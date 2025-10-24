ETV Bharat / state

અમદાવાદ: દિવાળીમાં અટલબ્રિજ-ગ્લો ગાર્ડન જોવાનો ભારે ક્રેઝ, 3 દિવસમાં 35 હજારથી વધુ લોકોએ મુલાકાત લીધી

અમદાવાદ અને બીજા રાજ્યોમાંથી પણ લોકો અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટની મુલાકાત લઈને આવીને મજા લઇ રહ્યા છે.

દિવાળી પર અટલબ્રિજ જોવા ઉમટ્યા લોકો
દિવાળી પર અટલબ્રિજ જોવા ઉમટ્યા લોકો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: દિવાળીનું વેકેશન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે લોકો ઘણી જગ્યાએ ફરવા માટે જઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને અમદાવાદમાં રિવરફ્રન્ટ અને અટલ બિઝને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. અહીંયા લોકો અટલ બ્રિજ ગ્લો ગાર્ડન અને રિવરફ્રન્ટની મુલાકાત લેવા માટે આવી રહ્યા છે. અમદાવાદ અને બીજા રાજ્યોમાંથી પણ લોકો અહીંયા આવીને મજા લઇ રહ્યા છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં અટલ બ્રિજ ઉપર 35,000 થી વધારે લોકોએ મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારે અટલ બ્રિજ ઉપર આવેલા મુલાકાતઓ શું કહી રહ્યા છે જાણો વિગતવાર.

દિવાળી પર અટલબ્રિજ જોવા ઉમટ્યા લોકો (ETV Bharat Gujarat)

આગ્રાથી આવેલા યુવકને અટલબ્રિજ જોઈને શું કહ્યું?
રિવરફ્રન્ટ અટલ બ્રિજની મુલાકાત લેવા માટે આવેલા અંશુ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, હું આગ્રાથી અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ અને અટલ બ્રિજની મુલાકાત લેવા માટે આવ્યો છું. અહીંયા આવીને મને બહુ જ મજા આવી. મને બહુ સારું લાગ્યું. આના પહેલા પણ હું એક વખત આટલી બ્રિજ આવ્યો હતો. અહીંયા બહુ જ ભીડ રહે છે અને અહીંયા આવવામાં બહુ જ મજા આવે છે અને આ વખતે હું મારી ફેમિલીને લઈને ફરવા આવ્યો છું. વેકેશન દરમિયાન હું અમદાવાદના વિવિધ ઐતિહાસિક સ્થળો અને પ્રખ્યાત પોઇન્ટ ઉપર ફરવા જઈશ.

દિવાળી પર અટલબ્રિજ જોવા ઉમટ્યા લોકો
દિવાળી પર અટલબ્રિજ જોવા ઉમટ્યા લોકો (ETV Bharat Gujarat)

આંધ્ર પ્રદેશથી આવેલા શ્રીનિવાસે જણાવ્યું હતું કે, હું દિવાળી વેકેશનમાં આંધ્ર પ્રદેશથી ગુજરાત ફરવા માટે આવ્યા છું. અટલબ્રિજનું નામ બહુ જ સાંભળ્યું હતું અને એની રીલ પણ ખૂબ જોઈ હતી. જેથી આજે રિયલમાં અટલ બ્રિજ જોવા માટે હું અમદાવાદ આવ્યો. મેં પહેલી વખત આવી રીતે અમદાવાદ આવીને અટલબ્રિજ અને રિવરફ્રન્ટનો સુંદર નજારો જોયો. અહીંયા પબ્લિક બહુ જ છે અને ખૂબ જ સારી રીતે એમના માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વેકેશન ચાલી રહ્યું છે એટલે દરેક જગ્યાથી લોકો અહીંયા ફરવા માટે આવી રહ્યા છે.

દિવાળી પર અટલબ્રિજ જોવા ઉમટ્યા લોકો
દિવાળી પર અટલબ્રિજ જોવા ઉમટ્યા લોકો (ETV Bharat Gujarat)

તો દિલ્હીથી આવેલી સરોજ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, રિવરફ્રન્ટ અને અટલબ્રિજનું નામ સાંભળ્યું હતું અને આજે એને જોવા માટે આવ્યા. અહીંયા હું મારા પતિ અને મારા પરિવાર સાથે આવી છું. અને દસ દિવસ માટે હું ગુજરાત ટૂર પર આવેલી છું. અમે અમદાવાદ પછી કચ્છ, સોમનાથ અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પણ જોવા માટે જઈશું.

દિવાળી પર અટલબ્રિજ જોવા ઉમટ્યા લોકો
દિવાળી પર અટલબ્રિજ જોવા ઉમટ્યા લોકો (ETV Bharat Gujarat)
રિવરફ્રન્ટ પર લોકોનો ધસારો
રિવરફ્રન્ટ પર લોકોનો ધસારો (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદમાં નબીરાને જાહેર માર્ગ પર ફટાકડા ફોડવા ભારે પડ્યા, વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ફરિયાદ નોંધાઈ
  2. આદિવાસી સંસ્કૃતિમાં નવો ઈતિહાસ : કુંડી ગામે નવો ચીલો ચાતર્યો, ઘેરૈયા નૃત્યમાં જોડાઈ મહિલાઓ

TAGGED:

AHMEDABAD ATAL BRIDGE
AHMEDABAD RIVERFRONT
GLOW GARDEN
AHMEDABAD PICNIC PLACES
AHMEDABAD PICNIC PLACES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.