અમદાવાદી સાસુ-વહુની કમાલ: હોમમેડ આઇસ્ક્રીમથી બિઝનેસ વુમન બન્યા; સંઘર્ષથી સફળતા સુધીની કહાની
ઘરેથી આઇસ્ક્રીમ બનાવવાની શરૂઆત કરી, આજે અમદાવાદમાં બે વિસ્તારમાં પોતાની ફ્રેન્ચાઇઝી ખોલી
Published : January 18, 2026 at 12:38 PM IST
અમદાવાદ: ઘરમાં સાસુ-વહુના ઝઘડા સામાન્ય બાબત છે પણ અમદાવાદમાં એક એવી સાસુ અને વહુ રહે છે જેમણે કોઇ ઝઘડા વગર એક સાથે રહીને ઉત્તમ ઉદાહરણ પુરૂ પાડ્યું છે અને આજે લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી રહ્યા છે. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ અમદાવાદના જ્યોતિબેન અને હેમાલીબેન ડોડીયાની. ઘરે બેઠા કોઠી આઇસ્ક્રીમ બનાવવાથી શરૂઆત કરી અને આજે પોતાનું હોમમેડ આઇસ્ક્રીમ બ્રાન્ડ બનાવી લોકોને સ્વાદ ચાખવા મજબૂર કર્યા છે.
કોઠી આઇસ્ક્રીમથી શરૂઆત
હોમ મેડ આઇસ્ક્રીમ બનાવનાર સાસુ જ્યોતિબેન ડોડીયા 58 વર્ષના છે. છેલ્લા બે વર્ષથી આઇસ્ક્રીમ બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. જ્યોતિબેન ડોડીયા જણાવે છે કે, પહેલા હું ભાવનગર રહેતી હતી અને થોડા વર્ષ પહેલા જ અમદાવાદ શિફ્ટ થઇ. બે વર્ષ પહેલા વિચાર્યું કે લોકો અને ખાસ કરીને બાળકો આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર્સવાળા આઇસ્ક્રીમ ખાય છે અને તેનાથી તેમને તકલીફ થાય છે. તે બાદ જાતે કોઠી આઇસ્ક્રીમ બનાવવાની શરૂઆત કરી, મારા બાળકો ભણવામાં હોશિયાર હતા પરંતુ મારી પાસે એમને ભણાવવા માટે પૈસા નહતા. અત્યાર સુધી ઘણી સ્ટ્રગલ કરી છે. પહેલા ફૂલ વેચવાનું કામ કર્યું અને ત્યારબાદ સિલાઇ કરવા લાગી.જોકે, તેમાં વધારે પૈસા મળતા નહતા. તે બાદ નેચરલ આઇસ્ક્રીમ બનાવવાનો વિચાર આવ્યો અને કોઠી આઇસ્ક્રીમથી શરૂઆત કરી.
સાસુની મહેનત પાછળ તેમની વહુ હેમાલીએ સાથ આપ્યો અને સાસુ વહુ આઇસ્ક્રીમ બ્રાન્ડ આખા અમદાવાદમાં જાણીતી બની. સાસુ વહુની આ જોડીના આઇસ્ક્રીમનો સ્વાદ અમદાવાદીઓને દાઢે વળગ્યો છે. સાસુ વહુ બન્ને ઘરમાં જ એક સાથે આઇસ્ક્રીમ બનાવે છે. સિઝન પ્રમાણે સ્ટ્રોબેરી આઇસ્ક્રીમ,સીતાફળ આઇસ્ક્રીમ, ચીકુ આઇસ્ક્રીમ, ગવાવા આઇસ્ક્રીમ બનાવવામાં આવે છે. એક લેવલની આઇસ્ક્રીમ બનાવવામાં ત્રણથી ચાર કલાક જેટલો સમય લાગે છે. આઇસ્ક્રીમ બનાવવામાં સાસુની સાથે વહુ અને તેના દીકરા તેમજ પતિ પણ મદદ કરે છે. હોમમેડ આઇસ્ક્રીમ લોકોને ગમવા લાગી ત્યારે નારણપુરા અને ગોતામાં આઇસ્ક્રીમની દુકાન ખોલી છે. 40 રૂપિયાથી લઇને 90 રૂપિયા સુધીની કિંમતના આઇસ્ક્રીમ અહીં મળે છે અને તેને ખાવા માટે દૂર દૂરથી લોકો આવે છે અને તેમના વખાણ કરે છે.
"મારા સાસુ પહેલા પોતાના ઘરમાં લોકો માટે આઇસ્ક્રીમ બનાવતા હતા અને ત્યારપછી તેમને વિચાર આવ્યો કે બજારમાં કેમિકલવાળા આઇસ્ક્રીમ મળે છે જે ફરાળમાં ખાઇ શકાય તેવા નથી. તે બાદ આઇસ્ક્રીમનો બિઝનેસ શરૂ કરવાનો વિચાર આવ્યો અને નેચરલ હોમમેડ આઇસ્ક્રીમનો આઇડિયા લોકોને ગમ્યો અને બે વર્ષમાં બે બ્રાન્ચ ઉભી કરી દીધી." હેમાલીબેન ડોડીયા, હોમમેડ આઇસ્ક્રીમ બનાવનાર વહુ
ડાયાબિટિસના દર્દીઓ માટે પણ ખાસ આઇસ્ક્રીમ
હેમાલીબેન ડોડીયા જણાવે છે કે તેમના આઇસ્ક્રીમની ખાસિયત એ છે કે કસ્ટર્ડ પાઉડર, પ્રિઝર્વેટિવ્સ રંગો, સ્ટેબિલાઇઝર્સ જીએમએમ અને સીએમસી, સંગ્રહિત ફળો, કેમિકલ્સ નથી નાખતા કે જેનાથી કોઇને હેલ્થ ઇશ્યૂ ઉભો થાય. ડાયાબિટિસના પેશન્ટ ખાઇ શકે તેવા આઇસ્ક્રીમ પણ બનાવવામાં આવે છે.
