અમદાવાદના વધુ એક બ્રિજના સળિયા દેખાવા લાગ્યા-જોઈન્ટનું પ્લાસ્ટર ઉખડ્યું, શું આ બ્રિજને પણ હવે બંધ કરાશે?
અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાં આવેલા સરદાર બ્રિજનું ETV ભારત દ્વારા રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : December 13, 2025 at 10:38 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં એક પછી એક બ્રિજમાં ખામીઓ જોવા મળી રહી છે. સુભાષ બ્રિજની ઘટના પછી સાબરમતી નદી પરના કેટલાક બ્રિજ ભારે વાહન માટે બંધ કરવામાં આવ્યા છે, અને હાઈ બેરિયર લગાવવામાં આવશે. ત્યારે અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાં આવેલ સરદાર બ્રિજની વાત કરવામાં આવે તો ETV ભારતના રિયાલિટી ચેકમાં બ્રિજના જોઈન્ટમાં લોખંડના સળિયા દેખાઈ રહ્યા છે.
સરદાર બ્રિજમાં ક્ષતિ જોવા મળી
અમદાવાદ શહેરમાં સરદાર બ્રિજ શહેરના જુના બ્રિજમાંથી એક છે અને સાબરમતી નદી ઉપર જમાલપુર વિસ્તારમાં બ્રિજનો ઉપયોગ જમાલપુરથી પાલડી જવા માટે કરવામાં આવે છે. આ બ્રિજ ઉપર 24 કલાક સતત ભારે વાહનોની અવરજવર રહે છે. ETV ભારત દ્વારા બ્રિજનું રિયાલિટી ચેક કરાતા સરદાર બ્રિજના જોઈન્ટમાં મોટા ગાબડા પડતા લોખંડના સળિયા દેખાઈ રહ્યા છે. આ બ્રિજમાં ઘણી જગ્યાએ સળિયા દેખાય છે અને ઘણી જગ્યાએ પ્લાસ્ટર ઉખડી ગયા છે અને કેટલીક જગ્યાએ રીપેરીંગ કરવાની જરૂર છે.
આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, સુભાષ બ્રિજમાં ગંભીર ક્ષતિઓ મળી ત્યારે ચાર ડિસેમ્બરથી આ બ્રિજને સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. 2023 થી અત્યાર સુધી ત્રણ વખત યુઝવલ તપાસ કરવામાં આવતી હતી. જેમાં કોઈ મોટી ખામી સામે ન હતી પરંતુ હવે ક્રેકસ ખાબોચિયા અને કેટલાક ભાગોમાં ડુબાણ જોવા મળ્યું છે અને જેથી 25 ડિસેમ્બર સુધી આ બ્રિજ બંધ રહેશે. ગંભીરા દુર્ઘટના પછી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા દરેક બ્રિજની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. અને હાલમાં સુભાષ બ્રિજની ઘટના પછી જ્યાં જ્યાં બ્રિજની અંદર ખામીઓ જણાતી હશે એનું રીપેરીંગ કરવામાં આવશે અને સ્પાનના ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવશે.
આ અંગે રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જયેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં વર્ષો જુના બ્રિજ ઉપર હાઈટ બેરિયર લગાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. નદી ઉપરના જુના બ્રિજ, રેલવે બ્રિજ તેમજ ઓવરબ્રિજ ઉપર હાઈટ બેરિયર લગાવવામાં આવશે અને હાઇટ બેરિયર લગાવવાથી ભારે વાહનો પસાર નહીં થઈ શકશે. શહેરની બ્રિજની સ્થિતિ બાદ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
જો સુભાષ બ્રિજની વાત કરવામાં આવે તો સુભાષ બ્રિજની સ્થિતિ અંગે નિષ્ણાતો દ્વારા ડીટેલ ઇન્પેક્શન કરવાની કામગીરી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત નિષ્ણાંતોની પ્રાથમિક મુલાકાત દરમિયાન હયાત બ્રિજના ફાઉન્ડેશનની વિગતવાર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. તેના અનુસંધાને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા નિષ્ણાંત એજન્સીઓને ફાઉન્ડેશનના ટેસ્ટીંગનું કામ અપાયું છે, તપાસનું કાર્ય ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. અત્યારે આધુનિક ટેકનોલોજીની મદદથી આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
