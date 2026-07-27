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અમદાવાદમાં વરસાદ વચ્ચે શાળાઓ તો શરૂ થઈ, પરંતુ હાજરીમાં મોટો ઘટાડો, બાપુનગરમાં માત્ર 15થી 25 વિદ્યાર્થીઓ હાજર

બાપુનગર વિસ્તારમાં સવારના સમયે ભારે વરસાદ વરસતા ઘણા વાલીઓએ સાવચેતીના ભાગરૂપે બાળકોને શાળાએ મોકલ્યા નહોતા.

અમદાવાદમાં વરસાદ વચ્ચે શાળાઓ તો શરૂ થઈ, પરંતુ હાજરીમાં મોટો ઘટાડો
અમદાવાદમાં વરસાદ વચ્ચે શાળાઓ તો શરૂ થઈ, પરંતુ હાજરીમાં મોટો ઘટાડો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 3:09 PM IST

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અમદાવાદ : શહેરમાં છેલ્લા ચાર દિવસથી સતત વરસાદી માહોલ વચ્ચે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO)ના આદેશ મુજબ સોમવારથી શાળાઓ શરૂ કરવામાં આવી હતી. જોકે શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને અન્યત્ર પાણી ભરાવાની સ્થિતિને કારણે વિદ્યાર્થીઓની હાજરી પર તેની સીધી અસર જોવા મળી હતી. બાપુનગર વિસ્તારમાં સવારના સમયે ભારે વરસાદ વરસતા ઘણા વાલીઓએ સાવચેતીના ભાગરૂપે બાળકોને શાળાએ મોકલ્યા નહોતા. પરિણામે કેટલીક શાળાઓમાં માત્ર 15થી 25 વિદ્યાર્થીઓ જ હાજર રહ્યા હતા.

બાપુનગર વિસ્તારમાં આવેલી શ્રીજી વિદ્યાલય, અક્ષય હાઈસ્કૂલ, સત્સંગી અને સર્વોદય સહિતની શાળાઓ કાર્યરત રહી હતી. જોકે, વરસાદને કારણે હાજરી ઓછી રહી હતી. બાદમાં સમગ્ર વિસ્તારમાં મુલાકાત લેતા પાણી ભરાવાની કોઈ ગંભીર સ્થિતિ જોવા મળી હતી અને વરસાદ પણ થંભી ગયો હતો.

બાપુનગરમાં માત્ર 15થી 25 વિદ્યાર્થીઓ હાજર
બાપુનગરમાં માત્ર 15થી 25 વિદ્યાર્થીઓ હાજર (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ શહેર સંચાલક મંડળના ઉપપ્રમુખ અને પૂર્વ બોર્ડ સભ્ય કનુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "બાપુનગર વિસ્તારમાં સવારે ભારે વરસાદને કારણે વિદ્યાર્થીઓની હાજરી ઓછી રહી હતી. જોકે પાણી ભરાવાની કોઈ ગંભીર સમસ્યા નહોતી. શાળાઓ શરૂ રહી હતી અને સ્થાનિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સંચાલકોએ જરૂરી નિર્ણય લીધો હતો."

શ્રીજી વિદ્યાલય, બાપુનગરના પ્રિન્સિપાલ ભરતભાઈ પટેલએ જણાવ્યું હતું કે, "સવારે ભારે વરસાદને કારણે વાલીઓને મેસેજ કરીને બાળકોને શાળાએ ન મોકલવા અપીલ કરવામાં આવી હતી. તેમ છતાં રિક્ષા અને વાન મારફતે અંદાજે 50 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ શાળાએ પહોંચી ગયા હતા. વિદ્યાર્થીઓની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપીને વાલીઓને બોલાવવામાં આવ્યા અને તમામ બાળકોને સુરક્ષિત રીતે ઘરે પરત મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. શહેરની ઘણી શાળાઓએ સ્થાનિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સ્વૈચ્છિક રીતે શાળા ચાલુ રાખવી કે બંધ રાખવી તે અંગે નિર્ણય લીધો હતો."

અમદાવાદ ગ્રામ્ય શિક્ષણ તંત્રના અધિકારી ડૉ. બી. એન. પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, "હાલ ધોળકા વિસ્તારમાં કેટલાક સ્થળોએ પાણી ભરાવાની સમસ્યા યથાવત છે અને ત્યાંની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જોકે અમદાવાદ ગ્રામ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં શાળાઓ નિયમિત રીતે શરૂ થઈ ગઈ છે અને હાલ કોઈ ખાસ સમસ્યા નથી."

બાપુનગરમાં માત્ર 15થી 25 વિદ્યાર્થીઓ હાજર
બાપુનગરમાં માત્ર 15થી 25 વિદ્યાર્થીઓ હાજર (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદના બોપલ, શેલા અને આસપાસના જળબંબાકારગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં આજે પણ અનેક શાળાઓ બંધ રહી હતી. ભારે વરસાદ બાદ અનેક વિસ્તારોમાં હજુ પાણી ઓસર્યા ન હોવાથી વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને શાળા સંચાલકોએ ઑનલાઇન શિક્ષણ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. કેટલીક શાળાઓએ લાઇવ ઑનલાઇન ક્લાસ યોજ્યા, સતત પાણી ભરાવને કારણે વિદ્યાર્થીઓના નિયમિત અભ્યાસ પર અસર પડી રહી છે, જોકે શાળા સંચાલન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.

શહેરમાં મોટાભાગની શાળાઓ શરૂ થઈ હોવા છતાં વરસાદી પરિસ્થિતિને કારણે વાલીઓમાં સાવચેતીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આગામી દિવસોમાં વરસાદની સ્થિતિને આધારે શાળા સંચાલકો અને શિક્ષણ તંત્ર જરૂરી નિર્ણય લેશે.

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