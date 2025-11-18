ETV Bharat / state

અમદાવાદીઓને નવા વર્ષે મળશે લિનિયર ગાર્ડનની ભેટ, શહેરના ઈતિહાસ-વિકાસને દર્શાવતા આ ગાર્ડનમાં શું હશે ખાસ?

12 કરોડના ખર્ચે એલિસબ્રિજ અને નહેરુબ્રિજ વચ્ચે બનેલો આ ગાર્ડન ફરવા માટે જ નહીં પણ અમદાવાદના ઇતિહાસ અને વિકાસની ઝાંખીનું પણ એક અદભુત નજરાણું છે.

અમદાવાદનો નવો લિનિયર ગાર્ડન તૈયાર
અમદાવાદનો નવો લિનિયર ગાર્ડન તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 7:28 PM IST

Updated : November 18, 2025 at 8:43 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદનો વિકાસ ખૂબ જ ઝડપથી કરવામાં આવી રહ્યો છે અને શહેરીજનો માટે નવું નવું નજરાણુ લાવવામાં આવી રહ્યું છે. તે સાથે અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર ખુબ જ ઝડપથી વિકાસ કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે રિવરફ્રન્ટ પર એક કિલોમીટર સુધી એક અદભુત લિનિયર ગાર્ડન બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. 12 કરોડના ખર્ચે એલિસબ્રિજ અને નહેરુ બ્રિજ વચ્ચે બનેલો આ ગાર્ડન ફક્ત ફરવા માટે જ નહીં પણ અમદાવાદના ઇતિહાસ અને વિકાસની ઝાંખીનું પણ એક અદભુત નજરાણું છે. તો જાણો આ ગાર્ડનની વિશેષતા અને તે ક્યારે પૂર્ણ થશે?

અમદાવામાં 12 કરોડના ખર્ચે બની રહ્યો છે ગાર્ડન
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના રીક્રીએશન કલ્ચરલ એન્ડ હેરિટેજ કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એક લિનિયર પાર્કનો કોન્સેપ્ટ ડેવલોપ કરવામાં આવ્યો. આ ગાર્ડન રિવરફ્રન્ટ પર બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડની અંતર્ગત અમદાવાદ શહેરની પૂર્વ તરફ સ્વામી વિવેકાનંદ બ્રિજ અને નહેરુ બ્રિજની વચ્ચે જે ભાગ આવેલો છે. આ વિસ્તાર હેરિટેજ દીવાલને અડીને આવ્યો છે. આવા 18000 સ્ક્વેર મીટર એરિયાની અંદર લિનિયર પાર્કને તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. લિનિયર ગાર્ડન પીપીપી એજન્સીના સહયોગથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. યુ.એન મહેતા ફાઉન્ડેશન દ્વારા આ ગાર્ડન બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. 12 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આ લિનિયર ગાર્ડનનું નિર્માણ કર્યું છે. જેની લંબાઈ 1 km જેટલી છે.

અમદાવાદમાં લિનિયર ગાર્ડન તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)

ગાર્ડનમાં શું-શું સુવિધાઓ હશે?
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, આ હેરિટેજ લિનિયર પાર્કમાં પહેલાના જમાનામાં જે ચલણી સિક્કાઓ ચાલતા હતા, જેમકે એક પૈસો, બે પૈસો, પાંચ પૈસા, 10 પૈસા આ તમામ પૈસા આપણા બાળકોએ તો નહીં જોયા હોય, પરંતુ આપણા બાળકો એ જોઈ શકે તે માટે તેની પ્રતિકૃતિ આ ગાર્ડનમાં બનાવવામાં આવી છે. તે ઉપરાંત આ ગાર્ડનમાં સીનીયર સિટીઝન આરામથી બેસી શકે, બાળકો રમતગમત રમી શકે અને યુવાનો સવારે મોર્નિંગ વોક કરી શકે, ફૂટપાથ, બાળકો માટેના સાધનો, મોર્નિંગ વોકની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ વિસ્તારમાં ઘણા મંદિરો છે ત્યાંથી લોકો દર્શન કરવામાં પણ જઈ શકશે અને જે લોકો રીવરફ્રન્ટ ફરવા આવશે. આ મુલાકાતઓ આ લિનિયર પાર્કની મુલાકાત લઈ શકશે અને ત્યાંની હેરિટેજ વસ્તુને જોઈ શકશે.

લાઈટથી ઝળહળતો લિનિયર ગાર્ડન
લાઈટથી ઝળહળતો લિનિયર ગાર્ડન (ETV Bharat Gujarat)

1 વર્ષમાં બનીને તૈયાર પાર્ક
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, લગભગ એક વર્ષ પહેલાં આ ગાર્ડન બનાવવા માટે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. પીપીપી એજન્સી દ્વારા એની ડિઝાઇન કરવામાં આવી. એક વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં આટલું સરસ લિનિયર પાર્ક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આગામી સમયમાં તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. અત્યારે આ ગાર્ડન માટે કોઈ ફી રાખવામાં આવશે કે નહીં તે અંગે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. આગામી સમયમાં આ મુદ્દે વિચારીને નિર્ણય લેવામાં આવશે.

લિનિયર ગાર્ડનમાં તૈયાર કરાયેલી પ્રતિકૃતિઓ
લિનિયર ગાર્ડનમાં તૈયાર કરાયેલી પ્રતિકૃતિઓ (ETV Bharat Gujarat)

નવા વર્ષે મળશે અમદાવાદીઓને નવી ભેટ
અમદાવાદ કોર્પોરેશન દ્વારા આ અદભુત લિનિયર પાર્ક બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. 12 કરોડના ખર્ચે બનેલો આગળ અમદાવાદના ઇતિહાસ અને જાળવવાની સાથે શહેરની વિકાસયાત્રાને પણ પ્રદર્શિત કરે છે. અહીંયા આવનાર લોકોને મનોરંજનની સાથે શહેર વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી પણ મળશે. અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર બનેલા આ લિનિયર ગાર્ડનને લઈને અમદાવાદવાસીઓ ખૂબ ઉત્સાહી છે. નાગરિકો એને એક મોટી ઉપલબ્ધિ માને છે, કારણ કે આ શહેરની સંસ્કૃતિને પ્રત્યક્ષ રીતે ઉજાગર કરે છે. ગાર્ડન બનવાથી રિવરફ્રન્ટની રોનક વધશે અને પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવા માટે એક આદર્શ સ્થળ પૂરું પાડશે. આવનારા વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં આ ગાર્ડન શહેરીજનો માટે ખુલ્લુ મુકવામાં આવશે તેવી ચર્ચા થઈ રહી છે.

આ પાર્ક શહેરના ઈતિહાસની ઝાંખી દર્શાવશે
આ પાર્ક શહેરના ઈતિહાસની ઝાંખી દર્શાવશે (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદનો લિનિયર ગાર્ડન
અમદાવાદનો લિનિયર ગાર્ડન (ETV Bharat Gujarat)
લિનિયર ગાર્ડનમાં જૂના સિક્કાની પ્રતિકૃતિઓ
લિનિયર ગાર્ડનમાં જૂના સિક્કાની પ્રતિકૃતિઓ (ETV Bharat Gujarat)

