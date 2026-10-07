નવરાત્રી પહેલાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ એક્શનમાં: 890 શેરી ગરબાની અરજીઓ, 17 મોટા ગરબા પર ખાસ નજર ડ્રોનથી થશે મોનિટરિંગ
અમદાવાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં શેરી ગરબા સહિત કુલ 890 જેટલી અરજીઓ પોલીસને મળી છે
Published : October 7, 2026 at 8:24 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં નવરાત્રિના તહેવારને લઈને પોલીસ તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબા સ્થળોએ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તેમજ ખેલૈયાઓ, ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થાય તે માટે અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે ગરબા આયોજકો સાથે મહત્વની બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં આયોજકોને સુરક્ષા, ટ્રાફિક, સીસીટીવી, મેડિકલ સુવિધા સહિતની વ્યવસ્થાઓ અંગે સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવી હતી.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં શેરી ગરબા સહિત કુલ 890 જેટલી અરજીઓ પોલીસને મળી છે. જ્યારે 17 જેટલા મોટા ગરબા આયોજનો માટે પણ અરજીઓ આવી છે. તમામ ગરબા સ્થળોની પોલીસ ટીમ દ્વારા ચકાસણી કરવામાં આવશે. નવરાત્રિ દરમિયાન પણ પોલીસ દ્વારા ગરબા સ્થળો પર દરરોજ ચેકિંગ કરવામાં આવશે અને વ્યવસ્થામાં કોઈ ખામી જણાશે તો તેને દૂર કરવા માટે આયોજકોને સૂચના આપવામાં આવશે.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસના એસપી ઓમ પ્રકાશ જાટે જણાવ્યું હતું કે, નવરાત્રિ દરમિયાન આયોજકો માટે પોલીસની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવું ફરજિયાત રહેશે. ગરબા સ્થળે સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને કોઈ બેદરકારી ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. આયોજકોએ પોલીસ સાથે સંકલન રાખીને સમગ્ર આયોજન કરવાનું રહેશે.
ગરબા આયોજકોએ સ્થળ પર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ તૈયાર કરવાનો રહેશે. સાથે જ સીસીટીવી કેમેરાની વ્યવસ્થા કરી તેના માટે અલગ સીસીટીવી કંટ્રોલ રૂમ પણ બનાવવાનો રહેશે. ગરબા સ્થળના પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સ્થળો સહિત મહત્વના પોઈન્ટ પર સીસીટીવી દ્વારા સતત નજર રાખવાની રહેશે, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બને તો પોલીસને તાત્કાલિક માહિતી મળી શકે.
મહિલાઓ અને બાળકોની સુરક્ષા માટે પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. ગરબા સ્થળે મહિલાઓ અને બાળકો માટે અલગ હેલ્થ ડેસ્ક તૈયાર કરવાનું રહેશે. આયોજકો માટે સ્થળ પર મેડિકલ સુવિધા રાખવી પણ ફરજિયાત કરવામાં આવી છે. કોઈ ખેલૈયાને તાત્કાલિક સારવારની જરૂર પડે તો સ્થળ પર જ પ્રાથમિક તબીબી મદદ મળી શકે તેવી વ્યવસ્થા રાખવાની રહેશે.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસના ગરબા સ્થળે સુરક્ષા માટેના મુદ્દા
- અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં 17 કોમર્શિયલ ગરબાનું આયોજન
- દરેક ગરબા સ્થળનું સિક્યુરિટી ઓડિટ અને વીડિયોગ્રાફી
- મોટા ગરબા સ્થળે પોલીસ, મેડિકલ, CCTV અને હેલ્પ ડેસ્ક ફરજિયાત
- મહિલાઓ માટે અલગ એન્ટ્રી, મહિલા બાઉન્સર અને SHE ટીમ
- ગેરકાયદે પાર્કિંગ કરાવી પૈસા ઉઘરાવનાર સામે કાર્યવાહી
- ગરબા સ્થળની કેપેસિટી કરતાં વધુ લોકોને એન્ટ્રી નહીં
- ગરબા સ્થળ અને પાર્કિંગમાં ડ્રોનથી સર્વેલન્સ
- 9 ઓક્ટોબરે પોલીસ-ફાયર વિભાગની સંયુક્ત મોકડ્રિલ
- હાઇવે અને રિંગ રોડ પર નાકાબંધી અને રાત્રિ પેટ્રોલિંગ
- વાહન ન મળે અથવા અસલામતી લાગે તો 112 અથવા 181 પર સંપર્ક કરવા અપીલ
- છેડતી કે શંકાસ્પદ વર્તન જણાય તો પોલીસ હેલ્પ ડેસ્ક/SHE ટીમનો સંપર્ક કરવા અપીલ
ગરબા સ્થળે સુરક્ષા માટે મહિલા અને પુરુષ બાઉન્સરો રાખવાના રહેશે. મહિલાઓની સુરક્ષા અને કોઈપણ પ્રકારની છેડતી કે અનિચ્છનીય બનાવોને અટકાવવા માટે મહિલા પોલીસની સી ટીમ પણ સક્રિય રહેશે. પોલીસ દ્વારા ગરબા સ્થળો પર સતત પેટ્રોલિંગ અને ચેકિંગ કરવામાં આવશે.
ગરબા આયોજનમાં ક્ષમતા કરતાં વધુ લોકોને પ્રવેશ ન મળે તે અંગે પણ પોલીસ દ્વારા આયોજકોને સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે. જેટલા પાસ અથવા મંજૂર ક્ષમતા હોય તેના કરતાં વધુ લોકોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં. ભીડ નિયંત્રણ માટે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના માર્ગોની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.
ખેલૈયાઓ અને ગરબા સ્થળની સુરક્ષા માટે ડ્રોનથી પણ મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. ગરબા સ્થળની આસપાસની સ્થિતિ તેમજ ભીડની હિલચાલ પર નજર રાખવામાં આવશે. જરૂરિયાત મુજબ પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
નવરાત્રિ દરમિયાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સૌથી મોટો પડકાર ન બને તે માટે આયોજકોએ અગાઉથી ટ્રાફિક વ્યવસ્થાનો રિપોર્ટ પોલીસને આપવાનો રહેશે. વાહનોના પાર્કિંગ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી પડશે અને ગરબા સ્થળની આસપાસ ટ્રાફિકને અડચણ ન થાય તે માટે જરૂરી આયોજન કરવાનું રહેશે. ખાસ કરીને પાર્કિંગના નામે ગેરકાયદેસર રીતે લોકો પાસેથી પૈસા ઉઘરાવવાની પ્રવૃત્તિ સામે પોલીસની નજર રહેશે. ગેરકાયદેસર પાર્કિંગ વસૂલાત કરતા લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પોલીસ દ્વારા ગરબા સ્થળોની આસપાસ પણ ચેકિંગ કરવામાં આવશે.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા નવરાત્રિ દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે અલગથી સુરક્ષા આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. મોટા ગરબા સ્થળો ઉપરાંત શેરી ગરબાના આયોજનો પર પણ પોલીસની નજર રહેશે. આયોજકોને અગાઉથી તમામ જરૂરી પરવાનગીઓ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા પૂર્ણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
એસપી ઓમ પ્રકાશ જાટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, નવરાત્રિ ઉત્સવ દરમિયાન લોકો આનંદપૂર્વક ગરબાની ઉજવણી કરી શકે અને કોઈપણ પ્રકારની અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે પોલીસની પ્રાથમિકતા રહેશે. આયોજકો દ્વારા પોલીસની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવામાં આવે અને પોલીસ સાથે સતત સંકલન રાખવામાં આવે તે અંગે પણ બેઠકમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
આમ, અમદાવાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 890 શેરી ગરબા અને 17 મોટા ગરબા આયોજનોને લઈને પોલીસ તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાનું સંપૂર્ણ માળખું તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. સીસીટીવી, કંટ્રોલ રૂમ, મેડિકલ સુવિધા, બાઉન્સરો, મહિલા પોલીસની સી ટીમ, ડ્રોન મોનિટરિંગ અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા દ્વારા નવરાત્રિ દરમિયાન સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા જાળવવા પોલીસ સજ્જ બની છે.
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