંજરાઓ ઉપર ગ્રીન નેટ બાંધીને સીધી ગરમીનો પ્રભાવ ઓછો થાય તે માટે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ પગલાંના કારણે પિંજરામાં તાપમાન નિયંત્રિત રાખવામાં મદદ મળે છે." - ડો. શર્વા શાહ, સુપ્રિન્ટન્ડન્ટ

ગરમીના દિવસોમાં પ્રાણીઓમાં ડીહાઇડ્રેશનની સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે તેમના આહારમાં પણ ખાસ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. પ્રાણીઓને તરબૂચ, ટેટી જેવા પાણીની માત્રા વધારે હોય એવા ફળો આપવામાં આવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત પીવાના પાણીમાં ORS મિશ્રણ આપીને પ્રાણીઓના સ્વાસ્થ્યની ખાસ કાળજી લેવામાં આવી રહી છે.

પ્રાણી સંગ્રહાલયના તબીબી સ્ટાફ દ્વારા પ્રાણીઓના સ્વાસ્થ્ય પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. કોઈ પ્રાણીમાં ગરમીના કારણે તકલીફ જણાય તો તાત્કાલિક સારવાર આપવામાં આવે તેવી વ્યવસ્થા પણ રાખવામાં આવી છે.

