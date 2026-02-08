અમદાવાદમાં T-20 વર્લ્ડકપને લઈને આ રસ્તાઓ બંધ રહેશે, મેટ્રોના સમયમાં પણ ફેરફાર કરાયો
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આગામી 9, 10, 11, 14, 15, 18 અને 19 ફેબ્રુઆરીના રોજ મેચ રમાવાની છે.
Published : February 8, 2026 at 5:39 PM IST
અમદાવાદ: હાલમાં ભારત અને શ્રીલંકામાં ટી-20 વર્લ્ડકપ રમાઈ રહ્યો છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પણ આ ટી-20 વર્લ્ડકપની કેટલીક મેચો રમાવાની છે. ત્યારે મેચને લઈને અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમીશનર દ્વારા મેચના દિવસોમાં સ્ટેડિયમ જતા કેટલાક રસ્તા પર ડાયવર્ઝન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ વાહન ચાલકો કયો વૈકલ્પિક માર્ગ લઈ શકશે તે પણ જણાવાયું છે.
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આગામી 9, 10, 11, 14, 15, 18 અને 19 ફેબ્રુઆરીના રોજ મેચ રમાવાની છે. મેચમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રેક્ષકો, ખેલાડીઓ, VVIP તથા સેલેબ્રિટીની અવર-જવરના કારણે ટ્રાફિક સરળતાથી પસાર થાય તે માટે ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે.
મેચ દરમિયાન જનપથ ટીથી મોટેરા સ્ટેડિયમ મુખ્ય ગેટ થઈને કૃપા રેસીડેન્સી ટી થઈને મોટેરા ગામ ટી સુધીનો જતો-આવતો માર્ગ વાહનોની અવરજવર માટે પ્રતિબંધ રહેશે.
વાહન ચાલકો કયો વૈકલ્પિક માર્ગ લઈ શકશે?
મેચના દિવસ દરમિયાન ઉપરોક્ત ડાયવર્ઝન સમયે વાહન ચાલકો તપોવન સર્કલથી ઓ.એન.જી.સી ચાર રસ્તાથી વિસત ટીથી જનપથ ટી થઈ પાવર હાઉસ ચાર રસ્તા થઈ પ્રબોધરાવળ સર્કલ સુધીના રસ્તાથી અવર-જવર કરી શકશે.
અન્ય વૈકલ્પિક રૂટમાં કૃપા રેસીડેન્સી ટી થઈ શરણ સ્ટેટસ ચાર રસ્તા થઈ ભાટ કોટેશ્વર રોડ થઈ એપોલો સર્કલ તરફ અવર-જવર કરી શકાશે.
પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામામાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, આ પ્રતિબંધિત માર્ગ પર ક્રિકેટ મેચ સાથે સંકલાયેલા વાહનો, ફરજમાં રોકાયેલા સરકારી વાહનો, ફાયર બ્રિગેડ, એમ્બ્યુલન્સ તથા આકસ્મિક સંજોગોમાં વાહનોની અવર-જવર કરતા તથા વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા રહીશોને આ જાહેરનામું લાગુ પડશે નહીં.
અમદાવાદમાં મેટ્રો પણ મોડી રાત સુધી દોડશે
શહેરમાં ટી-20 વર્લ્ડકપની મેચની તારીખો દરમિયાન મેટ્રો ટ્રેન મોડી રાત સુધી દોડતી રહેશે. તારીખ 9, 11, 14, 18, 22, 26 ફેબ્રુઆરીએ મેચના દિવસે અને જો ફાઈનલ અમદાવાદમાં રમાય તો 8 માર્ચ 2026 ના રોજ મેટ્રો સેવાઓ મધ્યરાત્રિના 12:50 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. મેચના દિવસે મોટેરાથી APMC સુધી રાત્રે 12.30 સુધી મેટ્રો દોડશે. જેમાં જૂની હાઇકોર્ટથી વસ્ત્રાલ સુધી રાત્રે 12.50 સુધી મેટ્રો દોડશે. આમ જ જૂની હાઇકોર્ટથી થલતેજ સુધી રાત્રે 12.50 સુધી અને મહાત્મા મંદિર સુધી રાત્રે 12.10 સુધી મેટ્રો ટ્રેન દોડશે. મેટ્રોમાં ટિકિટ લેવા લોકોને લાઇનમાં ઉભા રહેવું ન પડે માટે રૂપિયા 50ની સ્પેશિયલ ટિકિટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ સ્પેશિયલ પેપર ટિકિટ મેચના દિવસે અગાઉથી જ નિરાંત ક્રોસ રોડ, એપેરલ પાર્ક, કાલુપુર, ઓલ્ડ હાઇકોર્ટ, થલતેજ, મોટેરા, સાબરમતી, રાણીપ, વાડજ, જીવરાજ પાર્ક, GNLU, ઇન્ફોસિટી, સેક્ટર-1 અને મહાત્મા મંદિર સ્ટેશનો પરથી ખરીદી શકશે.
