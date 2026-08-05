CNGના ભાવ વધારાના વિરોધમાં અમદાવાદમાં રિક્ષાના પૈડા થંભ્યા, હડતાળ પર ઉતરેલા રિક્ષા ચાલકોએ શું કહ્યું?
અમદાવાદમાં સીએનજીના વધતા ભાવના વિરોધમાં પ્રગતિ રિક્ષા યુનિયન દ્વારા બે દિવસીય હડતાલનું એલાન કરવામાં આવ્યું.
Published : August 5, 2026 at 5:35 PM IST
અમદાવાદ: સીએનજી ગેસના સતત વધી રહેલા ભાવના વિરોધમાં પ્રગતિ રિક્ષા યુનિયન દ્વારા 5 અને 6 ઓગસ્ટે બે દિવસીય હડતાલનું એલાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બે દિવસીય હડતાલને મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. ઘણી રિક્ષાઓ ચાલુ હતી, જ્યારે ઘણા વિસ્તારોમાં રિક્ષા બંધ હાલતમાં જોવા મળી હતી.
શહેરના વેજલપુર સહિતના અમુક વિસ્તારોમાં રિક્ષા ચાલકોના એક જૂથે અન્ય રિક્ષાઓ બંધ કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કેટલાક સ્થળોએ રસ્તા પર ઊભા રહીને ચાલતી રિક્ષાઓને અટકાવવામાં આવી હતી અને મુસાફરોને રિક્ષામાંથી નીચે ઉતરવાની ફરજ પડી હતી.
યુનિયનના જણાવ્યા અનુસાર, સીએનજીના ભાવમાં થયેલા વધારાને કારણે રિક્ષા ચાલકો પર આર્થિક બોજ વધ્યો છે. આ મુદ્દે સરકાર અને સંબંધિત તંત્રનું ધ્યાન દોરવા માટે બે દિવસ સુધી રિક્ષા સેવા બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
આ હડતાલના કારણે અમદાવાદમાં જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરતા હજારો મુસાફરોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મુસાફરોને જરૂરી હોય તો વૈકલ્પિક પરિવહન વ્યવસ્થા અગાઉથી કરી લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
રિક્ષા ચાલક દિનેશભાઈ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે, “હું શ્રીનગર વેજલપુરમાં રહું છું અને સીએનજીનો ભાવ 94 રૂપિયા થઈ ગયો છે. જેનાથી અમને ઘણી બધી તકલીફો પડી રહી છે. ઓલા, ઉબેર, ટેક્સી, બાઈકના કારણે પણ અમારી હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. અમે સોની સમાજના છીએ તેમ છતાં છેલ્લા 28 વર્ષથી રિક્ષા ચલાવી રહ્યા છીએ. મારી 58 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ છે એટલે હવે મને કોઈ જોબ પણ આપશે નહીં. હું પ્રેમથી બધા પેસેન્જરોને તેમની મંઝિલ સુધી પહોંચાડું છું. આટલી મોંઘવારીના કારણે આજે અમે હડતાલ પર છીએ અને કાલે પણ રહીશું.”
પ્રગતિ રિક્ષા ચાલક યુનિયનના પ્રમુખ ઇમરાન મનસૂરીએ જણાવ્યું હતું કે, “છેલ્લા ચાર વર્ષથી રિક્ષા ભાડામાં એક પણ રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. અને અદાણી દ્વારા જ્યારે મન ફાવે ત્યારે સીએનજી ગેસના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અત્યારે અમે સરકારથી છેલ્લા અઢી મહિનાથી રજૂઆત કરતા હતા કે ભાડામાં વધારો કરી આપે. પરંતુ કોઈ પણ જાતનું પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યું નહીં અને 1 ઓગસ્ટે ફરીથી ચાર રૂપિયાનું ભાડું વધી ગયું હતું. જેના કારણે અમે હડતાલ પર ઉતર્યા છીએ. અને અમારી માંગણી છે કે ભાવ વધારો અને ભાવ અંકુશમાં રહે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.”
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, “જે યુનિયન અને એસોસિયેશન અમારી સાથે નથી જોડાયા તે પોતાના ફાયદા માટે નથી જોડાયા. ઘણા લોકો આજે હડતાલ પર છે તો ઘણા લોકો રિક્ષા ચલાવી રહ્યા છે. ઘણા લોકો જોડાયા છે અને આવતીકાલે પણ અમને સમર્થન આપશે. રિક્ષા યુનિયન દ્વારા 15 ઓગસ્ટ પછી આગળની રણનીતિ કરવામાં આવશે.”
રિક્ષા ચાલક હનીફ મન્સૂરીએ જણાવ્યું હતું કે, “હું છેલ્લા 25 વર્ષથી રિક્ષા ચલાવું છું પરંતુ કોઈ દિવસ સીએનજીના ભાવમાં ઘરકમ વધારો થયો નથી. હવે એક સાથે ચાર રૂપિયા વધી ગયા છે. જ્યારે મન ફાવે ત્યારે અદાણી દ્વારા ભાવમાં વધારો કરવામાં આવે છે. અમદાવાદની શાન રિક્ષા છે તે આજે હડતાલ કરશે. આજે હજારો રિક્ષાઓ બંધ છે. અમારી માંગ છે કે રિક્ષાભાડામાં વધારો કરવામાં આવે.”
આ પણ વાંચો...