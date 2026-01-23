અમદાવાદની અનેક સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી, મેઈલમાં લખ્યું: મોદી-શાહ ખાલિસ્તાનના દુશ્મન
અમદાવાદમાં સંત કબીર સ્કૂલની ત્રણ બ્રાન્ચ છે આ તમામ ત્રણ બ્રાન્ચને આવા ધમકી ભર્યા મેલ મળ્યા છે.
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં આજે ફરી એકવાર કેટલીક સ્કૂલનો બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા જ પોલીસ દ્વારા સ્કૂલોમાં પહોંચીને ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. તો સ્કૂલોમાં વાલીઓ પર દોડી ગયા હતા.
આજે અમદાવાદની સંત કબીર અને ઝેવિયર્સ સ્કૂલ સહિત કેટલીક સ્કૂલોને બોમ્બ ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. આ મામલે પોલીસને જાણ થઈ અને પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. સંત કબીર સ્કૂલની સાથે સાથે અન્ય તમામ સ્કૂલોના મેઇલ પણ ચેકિંગ કરવાની શરૂઆત થઈ છે. અમદાવાદમાં સંત કબીર સ્કૂલની ત્રણ બ્રાન્ચ છે આ તમામ ત્રણ બ્રાન્ચને આવા ધમકી ભર્યા મેઇલ મળ્યા છે.
મેઈલમાં લખ્યું છે કે, 3-4 સ્કૂલમાં 1.11 વાગ્યે બોમ્બ ધમાકો થશે. મોદી-શાહ ખાલિસ્તાન પ્રવૃત્તિના દુશ્મન છે. તમારા બાળકોને બચાવી લો. 26મી જાન્યુઆરીએ સ્કૂલમાં તિરંગો ન ફરકાવતા.
અન્ય સ્કૂલોને મેલ તપાસતા તેમાં પણ ધમકી ભર્યા મેઇલ મળ્યા
સંત કબીર સ્કૂલ પછી અન્ય સ્કૂલોના મેઇલ ચેક કરવામાં આવતા શહેરની સેન્ટ ઝેવિયર્સ મેમનગર, કેલોરેક્સ સ્કૂલ ઘાટલોડિયા, DPS સ્કૂલ બોપલ, સ્વયમ સ્કૂલને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ધમકીના પગલે પોલીસ દ્વારા અને ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ડોગ સ્ક્વોડ સ્કૂલોમાં પહોંચી ગઈ છે.
સ્કૂલોને ખાલી કરાવાઈ
સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલથી લઈ જવા માટે સૂચના આપવામાં આવી રહી છે, આથી વાલીઓ સ્કૂલમાં પહોંચી રહ્યા છે અને પોતાના બાળકોને ઘરે લઈ જઈ રહ્યા છે. ખાસ છે કે, અમદાવાદની નવરંગપુરામાં આવેલી સંત કબીર સ્કૂલમાં સૌથી પહેલા ધમકી મળી હતી. ત્યારે વાલીઓને જાણ કરવામાં આવી, પોલીસને જાણ કરવામાં આવી અને ફાયર બ્રિગેડ ત્યાં પહોંચી. હાલમાં બાળકોને લેવા માટે વાલીઓ પહોંચી રહ્યા છે અને પોલીસને ટીમ સ્કૂલે પહોંચી ગઈ છે અને આ મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
