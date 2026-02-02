ETV Bharat / state

અમદાવાદ: કેલિગો ડોમના રિસ્ટોરેશનનું પાંચ વર્ષથી બાદ પણ અધૂરું, જાણો ફરી ક્યારે શરુ થશે

કેલિગોના રિસ્ટોરેશનનું કામ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી કરવામાં આવી રહ્યું છે પરંતુ હજી સુધી આ કામ અધૂરું છે.

કેલિગો ડોમના રિસ્ટોરેશન
કેલિગો ડોમના રિસ્ટોરેશન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી તરીકે ઓળખાય છે ત્યારે અમદાવાદ શહેરનું અમૂલ્ય હેરિટેજ આવેલું છે જેમાંથી એક હેરિટેજ વારસાનું નામ કેલિકો ડોમ છે. અમદાવાદના દિલીપ રોડ પર આવેલ કેલિકો ડોમ 2001માં જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો હતો ત્યારે તેને નુકસાન થયું હતું. કેલિગોના રિસ્ટોરેશનનું કામ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી કરવામાં આવી રહ્યું છે પરંતુ હજી સુધી આ કામ અધૂરું છે.

કેલિકો ડોમને 2001ના ભૂકંપમાં નુકસાન થયું હતું અને 2018માં જોખમી બની ગયું હતું. ગુજરાત હાઇકોર્ટ કેલિકો ડોમને મૂળ સ્વરૂપમાં પુનઃ નિર્માણનો આદેશ આપ્યો હતો. જેનું કામ વર્ષ 2020 થી શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું પરંતુ પાંચ વર્ષ વીતી ગયા છતાંય હજી સુધી આ કામ પૂર્ણ થયું નથી.

અમદાવાદ: કેલિગો ડોમના રિસ્ટોરેશનનું પાંચ વર્ષથી બાદ પણ અધૂરું, જાણો ફરી ક્યારે શરુ થશે (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે હેરિટેજ કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ઓક્ટોબર 2020ની અંદર કેલીકો ડોમને રીસ્ટોરેશન કરવાનું કામ આપવામાં આવ્યું હતું અને આ કામ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની અંદર મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યાર પછી આના માટે કોન્ટ્રાક્ટરને ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો હતો. અત્યારે એનું સ્ટ્રક્ચર બનીને તૈયાર છે.

અમદાવાદ: કેલિગો ડોમના રિસ્ટોરેશનનું પાંચ વર્ષથી બાદ પણ અધૂરું, જાણો ફરી ક્યારે શરુ થશે
અમદાવાદ: કેલિગો ડોમના રિસ્ટોરેશનનું પાંચ વર્ષથી બાદ પણ અધૂરું, જાણો ફરી ક્યારે શરુ થશે (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત હાઇકોર્ટના આદેશ પ્રમાણે કેલિગો ડોમને મૂળ સ્વરૂપમાં રીસ્ટોર કરવાનો છે. અંદાજિત બે કરોડથી વધુના ખર્ચે આ ડોમ બનાવવામાં આવશે. કેલિગો ડોમની ડિઝાઇન વડોદરા ડિઝાઇન એકેડમી ઇન્સ્ટિટયૂટ દ્વારા ચેક કરવામાં આવતી રહે છે. 12/10/2020 ના રોજ આ કામ શરૂ થયું હતું ત્યારે ગુજરાત હાઇકોર્ટના આદેશ અનુસાર કેલિકો ડોમને મૂળ સ્વરૂપમાં જ રીસ્ટોર કરવાનો છે.

તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે આ કેલીકો ડોમનો ઉપરનો મેટલનો સ્ટ્રક્ચર બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. કોપરની સીટ ક્રિટિકલ હોવાના કારણે આ કામ ડીલે થઈ રહ્યું છે. આવનારા એક-બે મહિનાની અંદર આ ડોમનું જ લોકાર્પણ કરવામાં આવશે એટલે લોકોને ઐતિહાસિક જુનો ડોમ તરીકે જોવા મળશે.

કેલીકો ડોમના રિસ્ટોરેશન કામ અંગેની માહિતી

  • અંદાજની રકમ – રૂ. ૨,૪૮,૧૮,૬૩૫.૦૦
  • ટેન્ડરની અંદાજીત રકમ - રૂ. ૨,૪૩,૩૧,૯૯૫.૪૩
  • ટેન્ડરની રકમ - રૂ. ૨,૨૬,૦૪,૪૨૩.૭૫ (૭.૧૦% ઓછા ભાવનું)
  • સ્ટેન્ડીંગ કમિટી ઠ.નં.૩૨૩,તા.૨૭.૦૮.૨૦૨૦ના રોજ મંજુર થયેલ છે.
  • કોન્ટ્રાક્ટરનું નામઃ સવાણી કન્સ્ટ્રક્શન કંપની પ્રા.લી.
  • પી.એમ.સી.કન્સલટન્ટનું નામઃ વડોદરા ડીઝાઇન એકેડમી (VDA) ઇન્સ્ટીટયુટ કામ શરૂ થયા તારીખઃ-૧૨.૧૦.૨૦૨૦

કામગીરીની વિગત

ગુજરાત હાઇકોર્ટના આદેશ અનુસાર કેલીકો ડોમને મુળ સ્વરૂપમાં રીસ્ટોર કરવાનો થાય છે. જેમાં 18 એમ.એમ.પ્લાયવુડમાંથી ડીઝાઈનમાં જણાવ્યા મુજબ સી.એન.સી. મશીનમાં જુદી-જુદી સાઈઝની ટેટ્રાગોન તેમજ ટ્રાય એન્ગલ આકારની પેનલો કાપીને પ્લાયવુડ ઉપર એપોક્સી એડહેસીવ લગાવીને તેની ઉપર 1 એમ.એમ.ની કોપરની સીટ લગાવીને પેનલોના જોઈન્ટમાં સ્પેશીયલ ડીઝાઈનના રીવેટ લગાવી ડોમને સ્પેશીયલ પ્રકારનું સ્કેફોલ્ડીંગ કરીને રિસ્ટોરેશન કરવામાં આવનાર છે.

કેલીકો ડોમમાં વપરાશમાં લેવાના થતા મટીરીયલ જેવા કે પ્લાયવુડ સીટ, કોપર સીટ અને રીવેટ, એડહેસીવ, એસ.એસ.કનેક્ટર, ફલેટ, પાઈપ, મોનોકોટ વિગેરના સેમ્પલ એપ્રુવલની કામગીરી પી.એમ.સી.કન્સલટન્ટ વડોદરા ડીઝાઈન એકેડમી (VDA) ઈન્સ્ટીટયુટ દ્વારા પુર્ણ કરવામાં આવેલ.

ડોમના Geometric Calculations Computer મોડલ મુજબ સી.એન.સી.લેસર મશીન દ્વારા પુર્ણ ચોકસાઈ મુજબ બનાવવાનું જરૂરી હોવાથી મોકઅપ અને સ્થળ પરના મટીરીયલની કામગીરીમાં તમામ પ્રકારની ક્ષતિ નિવારી શકાય અને વપરાશમાં લેવાના થતા મટીરીયલનો ઓછામાં ઓછો વેસ્ટેજ થાય અને ડોમ મુળ સ્વરૂપમાં રીસ્ટોર થાય તે હેતુસર કેલિકોડોમ બનાવવાની કામગીરી થઈ રહેલ છે.

કેલિકો ડોમનો ઇતિહાસ:

કેલિકો ડોમના ઇતિહાસ પર વાત કરવામાં આવે તો ગૌતમ સારાભાઈ અને ગીરા સારાભાઈએ 1963માં બકમીન્સ્ટર કુલર જીયોડેસીક ગુંબજોથી પ્રેરિત થઈને કેલીક ડોમ ડિઝાઇન કર્યો હતો. આ ડોમની અંદર કેલિકો મિલ્સ માટે શોરૂમ અને દુકાનો હતી. અમદાવાદનો પહેલો ફેશન શો પણ આ ડોમની અંદર યોજાયો હતો. અભિનેત્રી પરવીન બાબીએ 1970 અહીંયા આવી હતી અને ફેશન શો માં ભાગ લીધો હતો. ત્યાર પછી 1990 મા મિલો અને દુકાનો બંધ થઈ ગઈ હતી. અને 2001માં જ્યારે ગુજરાતમાં ભૂકંપ આવ્યો હતો ત્યારે કેલિકો ડોમના મધ્યભાગ તૂટી ગયો હતો. 2003 માં અમદાવાદ શહેરમાં ભારે વરસાદ આવ્યો હતો ત્યારે ડોમની અંદરના ભાગમાં નુકસાન થયું હતું અને ત્યાર પછી કેલીકો ડોમ સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો હતો. હવે આ ડોમનું રીસ્ટોરેશનનું કામ ચાલી રહ્યું છે. ટૂંક સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે અને અમદાવાદના લોકો એને નિહાળી શકશો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AHMEDABAD
RESTORATION OF CALICO DOME REMAINS
WHEN THE WORK WILL RESUME
RESTORATION OF CALICO DOME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.