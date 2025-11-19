ETV Bharat / state

પાટીદાર નેતા અને ભાજપ ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલની મુશ્કેલીઓમાં વધારો, અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે આ કેસમાં કર્યા ચાર્જ ફ્રેમ

વર્ષ 2015માં પાટીદાર અનામત આંદોલનથી જાણીતા નેતા હાર્દિક પટેલની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે.

પાટીદાર નેતા અને ભાજપ ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલ
પાટીદાર નેતા અને ભાજપ ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ: વર્ષ 2015માં પાટીદાર અનામત આંદોલનથી જાણીતા નેતા હાર્દિક પટેલની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે. પાટીદાર નેતા અને વિરમગામથી ભાજપના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલ વિરુદ્ધ અમદાવાદ ગ્રામ્ય મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે ચાર્જ ફ્રેમ કર્યા છે જે બાદ આ કેસના ટ્રાયલની શરૂઆત થશે.

વર્ષો 2015માં પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન નિકોલ પોલીસ મથકે નોંધાયેલા કેસમાં અમદાવાદ ગ્રામીણ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ દ્વારા ચાર્જ ફ્રેમ કરવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં પાટીદાર અનામત આંદોલન સમય હાર્દિક પટેલ અને અન્ય આરોપીઓ સામે ગેરકાયદે મંડળી, રાયોટીંગ, સરકારી કર્મચારી પર હુમલો, કાયદેસરના હુકુમનો ભંગ, અને અન્ય કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં કુલ સાત આરોપીઓ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ થઈ હતી. આ કેસમાં અગાઉ હાર્દિક પટેલ હાજર ન હતા ત્યારે કોર્ટે તેમની સામે ધરપકડ વોરંટ પર જાહેર કર્યું હતું. ત્યાર પછી આ વોરંટ હાઇકોર્ટમાંથી રદ કરવામાં આવ્યું હતું.

વર્ષ 2015માં પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયે નિકોલ પોલીસ મુખ્ય હાર્દિક પટેલ સહિતના આરોપીઓ સામે આઇપીસીની કલમ 143, 147, 149, 353, 188, 186, 120, 294, 34 અને 506 મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. અંગે કેસ અમદાવાદ ગ્રામ્ય મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં દાખલ થયો હતો.

આ કેસમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે ભૂતકાળમાં હાર્દિક પટેલે ડિસ્ચાર્જ અરજી દાખલ કરી હતી, જેને કોર્ટે ફગાવી દીધી હતી. ત્યારે હવે હાર્દિક પટેલ વિરુદ્ધ ચાર્જ ફ્રેમ કરવામાં આવ્યા છે તે સમયે હાર્દિક પટેલ કોર્ટ રૂમમાં હાજર હતા. નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ પ્રમાણે આ કેસમાં કુલ સાત આરોપીઓ છે. આ પૈકી ગીતા પટેલ અને કિરણ પટેલએ કોર્ટે સમક્ષ કેસમાંથી દોષમુક્ત થવા માટે ડિસ્ચાર્જ અરજી દાખલ કરી છે. હાર્દિક પટેલ વિરુદ્ધ આગામી દિવસોમાં કોર્ટ આ મામલે ટ્રાયલની શરૂઆત કરશે.

