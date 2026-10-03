અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓની કમાલ: સાયન્સ એક્ઝિબિશનમાં બુર્જ ખલીફાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધીના TMDનું મોડેલ કર્યું રજૂ
ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યું ટ્યુન્ડ માસ ડેમ્પર (TMD)નું વર્કિંગ મોડેલ, બુર્જ ખલીફા, તાઇપેઈ 101 અને શાંઘાઈ ટાવરમાં કેવી રીતે થાય છે TMDનો ઉપયોગ?
Published : October 3, 2026 at 8:53 PM IST
અમદાવાદ: ગગનચુંબી ઇમારતો બહારથી જેટલી મજબૂત દેખાય છે, તેટલું જ મહત્વનું છે કે વાવાઝોડું કે ભૂકંપ જેવી પરિસ્થિતિમાં તે થતી હિલચાલને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરે. અમદાવાદની વશિષ્ઠ ઋષિ મ્યુનિસિપલ પ્રાથમિક શાળાના ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓએ આ જ સવાલનો જવાબ આપતું ટ્યુન્ડ માસ ડેમ્પર (TMD)નું વર્કિંગ મોડેલ તૈયાર કર્યું છે.
હલનચલન સામે હલનચલનનો જ જવાબ
વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરેલા TMD મોડેલ દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ટ્યુન્ડ માસ ડેમ્પર બાંધકામમાં થતા વાઇબ્રેશન એટલે કે કંપનને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આ ટેક્નોલોજી ભૌતિકશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે. મોટી ઇમારતમાં TMD ઇમારતની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરીને કંપનની અસર ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
વિદ્યાર્થિનીએ પોતાના ડેમોસ્ટ્રેશન દરમિયાન સમજાવ્યું હતું કે, જ્યારે TMD લગાવવામાં આવતું નથી ત્યારે મોડેલમાં વધારે દોલન જોવા મળે છે, જ્યારે TMD લગાવ્યા બાદ દોલન નોંધપાત્ર રીતે ઓછું થાય છે.
બુર્જ ખલીફાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી
ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થી દ્વિતીય પરમારે જણાવ્યું હતું કે, TMDનો ઉપયોગ માત્ર શાળાના મોડેલ પૂરતો સીમિત નથી. તેમણે દુબઈની બુર્જ ખલીફા, તાઇવાનની તાઇપેઈ 101 અને ચીનના શાંઘાઈ ટાવર જેવી ગગનચુંબી ઇમારતોના ઉદાહરણો આપ્યા હતા.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, બ્રિજમાં પણ વાઇબ્રેશન ઘટાડવા માટે TMDનો ઉપયોગ થાય છે. લંડનના મિલેનિયમ બ્રિજમાં 37 જેટલા TMDનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું તેમણે પોતાના પ્રોજેક્ટમાં સમજાવ્યું હતું.
ગુજરાતના સૌથી જાણીતા સ્મારકમાં પણ TMD
દ્વિતીય પરમારે ગુજરાતની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું ઉદાહરણ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, 182 મીટર ઊંચી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમામાં પણ છાતીના ભાગે બંને બાજુ TMDનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. વાવાઝોડા કે ભૂકંપ જેવી પરિસ્થિતિમાં પ્રતિમાની ગતિને નિયંત્રિત કરવામાં આ ટેક્નોલોજી મદદરૂપ થાય છે તે સમજાવવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ આ ઉદાહરણને પોતાના મોડેલ સાથે જોડ્યું હતું.
હવે વિજ્ઞાનની વાત ખેતર સુધી
એક તરફ વિદ્યાર્થીઓએ ઇમારતોના કંપનનો ઉકેલ મોડેલમાં બતાવ્યો છે, તો બીજી તરફ કેશવનગર શાળા નંબર 1ના વિદ્યાર્થીઓએ કૃષિ ક્ષેત્રમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે AI કેવી રીતે ઉપયોગી બની શકે તે રજૂ કર્યું છે.
વરસાદ ક્યારે આવશે? કયું બીજ વાવવું? AI આપશે માર્ગદર્શન
કેશવનગર શાળા નંબર 1ની શિક્ષિકા અને માર્ગદર્શક તન્વીબેને જણાવ્યું હતું કે, તેમના પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય વિષય 'માનવ જીવનમાં AIનો ઉપયોગ' છે અને તેમાં ખાસ કરીને ખેતીમાં AIના ઉપયોગને સમજાવવામાં આવ્યો છે.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, AI ખેડૂતોને પાક ક્યારે વાવવો, કયું બીજ પસંદ કરવું, હવામાનની સ્થિતિ કેવી રહેશે, વરસાદ ક્યારે આવી શકે અને વાવાઝોડાની સંભાવના જેવી બાબતો અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં મદદ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત યોગ્ય માહિતીના આધારે ખેડૂતોનો ખર્ચ ઘટાડવામાં અને જરૂરી પાક ઉત્પાદન મેળવવામાં પણ AI ઉપયોગી બની શકે છે.
જીવાત દેખાય તે પહેલાં નહીં, દેખાય ત્યારે ઓળખવામાં મદદ
ધોરણ 5ની વિદ્યાર્થિની પરમાર જાનવી મુકેશભાઈએ પોતાના પ્રોજેક્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, AIની મદદથી પાકમાં રહેલી જીવાતને ઓળખવામાં અને જરૂરી હોય ત્યાં ખાતર અથવા જંતુનાશક દવાના ઉપયોગ અંગે નિર્ણય લેવામાં મદદ મળી શકે છે.
જાનવીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, AI હવામાનની માહિતી, વરસાદ અને વાવાઝોડાની સંભાવના અંગે જાણકારી આપવામાં મદદ કરી શકે છે. કયું બીજ વાવવું, કયું ખાતર આપવું અને ક્યારે સિંચાઈ કરવી જેવી બાબતોમાં પણ AI આધારિત માર્ગદર્શન ખેડૂતો માટે ઉપયોગી બની શકે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ આ રીતે ખેડૂતોને સારું ઉત્પાદન મેળવવામાં અને ખર્ચ ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે.
ત્રીજો પ્રોજેક્ટ સીધો આપણા ઘરના કચરા સાથે જોડાયેલો
આ પ્રદર્શનમાં મહાત્મા ગાંધી આશ્રમ શાળા નંબર 1ના ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓ નિશા વાઘેલા અને કાર્તિક ડાભીએ 'કચરાનું વ્યવસ્થાપન' વિષય પર પ્રોજેક્ટ રજૂ કર્યો છે. આ પ્રોજેક્ટમાં વિદ્યાર્થીઓએ કચરાના પ્રકારથી લઈને તેને અલગ કરવાની પદ્ધતિ અને 3Rના સિદ્ધાંત સુધીની માહિતી રજૂ કરી છે.
ભીનો, સૂકો અને જોખમી કચરો અલગ
વિદ્યાર્થીઓના પ્રોજેક્ટમાં કચરાને મુખ્યત્વે ભીના કચરા, સૂકા કચરા અને જોખમી તથા ઈ-કચરા તરીકે સમજાવવામાં આવ્યો છે.
ભીના કચરામાં રસોડામાં વધેલો ખોરાક, શાકભાજી અને ફળોની છાલ, ચાની પત્તી તથા ફૂલ-છોડના પાંદડાં જેવી કુદરતી રીતે કોહવાઈ શકે તેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે.
સૂકા કચરામાં કાગળ, પ્લાસ્ટિક, રેપર, પુઠ્ઠાં, કાચ, ધાતુના ડબ્બા અને જૂના કપડાં જેવી વસ્તુઓ આવે છે. જ્યારે બગડેલા ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો, મોબાઇલ, બેટરી, ઇલેક્ટ્રોનિક વાયર અને અન્ય નુકસાનકારક સામગ્રીને જોખમી અને ઈ-કચરાના ઉદાહરણ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
કચરાપેટીનો રંગ પણ આપે છે મોટો સંદેશ
પ્રોજેક્ટમાં રંગના આધારે કચરાનું વર્ગીકરણ સમજાવવામાં આવ્યું છે. લીલો રંગ ભીના કચરા માટે અને વાદળી રંગ સૂકા કચરા માટે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. જ્યારે તબીબી કચરો, પ્લાસ્ટિક તથા જોખમી/ઈ-કચરાના અલગ વર્ગીકરણ અંગે પણ વિદ્યાર્થીઓએ માહિતી રજૂ કરી છે.
આ મોડેલનો મુખ્ય હેતુ ઘર, શાળા અને જાહેર સ્થળોએ કચરો એકસાથે ફેંકવાને બદલે તેના પ્રકાર પ્રમાણે અલગ કરવાની ટેવ અંગે જાગૃતિ લાવવાનો છે.
માત્ર કચરો અલગ કરવો નહીં, તેનો ઉપયોગ પણ બદલવો
નિશા વાઘેલા અને કાર્તિક ડાભીના પ્રોજેક્ટમાં 3R—Reduce, Reuse અને Recycleનો સંદેશ પણ આપવામાં આવ્યો છે.
Reduce એટલે સિંગલ-યુઝ પ્લાસ્ટિક અને બિનજરૂરી વસ્તુઓનો વપરાશ ઘટાડવો. Reuse એટલે જૂના કપડાં, પ્લાસ્ટિકની બોટલો કે ડબ્બાઓનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો. Recycle એટલે સૂકા કચરાને અલગ કરીને રિસાયક્લિંગ માટે મોકલવો.
વિદ્યાર્થીઓએ આ સાથે Compostingની માહિતી પણ રજૂ કરી છે. ભીના કચરામાંથી કુદરતી ખાતર બનાવી તેનો બગીચા કે અન્ય જગ્યાએ ઉપયોગ કરી શકાય છે તે સમજાવવામાં આવ્યું છે.
27 કૃતિઓ, 54 વિદ્યાર્થીઓ અને આગળ વધવાની તક
આ તમામ પ્રોજેક્ટ્સ GCERT પ્રેરિત, DIET અમદાવાદ શહેર તથા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ અમદાવાદ સંચાલિત ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન 2026-27ના CRC કક્ષાના પ્રદર્શનનો ભાગ છે.
મહાત્મા ગાંધી આશ્રમ શાળા નંબર 1ના ગણિત વિજ્ઞાન શિક્ષક હર્ષદભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર દરમિયાન યોજાઈ રહેલા આ પ્રદર્શનમાં પાંચ વિભાગોમાં આશરે 27 કૃતિઓ અને 54 બાળકોએ ભાગ લીધો છે.
CRCથી આગળ શહેર, જિલ્લો અને રાજ્ય સુધી
હર્ષદભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે CRC કક્ષાના આ પ્રદર્શનમાં વિજેતા વિદ્યાર્થીઓને URC કક્ષાના પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. ત્યારબાદ પ્રદર્શન શહેર, જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષા સુધી આગળ વધશે.
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