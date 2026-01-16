અમદાવાદના સરખેજ રોજામાં ભવ્ય કળશને નવેસરથી સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો, જાણો શું છે કારણ
Published : January 16, 2026 at 4:06 PM IST
અમદાવાદ : આજરોજ ગુજરાત રાજયની ઐતિહાસિક ધરોહર એવા અમદાવાદ શહેરના ઐતિહાસિક સુપ્રસિદ્ધ સરખેજ રોજા ખાતે સુપ્રસિદ્ધ સુફી સંત હજરત શેખ અહમદ ગંજબક્ષ ખટ્ટુ (ર.અ.)ની દરગાહ શરીફ (રોજા) ઉપર ભવ્ય કળશને નવેસરથી સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો. આશરે 12 થી 14 ફૂટની ઊંચાઈ તેમજ આશરે 150 કિ.ગ્રા. ધરાવતો મિશ્ર ધાતુનો આ કળશ દૂરથી ખૂબ જ ભવ્ય દેખાય છે અને આ ઐતિહાસિક ધરોહરની શાનને અનુરૂપ છે. આ કળશ સરખેજ રોજા કમિટીના સૌજન્યથી મૂકાયેલ છે.
નોંધનીય છે કે થોડા મહિનાઓ અગાઉ કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ આ અગાઉના કળશને ચોરીના આશયથી નુકસાન પહોંચાડેલ અને અર્ધભાગ તોડી નાખેલ, તે ખંડિત જૂના કળશને હવે સરખેજ રોઝાના મ્યુઝિયમમાં રાખવામાં આવ્યો છે.
સરખેજ રોઝા કમિટીના ટ્રસ્ટી દિલાવર હુસૈને જણાવ્યું કે, "31 જુલાઈ, 2025ની રાત્રે, કેટલાક લોકોએ સરખેજમાંથી કળશની ચોરી કરી હતી. આ વાતની જાણ થતાં જ અમે ફરિયાદ નોંધાવી. સરખેજ રોઝા કમિટીએ અથાક મહેનત કરી અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઉત્તમ સહયોગ આપ્યો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સફળતાપૂર્વક કળશ મેળવ્યો અને ચોરોની ધરપકડ કરી. સરખેજ રોઝા કમિટી અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ખૂબ જ મહેનત કરી. હવે, સરખેજ રોઝા કમિટીએ એક સુંદર નવો કળશ બનાવ્યો છે, જે ગુંબજ પર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે."
"સરખેજ રોઝા કમિટીએ આશરે 6 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે એક નવો કળશ બનાવવા માટે પણ સખત મહેનત કરી હતી અને તેને સરખેજ રોઝામાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. જૂનો એક સંગ્રહાલયમાં રાખવામાં આવશે. સંગ્રહાલયમાં એક ફોટો ગેલેરી અને કિંમતી પાઘડી છે. દુનિયાભરના લોકો તેને જોવા માટે આવે છે અને ડૉ. અબ્દુલ કલામ, પીએમ મોદી, અમિતાભ બચ્ચન, જાવેદ અખ્તર, શાહરૂખ ખાન અને અન્ય ઘણા મહાનુભાવો અહીં આવ્યા છે. દેશ દુનિયામાં સરખેજ રોજા ફેમસ છે. તેની સ્થાપત્યકલાને જોવા માટે લોકો આવે." - નિઝામ સિદ્દીકી, સેક્રેટરી, સરખેજ રોઝા કમિટી
દિલાવર હુસૈને વધુમાં જણાવ્યું કે, "સરખેજ રોઝા કમિટીએ આ કળશ માટે કોઈ પૈસા લીધો નથી, તે ફક્ત સરખેજ રોઝા કમિટી દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ સુંદર કળશ સરખેજ રોઝા કમિટીના પ્રમુખ અબરાર અલી સૈયદની મહેનતને કારણે બનાવવામાં આવ્યો છે. આ કળશ આશરે 10 ફૂટ ઊંચો છે અને તેનું વજન 155 કિલોગ્રામ છે. અમે જૂના કળશને સંગ્રહાલયમાં રાખીશું."
સરખેજ રોઝા કમિટીના સેક્રેટરી નિઝામ સિદ્દીકીએ જણાવ્યું હતું કે, "31 જુલાઈની રાત્રે 1:00 વાગ્યે, કેટલાક ચોરો દરગાહની પાછળથી ચઢી ગયા અને કળશ ચોરી ગયા. અમને 1લી તારીખે આ વિશે ખબર પડી. અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી અને તપાસ શરૂ થઈ. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કડી કલોલમાંથી 6 થી 7 ચોરોની ધરપકડ કરી અને સફળતાપૂર્વક કળશ મેળવ્યો. આવી જ ઘટના ફરીથી ન બને તે માટે, સરખેજ રોઝા કમિટીએ સરખેજ રોઝા ખાતે 36 કેમેરા લગાવ્યા છે અને 40 વધુ લગાવવાની યોજના બનાવી છે. સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે, અને મુલાકાતીઓ પર સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા નજર રાખવામાં આવે છે.
