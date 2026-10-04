રિવર્સ કારમાં 500 મીટર સુધી ઢસડાયા PI ગઢવી, જીવના જોખમે 4 કરોડના સોના સાથે લૂંટારૂઓને દબોચી લીધા
એસપી ઓમપ્રકાશ જાટનો ખુલાસો: 4 મહિના પહેલાં દિયોદરમાં રચાયો હતો પ્લાન, 50 જવાનોએ અભેદ્ય નાકાબંધી કરી ગેંગને પકડી
Published : October 4, 2026 at 7:58 PM IST
અમદાવાદ: નડિયાદ રેલવે સ્ટેશન પર બનેલી કરોડોના સોનાની લૂંટનો ભેદ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે ઉકેલી લીધો છે. વિરમગામ પાસે ફિલ્મી ઢબે કારનો પીછો કરી પોલીસે 4 આરોપીઓને 2.7 કિલોગ્રામ એટલે કે આશરે 4 કરોડના સોના સાથે ઝડપી પાડ્યા છે. પીઆઈ ગઢવીએ ફિલ્મી ઢબે આરોપીની કારમાં 500 મીટર સુધી ઢસડાયા અને બહાદુરીપૂર્વક ચારેયને દબોચી લીધા હતા.
પ્રાપ્ત વિગતો પ્રમાણે ગ્રો મોર બુલિયન કંપનીના કર્મચારી પાસેથી 4 કરોડના સોનાની બેગ લૂંટી આરોપીઓ ફરાર થયા હતા. પોલીસે માહિતી મળતા જ નાકાબંધી કરી અને તપાસ શરૂ કરી હતી. કોલકત્તાની ગ્રો મોર બુલિયન કંપનીમાંથી ટ્રેન મારફતે ભરત ચૌધરી સોનું લઈને આવ્યો હતો. ખેડા રેલવે પાસેથી ઉતર્યા બાદ રેલ્વે બ્રિજ પર લૂંટ કરી હતી. આરોપીઓ ટીઆગો ગાડી લઈને આરોપીઓ ભાગ્યા હતા. સાંજે 5:30 વાગે લૂંટ કરી હતી. ખોરજ પાસેથી ગાડી નીકળી હતી, બે કાર હતી જેને ટ્રેસ કર્યા બાદ પોલીસે પાછળ પીછો કર્યો. પોલીસે મુખ્ય આરોપી સાવન ચૌધરી સહિત 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી 4 કરોડનું 2.7 કિલો સોનું અને લૂંટ કરી તે બલેનો અને ટીઆગો કાર કબ્જે કરી છે.
લૂંટનો ઘટનાક્રમ: કલકત્તાથી નડિયાદ
ફરિયાદી ભરત ચૌધરી કલકત્તાથી 'ગ્રો મોર બુલિયન્સ' નામની પેઢી માટે ૨.૭ કિલોગ્રામ સોનાની ચેઇન લઈને નડિયાદ રેલવે સ્ટેશને પહોંચ્યા હતા. ત્યાં અગાઉથી જ ટ્રેક કરી રહેલા ચાર શખ્સોએ ભરતભાઈને પછાડી સોનાનો જથ્થો લૂંટી લીધો હતો. ફરિયાદીએ તરત જ આરોપીઓની ટિયાગો કારનો પીછો કરી તેનો ફોટો પાડીને રેલવે પોલીસને જાણ કરી દીધી હતી. સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે સ્ટેટ કંટ્રોલ રૂમ મારફતે આ મેસેજ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસને મળતા જ સમગ્ર તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું.
2 થી 3 કલાકનું મેગા ઓપરેશન અને 50 જવાનોની ઘેરાબંધી
એસપી ઓમપ્રકાશ જાટના જણાવ્યા અનુસાર, વિરમગામ એએસપી માનસિંહ મીણાના નેતૃત્વમાં તરત જ સ્ટ્રેટેજિક નાકાબંધી ગોઠવવામાં આવી. સાણંદ, બાવળા, નળસરોવર અને માંડલ સહિતના સંભવિત રૂટ પર 50થી વધુ પોલીસકર્મીઓ ગોઠવાઈ ગયા હતા.
ખોરજ પાસે પોલીસને બાતમી મળી કે આરોપીઓ પાસે બીજી એક નંબર પ્લેટ વિનાની બલેનો કાર પણ છે. પોલીસે વિરમગામ હાઇવે બ્લોક કરીને બલેનોને આંતરી એક આરોપીને દબોચી લીધો હતો. તેની કડક પૂછપરછમાં અન્ય ત્રણ સાગરીતો અને સોનાનો મુદ્દામાલ આગળ નીકળેલી ગાડીમાં હોવાનો ખુલાસો થયો હતો.
પીઆઇ ગઢવીને 500 મીટર ઢસડ્યા છતાં લૂંટારુઓ ન બચી શક્યા
વિરમગામ નજીક નીલકી ગામ પાસે જ્યારે પોલીસે લૂંટારુઓની બીજી ગાડીને ઘેરી, ત્યારે આરોપીઓએ કાર રિવર્સ લઈને પોલીસને ટક્કર મારી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો. તે સમયે પીઆઇ ગઢવીએ જરાય ડર્યા વિના ચાલુ ગાડીનો દરવાજો પકડી લીધો હતો. લૂંટારુઓ પીઆઇ ગઢવીને અંદાજે 500 મીટર સુધી રસ્તા પર ઢસડી ગયા હતા. તેમ છતાં, અદમ્ય સાહસ દાખવી પીઆઇ ગઢવી કારની અંદર પ્રવેશ્યા, ઇમરજન્સી બ્રેક મારી અને સ્ટીયરિંગ પર કાબૂ મેળવી ગાડી થંભાવી દીધી હતી. પાછળથી પહોંચેલી ટીમે ત્રણેય આરોપીઓને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લીધા હતા.
4 મહિનાનું ષડયંત્ર અને દિયોદરનું પાન પાર્લર
તપાસમાં બહાર આવ્યું કે આ સમગ્ર લૂંટનો માસ્ટરમાઇન્ડ સાવન ચૌધરી છે, જે અગાઉ આ જ બુલિયન કંપનીમાં ફરિયાદી ભરત સાથે કામ કરતો હતો. નોકરી છોડ્યા બાદ તે દિયોદરમાં પાન પાર્લર ચલાવતો હતો. ભરત કઈ ટ્રેનમાં કયા ડબ્બામાં બેસીને સોનું લાવે છે તેની તમામ વિગતોથી તે વાકેફ હતો અને તેણે સાથીઓ સાથે મળી ટ્રેનને ઓનલાઇન ટ્રેસ કરીને આ લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો.
એસપી ઓમપ્રકાશ જાટે પીઆઇ ગઢવી, પીઆઇ પરેશા જાની તથા એલસીબી ટીમના નરેન્દ્ર સિંહ અને હિમાંશુ સહિત સમગ્ર સ્ટાફની બહાદુરી અને ઇન્ટર-ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડિનેશનની પ્રશંસા કરી હતી. હાલ ચારેય આરોપીઓ, બે વાહનો અને 2.7 કિલો સોનું આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી માટે પશ્ચિમ રેલવે જીઆરપી પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા છે.
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