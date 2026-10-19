નવરાત્રીની આઠમે અહીં પુરુષો કેમ પહેરે છે સાડી? અમદાવાદની પોળમાં 200 વર્ષ જૂની અનોખા ગરબાની પરંપરા આજે પણ જીવંત
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, સંવત 1872થી ચાલી આવતી આ પરંપરાને અંદાજે 210 વર્ષ થયાં. આજે પણ બારોટ સમાજના પુરુષો સાડી પહેરીને માતાજીની આરાધના કરે છે. અમદાવાદથી ભૂમિકા પરમારનો અહેવાલ
Published : October 19, 2026 at 9:58 AM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રીની રાત હોય, માતાજીના ગરબા ગુંજતા હોય અને રંગબેરંગી વસ્ત્રોમાં સજ્જ ખેલૈયાઓ ઢોલના તાલે ઝૂમી રહ્યા હોય... ગુજરાતમાં આ દૃશ્ય નવું નથી. પરંતુ અમદાવાદમાં નવરાત્રીની આઠમના દિવસે એક એવી પરંપરા જોવા મળે છે, જ્યાં ગરબાના તાલે ઝૂમતા પુરુષોની વેશભૂષા જ લોકોને થોભીને જોવા મજબૂર કરે છે. અહીં પુરુષો કેડિયું કે કુર્તો નહીં, પરંતુ સાડી પહેરીને માતાજીના ગરબા ગાય છે. કેટલાક સાડીની સાથે બંગડી પહેરે છે, ચાંદલો કરે છે અને પરંપરાગત શણગાર પણ ધારણ કરે છે. આ કોઈ મનોરંજન માટે યોજાતો કાર્યક્રમ નથી કે ન તો માત્ર નવરાત્રીનો કોઈ નવો ટ્રેન્ડ છે. આની પાછળ છે સદુ માતા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, સદુબા સાથે જોડાયેલી એક લોકવાયકા અને પેઢીઓથી ચાલી આવતી માન્યતા.
અમદાવાદના શાહપુર વિસ્તારમાં આવેલી સદુ માતાની પોળમાં નવરાત્રીની આઠમનો દિવસ એટલે આ અનોખી પરંપરાનો દિવસ. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, સંવત 1872થી ચાલી આવતી આ પરંપરાને અંદાજે 210 વર્ષ થયાં છે. આજે પણ બારોટ સમાજના પુરુષો સાડી પહેરીને માતાજીની આરાધના કરે છે. પાંચ વર્ષનું બાળક હોય કે 80 વર્ષના વડીલ, દરેક પોતાની શ્રદ્ધા અનુસાર આ પરંપરામાં જોડાય છે. કોઈ માતાજી પ્રત્યેની ભક્તિ વ્યક્ત કરવા આવે છે, તો કોઈ વર્ષો પહેલાં રાખેલી માનતા પૂર્ણ કરવા. પરંતુ આ પરંપરાની સૌથી વિશેષ વાત એ છે કે સદુ માતા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા માત્ર એક સમાજ પૂરતી સીમિત નથી. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, મુસ્લિમ સમાજથી લઈને દેવીપૂજક સમાજ સહિતના વિવિધ સમાજના લોકો પણ સદુ માતામાં આસ્થા રાખે છે અને પોતાની મનોકામના માટે માનતા માને છે.
પરંતુ એક સવાલ દરેકના મનમાં ઊભો થાય છે—નવરાત્રીની આઠમે પુરુષો સાડી પહેરીને ગરબા કેમ ગાય છે? આ પરંપરાની શરૂઆત પાછળ એવી કઈ વાત છે, જે લગભગ 210 વર્ષ પછી પણ લોકોના મનમાં જીવંત છે?
એક લોકવાયકા, જેણે નવરાત્રીની પરંપરાને આપી અલગ ઓળખ
સદુ માતાની પોળમાં આઠમના દિવસે યોજાતા આ ગરબાની પાછળ સદુ માતા એટલે કે સદુબા સાથે જોડાયેલી લોકવાયકા છે. આ કથા અહીંના લોકો પેઢી દર પેઢી સાંભળતા અને આગળ કહેતા આવ્યા છે. સ્થાનિક માન્યતા મુજબ, સદુબા સાથે બનેલી એક ઘટના અને ત્યારબાદ તેમના શ્રાપ સાથે જોડાયેલી કથાએ આ પરંપરાને જન્મ આપ્યો હતો.
પ્રચલિત લોકવાયકાના એક વર્ણન અનુસાર, તે સમયના એક સત્તાધીશ અથવા સુબાની સદુબા પર નજર હતી અને તેમને પોતાના વશમાં કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાએ સદુબા અને તેમના પરિવારના જીવનમાં મોટો વળાંક લાવ્યો. તેમના પતિ હરિસિંહ અને પુત્રી અજૂબા સાથે જોડાયેલી આ કથા આગળ વધીને સદુબાના બલિદાન અને શ્રાપની માન્યતા સાથે સંકળાયેલી છે.
સ્થાનિક લોકોમાં પ્રચલિત માન્યતા પ્રમાણે, આ ઘટના બાદ બારોટ સમાજે સદુબા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવા અને પ્રાયશ્ચિતની ભાવના સાથે સાડી પહેરીને ગરબા ગાવાની પરંપરા શરૂ કરી હતી. જોકે, આ લોકવાયકાનાં અલગ-અલગ વર્ણનોમાં કેટલીક વિગતો જુદી રીતે રજૂ થાય છે. તેથી આ કથાને પ્રમાણિત ઐતિહાસિક ઘટનાને બદલે સ્થાનિક સમાજમાં પેઢી દર પેઢી ચાલી આવતી લોકમાન્યતા તરીકે સમજવી જરૂરી છે.
પરંતુ કોઈ પણ લોકવાયકા માત્ર એટલા માટે જીવંત રહેતી નથી કે લોકો તેને સાંભળે છે. જ્યારે તેની સાથે શ્રદ્ધા, માન્યતા અને સામૂહિક ભાવના જોડાય છે, ત્યારે તે જીવનનો ભાગ બની જાય છે. સદુ માતાની પોળમાં પણ આ જ જોવા મળે છે. અહીં આઠમના દિવસે સાડી પહેરીને ગરબા ગાવા પાછળ લોકો માટે માત્ર એક જૂની કથા નથી, પરંતુ માતાજી પ્રત્યેની આસ્થા અને પૂર્વજોથી મળેલી પરંપરા છે.
સંવત 1872થી ચાલી આવતી માન્યતા આજે પણ અકબંધ
બારોટ સમાજના વિરેન ઇન્દ્રવદનભાઈ બારોટે ETV સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આ પરંપરા સંવત 1872થી ચાલી આવે છે. નવરાત્રીની આઠમના દિવસે સમાજના પુરુષો સાડી પહેરીને માતાજીના ગરબા ગાય છે અને વર્ષોથી ચાલી આવતી આ રીતને શ્રદ્ધાપૂર્વક નિભાવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, આ પરંપરામાં સાડી પહેરવાનું મહત્ત્વ માત્ર વેશભૂષા પૂરતું નથી. તેની સાથે માતાજીની આરાધના અને સમાજની માન્યતા જોડાયેલી છે. વર્ષો પહેલાં શરૂ થયેલી આ પરંપરા આજે પણ જળવાઈ રહી છે અને નવી પેઢી પણ તેમાં જોડાઈ રહી છે.
આજે જ્યારે નવરાત્રીમાં દર વર્ષે નવા ટ્રેન્ડ્સ આવે છે, ત્યારે સદુ માતાની પોળમાં લોકો વર્ષો જૂની રીતને જાળવી રાખે છે. અહીં પરંપરા બદલાતી ફેશનની જેમ નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાના ભાગરૂપે નિભાવવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે દર વર્ષે આઠમના દિવસે આ અનોખી ઉજવણી માટે લોકો એકત્ર થાય છે.
સંતાનપ્રાપ્તિથી નોકરી-ધંધા સુધી... માનતા પૂર્ણ કરવાની રીત
આ પરંપરાનું બીજું મહત્ત્વનું પાસું છે માનતા. સદુ માતાની પોળમાં સ્થાનિક માન્યતા પ્રમાણે, લોકો માતાજી સમક્ષ પોતાની મનોકામના વ્યક્ત કરે છે. કોઈ સંતાનપ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના કરે છે, તો કોઈ નોકરી, વ્યવસાય કે જીવનની અન્ય મુશ્કેલીઓ દૂર થાય તેવી આશા સાથે માનતા રાખે છે. મનોકામના પૂર્ણ થયા બાદ તેઓ નવરાત્રીની આઠમે સાડી પહેરીને ગરબા ગાઈ પોતાની માનતા પૂર્ણ કરે છે.
હાર્દિક બારોટે ETV સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આ પરંપરા લગભગ 210 વર્ષથી ચાલી રહી છે. લોકો પોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે માતાજી સમક્ષ માનતા રાખે છે અને મનોકામના પૂર્ણ થયા બાદ સાડી પહેરીને ગરબા ગાઈને માનતા પૂર્ણ કરે છે. સંતાનપ્રાપ્તિથી લઈને નોકરી અને વ્યવસાય સુધીની વિવિધ ઇચ્છાઓ સાથે લોકો માતાજીના આશીર્વાદ માગે છે.
આ રીતે આઠમનો ગરબો દરેક વ્યક્તિ માટે અલગ ભાવના ધરાવે છે. કોઈ માટે તે વર્ષો જૂની માન્યતાનું પાલન છે, કોઈ માટે માતાજી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો અવસર છે, તો કોઈ માટે પોતાની મનોકામના પૂર્ણ થયા બાદ માનતા પૂરી કરવાની ઘડી છે. જોકે, આ તમામ ભાવનાઓને જોડતો એક જ દોર છે—સદુ માતા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા.
બારોટ સમાજ જ નહીં, મુસ્લિમથી લઈને દેવીપૂજક સમાજના લોકો પણ રાખે છે માનતા
સદુ માતાની આ પરંપરાની સૌથી વિશેષ વાત એ છે કે અહીંની શ્રદ્ધા કોઈ એક સમાજની સીમામાં બંધાયેલી નથી. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, બારોટ સમાજ ઉપરાંત મુસ્લિમ સમાજ અને દેવીપૂજક સમાજ સહિતના વિવિધ સમાજના લોકો પણ સદુ માતામાં આસ્થા ધરાવે છે. લોકો પોતાની મનોકામના સાથે માતાજીની માનતા રાખે છે અને ઇચ્છા પૂર્ણ થાય ત્યારે પોતાની શ્રદ્ધા અનુસાર માનતા પૂર્ણ કરવા આવે છે.
કોઈ સંતાનપ્રાપ્તિ માટે માનતા રાખે છે, તો કોઈ નોકરી, ધંધા કે જીવનમાં સુખ-શાંતિ માટે માતાજીને પ્રાર્થના કરે છે. મનોકામના પૂર્ણ થયા બાદ લોકો પોતાની માન્યતા પ્રમાણે માનતા પૂર્ણ કરે છે. નવરાત્રીની આઠમે સાડી પહેરીને ગરબા ગાવાની પરંપરા પણ આ શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલી છે. અહીં વિવિધ સમાજના લોકો સદુ માતા પ્રત્યેની પોતાની આસ્થા વ્યક્ત કરે છે અને પોતાની માનતા સાથે જોડાયેલી પરંપરાનું પાલન કરે છે.
આ રીતે સદુ માતાની શ્રદ્ધા માત્ર બારોટ સમાજની પરંપરા બનીને રહી નથી. તે વિવિધ સમાજના લોકોની માન્યતા અને ભાવના સાથે પણ જોડાઈ છે. નવરાત્રીના પર્વમાં આ પરંપરા એક એવું દૃશ્ય સર્જે છે, જ્યાં અલગ-અલગ સમાજના લોકો એક જ સ્થળે પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરે છે. આ જ બાબત સદુ માતાની માન્યતાને વિશેષ બનાવે છે.
સાડી સાથે બંગડી, ચાંદલો અને ઝાંઝર... દરેકની માનતા સાથે જોડાયેલી વેશભૂષા
આઠમના દિવસે પુરુષો સાડી પહેરીને ગરબા ગાય છે, ત્યારે તેમની વેશભૂષા પણ આ પરંપરાનું વિશેષ આકર્ષણ બને છે. કેટલાક પુરુષો સાડીની સાથે બંગડી, ચાંદલો, કાનનાં ઘરેણાં અને ઝાંઝર જેવા શણગાર પણ ધારણ કરે છે. આ શણગારને માત્ર દેખાવ સાથે જોડીને જોવાને બદલે તેમની શ્રદ્ધા અને માનતા સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે.
તુષાર બારોટે ETV સાથેની વાતચીતમાં સદુબા સાથે જોડાયેલી લોકવાયકાનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આ પરંપરા તેમના સમાજના વારસા સાથે જોડાયેલી છે. પેઢીઓથી ચાલી આવતી આ માન્યતાને આજે પણ સમાજના લોકો શ્રદ્ધાપૂર્વક નિભાવે છે. નવરાત્રીની આઠમે સાડી પહેરીને માતાજીના ગરબા ગાવાની પરંપરા તેમની સાંસ્કૃતિક ઓળખનો એક ભાગ બની ગઈ છે.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, સમય બદલાયો છે અને જીવનશૈલીમાં પણ ફેરફાર થયા છે, પરંતુ આ પરંપરાને જાળવી રાખવા માટે સમાજના લોકો આજે પણ એકત્ર થાય છે. નવી પેઢી પણ તેમાં ભાગ લે છે, જેથી આ વારસો આગળની પેઢી સુધી પહોંચે.
પાંચ વર્ષના બાળકથી 80 વર્ષના વડીલો સુધી એક જ ભાવ
સદુ માતાની પોળના આઠમના ગરબાની એક વિશેષતા એ પણ છે કે અહીં ઉંમર પરંપરામાં ભાગ લેવા માટે અવરોધ બનતી નથી. નાના બાળકો પણ સાડી પહેરીને ગરબા ગાય છે, જ્યારે વડીલો પણ પોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે તેમાં જોડાય છે. સ્થાનિક માહિતી મુજબ, અંદાજે 40થી 50 બારોટ પરિવારો આ પરંપરા સાથે જોડાયેલા છે. બારોટ સમાજ ઉપરાંત અન્ય સમાજના લોકો પણ આ પ્રસંગમાં ભાગ લે છે.
રાજેન્દ્રકુમાર જેંતીલાલ બારોટે ETV સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આ પરંપરામાં બારોટ સમાજનાં પરિવારો ઉપરાંત અન્ય સમાજના લોકો પણ જોડાય છે. પાંચથી સાત વર્ષનાં બાળકો પણ સાડી પહેરીને ગરબામાં ભાગ લે છે, જ્યારે 80 વર્ષ સુધીના વડીલો પણ આ પરંપરા નિભાવે છે.
આ દૃશ્યમાં એક મહત્ત્વની વાત છુપાયેલી છે. પરંપરા ત્યારે જ આગળ વધે છે, જ્યારે નવી પેઢી તેને માત્ર જોતી નથી, પરંતુ તેનો ભાગ પણ બને છે. અહીં બાળકો નાની ઉંમરથી જ આઠમના ગરબાની પરંપરા સાથે પરિચિત થાય છે. વડીલો પાસેથી તેઓ આ કથા સાંભળે છે અને પછી પોતે પણ તેમાં જોડાય છે. આ રીતે સદુ માતાની માન્યતા માત્ર વાતોમાં નહીં, પરંતુ જીવંત અનુભવરૂપે એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં પહોંચે છે.
નવરાત્રીની ઉજવણીમાં સદુ માતાની આઠમ કેમ છે ખાસ?
ગુજરાતમાં નવરાત્રી દરમિયાન ગરબા અનેક રીતે રમાય છે. ક્યાંક પરંપરાગત ગરબા ગવાય છે, ક્યાંક આધુનિક સંગીત સાથે ખેલૈયાઓ ઝૂમે છે, તો ક્યાંક સ્થાનિક માન્યતાઓ અને ધાર્મિક રીતો પ્રમાણે વિશેષ ઉજવણી થાય છે. સદુ માતાની પોળમાં થતી આઠમની ઉજવણી આ ત્રીજી ઓળખનું આગવું ઉદાહરણ છે.
અહીં સાડી પહેરીને ગરબા ગાતા પુરુષો માટે આ કોઈ એક દિવસની મોજમસ્તી નથી. આ તેમની શ્રદ્ધા, લોકવાયકા અને સમાજના વારસા સાથે જોડાયેલો પ્રસંગ છે. સંવત 1872થી ચાલી આવતી હોવાનું સ્થાનિક લોકો માનતા આ પરંપરામાં સમય સાથે પેઢીઓ બદલાઈ, જીવનશૈલી બદલાઈ, પરંતુ આઠમના ગરબાનું મહત્ત્વ જળવાઈ રહ્યું છે.
આ પરંપરા આપણને એ પણ સમજાવે છે કે નવરાત્રી માત્ર નૃત્ય અને સંગીતનો ઉત્સવ નથી. તે લોકોની માન્યતાઓ, માતાજી પ્રત્યેની ભક્તિ અને સામૂહિક જીવન સાથે જોડાયેલો તહેવાર છે. એક જ તહેવાર અલગ-અલગ સ્થળે અલગ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, અને એ જ વિવિધતા ગુજરાતની નવરાત્રીને વિશેષ બનાવે છે.
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