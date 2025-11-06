અમદાવાદના મેગા ટ્રેડ ફેરમાં જોધપુર હસ્તકલાથી લઈને દુબઈની મીઠાઈઓ, અફઘાનિસ્તાનના ડ્રાયફ્રુટ, પહોંચી જાવ તમે પણ અહીંયા
અફઘાનિસ્તાનના ડ્રાયફ્રુટ, સુંદર કાર્પેટ, ફેશનવેર અને ઘરની સજાવટ સુધી, આ ટ્રેડ મેળામાં બધું જ છે, તો ચાલો જોઈએ આ વર્ષે શું છે.
અમદાવાદ : સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે મેગા ટ્રેડ ફેર 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 31 ઓક્ટોબર થી 9 નવેમ્બર સુધી આ મેગા ટ્રેડ ફેર ચાલુ રહેશે. આ ટ્રેડ ફેરમાં સંસ્કૃતિ, સર્જનાત્મકતા અને વૈશ્વિક ખરીદીના ઉત્સવને એક છત નીચે જોવા મળી રહી છે. પ્રાચીન ફર્નિચર અને જોધપુર હસ્તકલાથી લઈને દુબઈની મીઠાઈઓ, અફઘાનિસ્તાનના ડ્રાયફ્રુટ, સુંદર કાર્પેટ, ફેશનવેર અને ઘરની સજાવટ સુધી, આ ટ્રેડ મેળામાં બધું જ છે, તો ચાલો જોઈએ આ વર્ષે શું છે.
ફતેહપુર સીકરીના એક દુકાનદાર યામિને સમજાવ્યું કે, "અમદાવાદ ટ્રેડ ફેરમાં અનોખી આઈટમની ઘણી સ્ટોલસ લગાવવામાં આવી છે, મારી પાસે યુનિક માર્બલ આઈટમ અવેલેબલ છે. તેમની પાસે પર્સ, પથ્થરના હાથી, ઘોડા, ફુવારાઓ અને વિવિધ ઘર સજાવટની વસ્તુઓ સહિત હસ્તકલાવાળી વસ્તુઓ હતી.
તેમની પાસે રુ.500 થી રુ.6 લાખ સુધીની વસ્તુઓ હતી. આ પારિવારિક વ્યવસાય ફતેહપુર સીકરીમાં ચાલી રહ્યો છે. અમદાવાદ એક અદ્ભુત સ્થળ છે. અહીંના લોકો અમારી વસ્તુઓને પ્રેમ કરી રહ્યા છે, અને અમે સારું વેચાણ અને સારો પ્રતિસાદ જોઈ રહ્યા છીએ."
મિર્ઝાપુર ભદોહીના વેપારી મોહમ્મદ રશીદે જણાવ્યું હતું કે, "મેં વેપાર મેળામાં ઈમ્પોર્ટેડ કાર્પેટ વેચવાનો સ્ટોલ લગાવ્યો છે. મારી પાસે આયાતી કાર્પેટ, ઈરાની કાર્પેટ, કાશ્મીરી કાર્પેટ, ભદોહી કાર્પેટ અને નવા અને અનોખા ટચ કાર્પેટ છે. આ મેળામાં અમે ત્રીજી વખત હાજરી આપી રહ્યા છીએ. લોકોને ખૂબ જ સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો છે, અને લોકો ઉત્સાહપૂર્વક ખરીદી કરી રહ્યા છે. અમારી પાસે રુ.2,000 થી રુ.2,00,000 સુધીની કાર્પેટ છે."
અફઘાનિસ્તાનથી આવેલા કૈસે સમજાવ્યું કે, "અમારી પાસે અફઘાનિસ્તાનથી આવતા ડ્રાયફ્રુટની ખાસ આઈટમ છે. અમારી પાસે મમરા બદામ, અખરોટ, ખજૂર, મિશ્ર સૂકા ફળો, અંજીર અને અન્ય ઘણી જાતોના સૂકા ફળો અને કાહવા છે, જે ભારતમાં ઉપલબ્ધ નથી. અમે છેલ્લા 3 વર્ષથી આ વેપાર મેળામાં ભાગ લઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ આ વર્ષે જનતાને ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. મોટી ભીડ છે અને જનતા ઉત્સાહથી ખરીદી કરી રહી છે."
લોકો આ સૂકા ફળોને ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે. આ સૂકા ફળો ખાવાથી શરીર પર ખૂબ જ સકારાત્મક અસર પડે છે, તન સ્વસ્થ રહે છે અને તમારી શક્તિ વધે છે. અમારી પાસે પ્રતિ કિલોગ્રામ રુ.1,600 થી રુ.8,000 સુધીની બદામ છે. સ્ટ્રેટ પેડમાં અફઘાનિસ્તાનથી 6 સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યા છે. જાહેર માંગ વધુ હોવાથી, અમને અહીં ઘણા બધા સ્ટોલ લગાવવાની તક આપવામાં આવી છે. આ ટ્રાફિક 31 ઓક્ટોબરથી 9 નવેમ્બર સુધી ચાલશે અને આવતા વર્ષે પણ અમે અહીં આવીશું અને લોકો માટે અફઘાનિસ્તાનના શ્રેષ્ઠ સૂકા ફળો લાવીશું."
કર્ણાટકના આદિવાસી તેલના સ્ટોલ લગાવનાર જયકુમારે જણાવ્યું કે, "અમે કર્ણાટકના મૈસુરથી આદિવાસી તેલ લાવ્યા છીએ. આ તેલ 108 પ્રકારની ઔષધિઓમાંથી બનાવવામાં આવે છે. આ એક કુદરતી તેલ છે અને તેની કોઈ આડઅસર નથી. હાલમાં ઘણા લોકો તેનું ડુબલીકેટ તેલ પણ મોકલી રહ્યા છે, આ માટે લોકોને ડુપ્લિકેટ તેલ ટાળવા અને વાસ્તવિક આદિવાસી તેલનો ઉપયોગ કરવા વિનંતી છે. આ તેલની કિંમત રુ.1000 થી રુ.2000 થી રુ.3000 સુધીની છે અને અહીં આવતા લોકો તેને ખૂબ સારી રીતે ખરીદી રહ્યા છે."
વેપાર મેળામાં ખરીદી કરવા આવેલી શ્વેતા પુરોહિતે જણાવ્યું કે, "મેળો ખૂબ જ સારો છે. અહીં વિવિધ સ્ટોલ છે, ખાસ કરીને અફઘાનિસ્તાનની સૂકી ખાદ્ય વસ્તુઓ, જે ખૂબ જ સારી અને તાજી છે. વિવિધ દેશોના લોકોએ અહીં સ્ટોલ લગાવ્યા છે, તેથી લોકો ઉત્સાહપૂર્વક ખરીદી કરી રહ્યા છે. ટર્કિશ, અફઘાન સૂકા ફળો, થાઈ ચંપલ અને અન્ય વિવિધ વસ્તુઓ અહીં ઉપલબ્ધ છે. બધી વસ્તુઓ ઘણી મોંઘી છે, પરંતુ ગુણવત્તા અને યુનિકોર્નને કારણે લોકો ઘણી ખરીદી કરી રહ્યા છે.
દક્ષા બેને જણાવ્યું કે, "અમદાવાદના રેવા ફ્રન્ટ ખાતે યોજાયેલા આ વેપાર મેળામાં વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. વિવિધ પ્રકારના સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યા છે, અને અન્ય દેશોની વાર્તાઓ અહીં પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે. આ અમારું અહીં પ્રથમ વખત છે. શ્રેષ્ઠ સૂકા ફળો, ફર્નિચર, સોફા, ડ્રેસ, ચોકલેટ, મસાલા અને વિવિધ ખાદ્ય પદાર્થો ઉપલબ્ધ છે. તેમને ખરીદવા માટે લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે."
