અમદાવાદ: સૌરાષ્ટ્ર ભજીયા અને ગાયત્રી ચવાણા માર્ટ સીલ, દિવાળી પહેલા AMCનો સપાટો
ખાદ્ય પદાર્થોના ઉત્પાદન, સંગ્રહ અને વેચાણ કરતા એકમોમાં હાથ ધરાયેલી તપાસ દરમિયાન નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી બે ખાદ્ય ઉત્પાદન પેઢીઓ સામે સીલિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Published : November 3, 2026 at 10:19 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને મીઠાઈ અને ફરસાણની દુકાનોમાં ખાદ્ય સુરક્ષા જળવાઈ રહે તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ ફૂડ વિભાગે તપાસ તેજ કરી છે. ખાદ્ય પદાર્થોના ઉત્પાદન, સંગ્રહ અને વેચાણ કરતા એકમોમાં હાથ ધરાયેલી તપાસ દરમિયાન નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી બે ખાદ્ય ઉત્પાદન પેઢીઓ સામે સીલિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં માધુપુરાની ગાયત્રી ચવાણા માર્ટ અને સરખેજના સૌરાષ્ટ્ર ભજીયા એન્ડ ગાંઠિયા એકમનો સમાવેશ થાય છે.
હેલ્થ ઓફિસર તેજસ શાહે જણાવ્યું હતું કે, AMCના હેલ્થ ફૂડ વિભાગની ટીમે ગંજ બજારની સામે, માધુપુરા ખાતે આવેલી ગાયત્રી ચવાણા માર્ટની તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન એકમ પાસે FSSAIનું લાયસન્સ કે રજિસ્ટ્રેશન ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત એકમમાં કામ કરતા કારીગરો દ્વારા કેપ, એપ્રન, માસ્ક અને હેન્ડ ગ્લોવ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો ન હતો. FSSAIના શેડ્યૂલ-4 મુજબ સ્વચ્છતા અને આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણ જાળવવાના નિયમોનું પણ પાલન થતું ન હોવાનું જણાયું હતું. જેથી તંત્ર દ્વારા એકમને સીલ કરવામાં આવ્યું હતું.
બીજી તરફ, સરખેજના ઉજાલા સર્કલ પાસે આવેલા ગોપાલ કોમ્પ્લેક્સમાં કાર્યરત સૌરાષ્ટ્ર ભજીયા એન્ડ ગાંઠિયા એકમમાં પણ ગંભીર બેદરકારી સામે આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ફરસાણ તળવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા તેલમાં TPCનું પ્રમાણ નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં 25 ટકા વધુ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. વધુમાં, વપરાયેલા ખાદ્ય તેલના યોગ્ય નિકાલ માટે ભારત સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત એજન્સી સાથે કરાર કરવામાં આવ્યો ન હતો. આ એકમ પાસે પણ FSSAIનું લાયસન્સ કે રજિસ્ટ્રેશન ન હોવાનું અને સ્વચ્છતાના નિયમોનું પાલન થતું ન હોવાનું સામે આવતાં સીલિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
50 કિલોથી વધુ તેલ વાપરતા એકમો માટે ખાસ સૂચના
AMCના હેલ્થ ફૂડ વિભાગે શહેરના તમામ મીઠાઈ, ફરસાણ અને પેકેજ્ડ ફૂડ ઉત્પાદકોને ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા અપીલ કરી છે. ખાસ કરીને દરરોજ 50 કિલોથી વધુ ખાદ્ય તેલનો વપરાશ કરતા એકમોએ વપરાયેલા તેલના યોગ્ય નિકાલ માટે માન્યતા પ્રાપ્ત એજન્સી સાથે કરાર કરવો ફરજિયાત છે. આ ઉપરાંત કારીગરો માટે કેપ, એપ્રન, માસ્ક અને હેન્ડ ગ્લોવ્સનો ઉપયોગ, સ્વચ્છ વાતાવરણ અને ખાદ્ય પદાર્થોના યોગ્ય પેકેજિંગ તથા લેબલિંગના નિયમોનું પાલન કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન નાગરિકોને શુદ્ધ, ગુણવત્તાયુક્ત અને સલામત ખાદ્ય પદાર્થો મળી રહે તે માટે AMC દ્વારા તપાસની કામગીરી સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે. ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ, 2006ના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા એકમો સામે દંડથી લઈને સીલિંગ સુધીની કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: