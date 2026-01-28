અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની મળી ધમકી, પોલીસ થઈ દોડતી
અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની મળતા પોલીસ દોડતી થઈ છે, અને સઘન તપાસ હાથ ધરી છે.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની મળી ધમકી (Etv Bharat Gujarat)
Published : January 28, 2026 at 12:29 PM IST
અમદાવાદ: થોડા દિવસ પહેલાં ગુજરાત હાઈકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી, ત્યારે આજે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા પોલીસ દોડતી થઈ છે. આ ઉપરાંત ફાયર વિભાગની ગાડીઓ પણ ગ્રામ્ય કોર્ટ પહોંચી છે.