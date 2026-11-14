'સ્વચ્છ શહેર જોડી'ની શ્રેણીમાં અમદાવાદ-સાણંદ દેશમાં પ્રથમ ક્રમે, 'સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2025-26'ના પરિણામોમાં ગુજરાત અગ્રેસર
ગૃહ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય (MoHUA) ના શહેરી વિકાસ વિભાગે "સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2025-26" હેઠળ "સ્વચ્છ શહેર જોડી" પહેલના પરિણામો જાહેર કર્યા છે.
By ANI
Published : November 14, 2026 at 7:13 AM IST
નવી દિલ્હીઃ ગૃહ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય (MoHUA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા "સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2025-26"ના પરિણામોમાં ગુજરાત દેશભરમાં અગ્રેસર રહ્યું છે. આ શ્રેણીમાં એટલે કે, "સ્વચ્છ શહેર જોડી" પહેલના પરિણામો અમદાવાદ-સાણંદની જોડી દેશમાં પ્રથમ ક્રમે રહી છે, જ્યારે સુરત સતત બીજા વર્ષે દેશના અગ્રણી સ્વચ્છ શહેરોમાં બીજા ક્રમે આવ્યું. વડોદરાને ગુજરાતના સૌથી સ્વચ્છ શહેરનો એવોર્ડ મળ્યો છે. આ સર્વેક્ષણમાં કચરા વ્યવસ્થાપન અને જાહેર સ્વચ્છતા પર ભાર મુકાયો હતો.
સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ એ કેન્દ્રીય આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતું શહેરી સ્વચ્છતાનું વાર્ષિક મૂલ્યાંકન છે. વર્ષ 2025-26ની આવૃત્તિ સ્વચ્છ સર્વેક્ષણનું 10મું વર્ષ હતું. આ સર્વેક્ષણ સ્વચ્છ ભારત મિશન–શહેરી હેઠળ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શહેરોની સ્વચ્છતા, નાગરિકોનો પ્રતિસાદ અને વિવિધ સ્થળ આધારિત શ્રેણીઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું.
નવી દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવન ખાતે આયોજિત સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ એવોર્ડ્સ 2025–26માં અમદાવાદ (મેન્ટર સિટી) અને સાણંદ (મેન્ટી સિટી)એ સાથે મળીને ‘સ્વચ્છ શહેર જોડી’ શ્રેણીમાં દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો. માનનીય રાષ્ટ્રપતિશ્રી દ્રૌપદી મુર્મુજીના હસ્તે અમદાવાદના મેયર શ્રી હિતેશભાઈ બારોટે એવોર્ડ સ્વીકાર્યો. આ સિદ્ધિમાં યોગદાન આપનાર બંને શહેરોના નાગરિકો અને સફાઈ કર્મચારીઓનો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હાર્દિક આભાર વ્યક્ત કરે છે. #SwachhSurvekshan2025_26 #SwachhSheharJodi #AhmedabadSanand #Rank1 #MyCityMyPride— Amdavad Municipal Corporation (@AmdavadAMC) November 12, 2026
"સ્વચ્છ શહેર જોડી" પહેલ એ "સ્વચ્છ ભારત મિશન - અર્બન 2.0" હેઠળ એક મુખ્ય પીઅર-લર્નિંગ પ્રોગ્રામ છે. તેની શરૂઆત 27 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહર લાલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તે શહેરી કચરા વ્યવસ્થાપન માટે તેના પ્રકારની પ્રથમ માર્ગદર્શક પહેલ છે, જેમાં 33 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 70 શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા "માર્ગદર્શક" શહેરો અને આશરે 191 "માર્ગદર્શક" શહેરોનો સમાવેશ થાય છે.
આ પહેલ ભારતની "ગુરુ-શિષ્ય" પરંપરા પર આધારિત "એક શિખવાડે - એક શીખે" ના સિદ્ધાંતને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ પહેલ હેઠળ, શહેરી સ્વચ્છતામાં સામૂહિક રીતે સુધારો કરવા માટે શહેરો વચ્ચે જ્ઞાન, અનુભવો અને સર્વોત્તમ કાર્ય પદ્ધતિઓને વહેંચવામાં આવે છે.
'સ્વચ્છ શહેર જોડી' એવોર્ડના ટોચના ત્રણ વિજેતાઓની પસંદગી માર્ગદર્શક અને માર્ગદર્શક શહેરો તરીકે તેમના સંયુક્ત મૂલ્યાંકનના આધારે કરવામાં આવી હતી. આ એકંદર મૂલ્યાંકન બંને શહેરોના સંયુક્ત પ્રદર્શન અને પરસ્પર પ્રયાસોને દર્શાવે છે, જેમાં સ્વચ્છતા અને સેવા વિતરણમાં સુધારા સહિત માર્ગદર્શનના પરિણામોને માન્યતા આપવામાં આવી છે.
પહેલો નંબર: અમદાવાદ (10 લાખથી વધુ વસ્તીવાળી શ્રેણી) અને સાણંદ (20,000-50,000 વસ્તીવાળી શ્રેણી)- ગુજરાત.
બીજો નંબરઃ ઇન્દોર (10 લાખથી વધુ વસ્તીવાળી શ્રેણી) અને દેપાલપુર (20,000 થી ઓછી વસ્તીવાળી શ્રેણી) - મધ્યપ્રદેશ.
ત્રીજો નંબરઃ તિરુપતિ (50,000-3 લાખ વસ્તીવાળી શ્રેણી) અને કુપ્પમ (20,000-50,000 વસ્તીવાળી શ્રેણી) - આંધ્રપ્રદેશ.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 11 નવેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં આયોજિત "સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2025-26" પુરસ્કાર સમારોહમાં ભારતના સૌથી સ્વચ્છ શહેરોનું સન્માન કર્યું. આ વિશ્વના સૌથી મોટા શહેરી સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણની 10મી આવૃત્તિ હતી. સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2025-26 ની થીમ "સ્વચ્છતાની નવી પહેલ, હાથ લંબાવો, કરો સફાઈ સાથ'છે.
આ 10મી આવૃત્તિ હેઠળ, 10 વિભાગોમાં 176 પેટા-સૂચકાંકોના આધારે 4,751 શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓ (ULB) નું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. 3,000 થી વધુ પ્રશિક્ષિત ક્ષેત્ર મૂલ્યાંકનકારોએ રીઅલ-ટાઇમ, GPS-સક્ષમ દેખરેખનો ઉપયોગ કરીને તમામ ULB માં જમીન પર સર્વેક્ષણો હાથ ધર્યા હતા.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે પુરાવા સબમીટ કરવાથી લઈને ચકાસણી સુધીની સમગ્ર મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા ડિજિટલ રીતે પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી, દરેક તબક્કે પારદર્શિતા અને ગુણવત્તા તપાસ સુનિશ્ચિત કરતી હતી. સાત શ્રેણીઓમાં કુલ 60 રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આમાં ટોચના ત્રણ 'સ્વચ્છ શહેર જોડીઓ', ટોચના ત્રણ સ્વચ્છ શહેરો, વસ્તીના આધારે પાંચ શ્રેણીઓમાં પ્રથમ, બીજા અને ત્રીજા સ્થાનનો રેન્કિંગ, 'ક્લીન રિવર ફ્રન્ટ ટાઉન્સ', 'ક્લીન કોસ્ટલ સિટીઝ', 'ક્લીન હિમાલયન સિટીઝ' અને દરેક રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ટોચના ક્રમાંકિત 'સ્વચ્છ શહેર'નો સમાવેશ થાય છે.
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