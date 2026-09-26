અમદાવાદમાં સિનિયર સિટીઝન સાથે રૂ. 19.24 કરોડની છેતરપિંડી, ડિજિટલ અરેસ્ટ કેસમાં બે આરોપીઓના જામીન નામંજૂર
વોટ્સએપ વીડિયો કોલ અને બોગસ દસ્તાવેજોથી સિનિયર સિટીઝનને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી મિલકતો વેચાવી 19.24 કરોડ અલગ-અલગ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હતા.
Published : September 26, 2026 at 1:51 PM IST
અમદાવાદ: સિનિયર સિટીઝન સાથે ડિજિટલ અરેસ્ટ અને સાયબર ફ્રોડના ગંભીર ગુનામાં રૂ. 19.24 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીના કેસમાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટ દ્વારા બે આરોપીઓની જામીન અરજી ફગાવી દેવામાં આવી છે. CBI દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવેલા આરોપી હરીશ પુરુષોત્તમ યાદવ ઉર્ફે હેરી અને શશાંકસિંહ અજયકુમાર સિંહની જામીન અરજી એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ એસ. એસ. પ્રજાપતિએ નામંજૂર કરી છે. કોર્ટે ગુનાની ગંભીરતા, આરોપીઓની કથિત ભૂમિકા અને સમાજ પર પડતી વિપરીત અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
આ સમગ્ર મામલે અગાઉ ગાંધીનગર CID સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ગુજરાત સરકારના ગૃહ વિભાગ અને ભારત સરકારના પર્સનલ એન્ડ ટ્રેનિંગ વિભાગના નોટિફિકેશન અનુસાર, આ ગંભીર સાયબર ગુનાની તપાસ CBI દિલ્હીને સોંપવામાં આવી હતી. CBI દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા બાદ ડિજિટલ અરેસ્ટના નામે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાની વિગતો સામે આવી હતી.
CBIની તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે આરોપીઓએ એકબીજાના મેળાપીપણામાં ફરિયાદીને પોતાની ખોટી ઓળખ આપી હતી. વોટ્સએપ વીડિયો કોલ અને બોગસ દસ્તાવેજોના આધારે ફરિયાદીને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ફરિયાદીને ભયના માહોલમાં રાખીને તેમની વિવિધ મિલકતો વેચાવી દેવામાં આવી હતી અને કુલ રૂ. 19,24,41,541 જેટલી માતબર રકમ અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન આ કૌભાંડમાં મેળવાયેલા નાણાં વિદેશમાં પણ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
આરોપીઓના વકીલની દલીલ: ગુનામાં સીધી સંડોવણી નથી
જામીન અરજીની સુનાવણી દરમિયાન આરોપીઓના વકીલ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે બંને આરોપીઓને આ ગુના સાથે સીધો કોઈ સંબંધ નથી. આરોપીઓએ માત્ર શશાંક પાસેથી બેંક ખાતું મેળવી આરીફને આપ્યું હતું અને આ ખાતામાં માત્ર રૂ. 30 લાખનું જ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હતું. ફરિયાદીને ધમકાવવા કે ડિજિટલ અરેસ્ટ કરવાના કૃત્યમાં આરોપીઓની કોઈ ભૂમિકા નહોતી, તેવી દલીલ સાથે જામીન પર મુક્ત કરવાની માગ કરવામાં આવી હતી.
CBIનો જામીનનો સખત વિરોધ
બીજી તરફ, CBI દ્વારા જામીન અરજીનો સખત વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ એજન્સીએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે આ કેસ ડિજિટલ અરેસ્ટનો અત્યંત ગંભીર ગુનો છે. ફરિયાદી સિનિયર સિટીઝન છે અને તેમની જીવનભરની કમાણી છેતરપિંડી કરીને પડાવી લેવામાં આવી છે. આરોપીઓની કથિત ભૂમિકા અને નાણાં વિદેશમાં ટ્રાન્સફર થયાની વિગતોને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ હજુ નાજુક તબક્કામાં હોવાનું પણ જણાવાયું હતું. આવા સંજોગોમાં આરોપીઓને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે તો તપાસને અસર થવાની શક્યતા હોવાનું જણાવી જામીન અરજી ફગાવી દેવાની માગ કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટે શું નોંધ્યું?
બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટના એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ એસ. એસ. પ્રજાપતિએ નોંધ્યું હતું કે ગુનાની ગંભીરતા, આરોપીઓની કથિત સંડોવણી અને સમાજ પર પડતી વિપરીત અસરોને ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે. આવા ગંભીર ગુનામાં આરોપીઓને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે તો સમાજમાં ખોટો સંદેશ જઈ શકે છે. તપાસ ચાલુ હોવાને કારણે ન્યાયના વિશાળ હિતમાં બંને આરોપીઓની જામીન અરજી ફગાવી દેવામાં આવે છે.
આ સમગ્ર મામલે સરકારી વકીલ અતુલ રંજન સિંઘે સરકાર પક્ષે રજૂઆત કરી હતી. આમ, સિનિયર સિટીઝન સાથે રૂ. 19.24 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીના ગંભીર ડિજિટલ અરેસ્ટ કેસમાં CBIની તપાસ વચ્ચે બંને આરોપીઓને હાલ જામીન મળી શક્યા નથી.
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