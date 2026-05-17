અમદાવાદ એરપોર્ટ પર AIUની મોટી કાર્યવાહી: બેંગકોકથી આવેલા મુસાફર પાસેથી 6.54 કિલો ગાંજો જપ્ત
બેંગકોકથી અમદાવાદ આવેલા એક ભારતીય મુસાફરને ઝડપી પાડ્યો હતો.
Published : May 17, 2026 at 1:50 PM IST
અમદાવાદ : સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ખાતે એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU) દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી અને પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગના આધારે અધિકારીઓએ 16 અને 17 મે, 2026ની મધરાતે થાઈ એરવેઝ ઇન્ટરનેશનલની ફ્લાઇટ નંબર TG-343 મારફતે બેંગકોકથી અમદાવાદ આવેલા એક ભારતીય મુસાફરને ઝડપી પાડ્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓએ મુસાફરના ટ્રોલી બેગમાંથી 6 વેક્યુમ-સીલબંધ પેકેટો મળી આવ્યા હતા. આ પેકેટોમાં લીલા રંગનો સૂકો છોડ જેવા દેખાતો પદાર્થ છુપાવવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક પરીક્ષણમાં આ પદાર્થ ગાંજો (ભાંગ) હોવાનું સામે આવ્યું હતું. કુલ 6.540 કિલોગ્રામ પ્રતિબંધિત માદક પદાર્થ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
અધિકારીઓએ નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ (NDPS) એક્ટ, 1985 હેઠળ કાર્યવાહી કરી પ્રતિબંધિત જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો તેમજ મુસાફરની ધરપકડ કરી હતી. ઝડપાયેલો આરોપી છત્તીસગઢના રાયપુરનો રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વધુમાં, આ તેની પહેલી વિદેશ યાત્રા હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. હાલ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો...