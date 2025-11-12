અમદાવાદના સરખેજ રોજા તળાવમાંથી આવતી ભયંકર દુર્ગંધથી લોકો પરેશાન!, જુઓ શું કહે છે લોકો
Published : November 12, 2025 at 2:34 PM IST
અમદાવાદ : સરખેજ વિસ્તારમાં આવેલ ઐતિહાસિક અંતર સરખેજ રોજામાં દેશ વિદેશથી લોકો મુલાકાત કરવામાં માટે આવે છે, પરંતુ સરખેજ રોજા તળાવમાં દર વર્ષે વરસાદમાં પાણી ભરાય છે અને ગંદુ પાણી મિક્સ થતાં કોઈ વ્યક્તિ પાંચ મિનિટ પણ ઉભી ના રહી શકે એવી ભયંકર દુર્ગધ આવે છે.
આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સરખેજ રોજા કમિટી દ્વારા એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે, તેના ઉપર સુનવણી બાદ હાઇકોર્ટ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને એરકોલોજીકલ વિભાગને સાથે મળી સર્વે કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ મામલે સર્વે બાદ 24 નવેમ્બરના દિવસે ઓથોરિટી રિપોર્ટ રજૂ કરશે, ત્યારે હાલમાં સરખેજ રોજા તળાવ પાસે રહેતા લોકો શું કહે છે, અને કેવી પરિસ્થિતિ છે અને અત્યાર સુધી શું કામ કરવામાં આવ્યું, તે અંગે જાણો આ અહેવાલમાં...
સરખેજ રોજામાં દુર્ગંધથી લોકોએ શું કહ્યું
ચોમાસા દરમિયાન સરખેજ રોજા તળાવમાં પાણી ભરાય છે અને ત્યારબાદ તેને દુર્ગંધથી લોકોની હાલત બગડી જાય છે. આ રોજોની મુલાકાત રાષ્ટ્રપતિ પણ લીધેલ છે. શાળામાં વિદેશી પ્રવાસીઓ આ રોજોની મુલાકાત લેવા માટે આવે છે. અમદાવાદ શહેરને હેરિટેજ સિટી જાહેર કરવામાં આવી છે, અને સ્વચ્છતાનો એવોર્ડ મળ્યો છે. તેમ છતા અહીંયા આ પ્રકારની દુર્ગંધ આવે છે, અને મુલાકાતીઓઅને ત્યાં રહેલા લોકો પરેશાન થાય છે.
સરખેજ રોજા કમિટીના સેક્રેટરી નિઝામ સિદ્દીકી એ જણાવ્યું હતું કે, "લગભગ 8 થી 10 વર્ષથી અહીંયા આ પ્રશ્ન છે, અને અમારા તરફથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને આર્કોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં આ મુદ્દે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, અને દર વર્ષે વરસાદના સિઝનમાં જુદા જુદા વિસ્તારથી પાણી સરખેજ રોજામાં ચલાવવામાં આવે છે, બાજુમાં શિંગોડા તળાવ છે, ત્યાંના ગંદા પાણી પણ આ તળાવમાં મિક્સ થઈ જાય છે. આ પાણી ગંદા થવાના કારણે દર વર્ષે અહીંયા ખૂબ જ અસહનીય દુર્ગંધ આવે છે, પરંતુ આ પ્રશ્નનો હાલ કરવામાં આવ્યો નથી, ત્યારે આ વર્ષે ઓક્ટોબર 2025માં અમે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરી અને હાઇકોર્ટ કોર્પોરેશન અને આર્કોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટથી જવાબ માંગ્યો છે. "
આ મામલે હાઇકોર્ટમાં 24 નવેમ્બરે વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી પછી આર્કોલોજી અને કોર્પોરેશન વિભાગ દ્વારા અહીંયા જ સફાઈ કરવામાં આવી રહી છે. મારી માંગણી આ છે કે આ પ્રશ્નનો પ્રોપર નિકાલ લાવવામાં આવે.
સરખેજ વોર્ડના પૂર્વ કોર્પોરેટર નફિસા અન્સારીએ આ અંગે જણાવ્યું કે, "છેલ્લા 15 વર્ષથી આ સમસ્યા છે. શિંગોડા તળાવ સરખેજ રોજા તળાવની બાજુમાં જ છે, અને વરસાદની સિઝનમાં દર વર્ષે પાણી ભરાય છે અને આ પાણી ખૂબ જ દુર્ગંધ આવે છે. અમારા સમયમાં આજ તળાવમાં સુએજ સ્ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ લાવવાનું હતું, પરંતુ આ પ્લાન કેન્સલ કરવામાં આવ્યું હતું. શિંગોડા તળાવ અને સરખેજ તળાવની આસપાસ રહેતા લોકોને આ ગંદા પાણીના કારણે ચામડીનું રોગ થઈ રહ્યુો છે. રોગચાળો અને ઝાડા ઉલટીની સમસ્યાઓ થઈ રહી છે. અહીંયા અજમેરી વાડીમાં લોકોને બહુ જ મુશ્કેલીઓ પડે છે."
સરખેજ રોજા પાસે આવેલ અજમેરી વાડીમાં રેહનાર નિસાર બાનોએ જણાવ્યું કે, "હું શિંગોડા તળાવ પાસે રહું છું. આ તળાવમાં ગટરના ગંદા પાણી ભરાઈ જાય છે, તળાવમાં છોડવામાં આવે છે અને એટલી હદ સુધી દુર્ગંધ આવે છે, કે અહીંયા રહેવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે, અહીંયા ડેન્ગ્યુ મલેરીયા લોકોમાં ફેલાય છે, લોકો બીમાર પડે છે, પરંતુ હજી સુધી આ સમસ્યાનો નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યો નથૂી. આ મુદ્દે મકતનપુરાના કોર્પોરેટર મિર્ઝા હાજી અસાર બેગ એ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં પણ આવાજ ઉઠાવ્યો હતો."
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વતી સરકારી વકીલે આ મુદ્દે જણાવ્યું કે, "આ બાબતમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ભૂમિકા નથી, અરજદારોનો આ અરજીનું હેતુ બીડું બાબતો અંગેનું છે. આ કેસ મારા કોર્પોરેશનમાં નહીં આર્કોલોજિક વિભાગમાં આવે છે. AMCએ બધું જણાવ્યું હતું કે, શિંગોડા તળાવનું નેટીફીકેશન કરાઈ રહ્યું છે, રોજામાં આવેલ તળાવ સંરક્ષિત સ્મારક હેઠળ આવે છે. આ મામલે હાઇકોર્ટે પક્ષકારોને નોટિસ પાઠવી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને આરકોલોજીકલ સર્વે વિભાગને ભેગા મળીને સર્વે કરવા આદેશ કર્યો હતો."
આર્કોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના એક અધિકારી દ્વારા આ અંગે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, "શિંગોડા તળાવમાંથી જે ગંદુ પાણી સરખેજ રોજા તળાવમાં આવતું હતુ, તેને માટી નાખીને બંધ કરવામાં આવ્યું છે અને આર્કોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા આ તળાવની સફાઈ કરાવવામાં આવી રહી છે. રાણીના મહેલ સુધી સફાઈ કામગીરી કરવામાં આવી ગઈ છે. કોર્ટના આદેશ બાદ આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે."
