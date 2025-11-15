ETV Bharat / state

અમદાવાદીઓને મળશે ટ્રાફિકથી રાહત! શહેરમાં બની રહ્યા છે ત્રણ નવા બ્રિજ, જાણો કેટલું કામ પૂરું થયું અને ક્યારે તૈયાર થશે

અમદાવાદ શહેરના રોડ રસ્તાઓ પર ખાડાઓનું પુરાણ કરવાની કામગીરી પણ ચાલી રહી છે, તો જાણો બ્રિજ અને રોડનું કામ ક્યાં સુધી પહોંચ્યુ.

અમદાવાદીઓને મળશે ટ્રાફિકથી રાહત!
અમદાવાદીઓને મળશે ટ્રાફિકથી રાહત! (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 3:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : શહેરનો વિકાસ ઝડપથી વઘી રહ્યો છે, ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં હાલમાં ત્રણ ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ ઓવરબ્રિજનું કામ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ફેબ્રઆરીના અંત સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે. આ ત્રણેય ઓવરબ્રિજની 70 ટકા જેટલી કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ બ્રિજ બનશે તો ટ્રાફિકની મોટી સમસ્યાથી લોકોને છૂ઼ટકારો મળશે. અમદાવાદ શહેરના રોડ રસ્તાઓ પર ખાડાઓનું પુરાણ કરવાની કામગીરી પણ ચાલી રહી છે, તો જાણો બ્રિજ અને રોડનું કામ ક્યાં સુધી પહોંચ્યુ.

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા માટે અને શહેરને ફાટક લેસ કરવા માટે ફાટક પર ટ્રેન આવે ત્યારે લોકોનું સમયના બગડે તે માટે અમદાવાદ શહેરનો વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ચાર રસ્તાની પાસે અંડર બ્રિજ ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. રેલ્વે લાઈન તરફ બ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. અમદાવાદ શહેરની અંદર આવેલ ત્રણ જગ્યાએ અલગ અલગ કામ ચાલી રહ્યું છે.

અમદાવાદીઓને મળશે ટ્રાફિકથી રાહત! (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદીઓને મળશે ટ્રાફિકથી રાહત!
અમદાવાદીઓને મળશે ટ્રાફિકથી રાહત! (ETV Bharat Gujarat)

હેબતપુર બ્રિજ, સતાધાર બ્રિજ, મકરબા રેલવે પોલીસ સ્ટેશનના ઉપરના બ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, તે અંગે રીવ્યુ લેવામાં આવ્યું હતું. આ ત્રણેય જગ્યાએ 70%થી ઉપર કામ થઈ ગયું છે. આવતા વર્ષે ફેબ્રુઆરીના અંત સુધીમાં તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. આ બ્રિજ બનવાથી વેજલપુર વિસ્તારના દોઢ લાખ લોકોને, હેબતપુર બ્રિજથી લગભગ એક લાખ લોકો અને સત્તાધાર બ્રિજ થી દોઢ લાખ લોકોને ફાયદો થશે."

અમદાવાદીઓને મળશે ટ્રાફિકથી રાહત!
અમદાવાદીઓને મળશે ટ્રાફિકથી રાહત! (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ પ્રોજેક્ટ બે એક વર્ષ સુધી ચાલતા હોય છે. બ્રિજના પિલર બનાવવા માટે ટાઈમ લાગે છે અને બ્રિજ બનાવવામાં ઘણા પ્રશ્નો આવતા હોય છે, તેના કારણે આ બ્રિજ બનાવવામાં થોડો સમય લાગે છે, પરંતુ ફેબ્રુઆરીના અંતિમ અઠવાડિયામાં આ તમામ બ્રિજ તૈયાર થઈ જશે.

શહેરમાં બની રહ્યા છે ત્રણ નવા બ્રિજ
શહેરમાં બની રહ્યા છે ત્રણ નવા બ્રિજ (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરના રોડ રસ્તાઓ ઝડપથી બનાવવા માટેની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. રોડ કોઈપણ સીટીનું દર્પણ છે, ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં આવતા તમામ નાના-મોટા રોડને બનાવવામાં આવે બ્યુટીફિકેશન કરવામાં આવે અને દેવ દિવાળી પછી કારીગરો પાછા આવી ગયા છે. રોડનું કામ ઝડપથી કરવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં 13 જેટલા પેવરનું કામ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. 7000 મેટ્રિક ટન જેટલું કામ થઈ રહ્યું છે, ઝડપથી રોડ બને અને નગરજનોને તેનાથી રાહત થાય તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે.

1.અમદાવાદ શહેરમાં અમદાવાદ બોટાદ રેલ્વે લાઈન લેવલ ક્રોસીંગ નં: 24 ઉપર ટોરેન્ટ પાવર મકરબાથી કોર્પોરેટ રોડ / એસ જી હાઈવે કનેક્ટ થતા 40.00 મીટરના રસ્તા ઉપર ફોર લેન રેલ્વે ઓવર બ્રીજ.

અમદાવાદ શહેરમાં અમદાવાદ બોટાદ રેલ્વે લાઈન લેવલ ક્રોસીંગ નં.24 ઉપર ટોરેન્ટ પાવર મકરબા થી કોર્પોરેટ રોડ / એસ જી હાઈવે કનેક્ટ થતા 40.00 મીટરના રસ્તા ઉપર ફોર લેન રેલ્વે ઓવર બ્રીજ બનાવવાની કામગીરી હાલમાં પ્રગતિમાં છે. સદર ફલાય ઓવરબ્રીજની લંબાઈ આશરે 636.89 મીટર થાય છે, તથા 4 લેન બ્રીજ મુજબ આશરે કુલ 16.40 મીટર પહોળાઈ રાખવામાં આવેલ છે. જે સદર કામગીરીનો અંદાજીત પ્રોજેકટ કોસ્ટ આશરે 80.63 કરોડ મંજુર થયેલ છે. સદર બ્રીજની કામગીરીમાં એપ્રોચ પોર્શનની તમામ સુપરસ્ટ્રકચર સુધીની કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે, તેમજ રેલ્વે સ્પાનમાં ફાઉન્ડેશન, સબસ્ટ્રકચર તેમજ પીયરકેપ સુધીની કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

જેમાં એપ્રોચ પોર્શનનો ફીજીકલ પ્રોગ્રેસ આશરે 93.00% જેટલો તેમજ રેલ્વે પોર્શનનો ફીજીકલ પ્રોગ્રેસ આશરે 65.00% જેટલો થયેલ છે. સદર રેલ્વે બ્રીજની કામગીરી માર્ચ-2026 સુધીમાં પુર્ણ થાય તે મુજબનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે. સદર આર.ઓ.બી બનવાથી એલ.સી 24 બી ફાટક એલીમીનેટ થશે, તેમજ અમદાવાદ શહેરના દક્ષિણ પશ્ચિમ વિસ્તારમાં મકરબા બાજુથી કોર્પોરેટ રોડ તરફ તથા એસ.જી. હાઈવેની કનેકટીવીટી મળશે. જેના કારણે મકરબા, સરખેજ વોર્ડ તેમજ કોર્પોરેટ રોડ વગેરે વિસ્તારને લાભ મળશે તેમજ શહેરના આશરે કુલ 1.50 લાખ વાહનચાલકોને તેનો લાભ મળશે.

2. એલ.સી.નં 11 બી હેબતપુર રેલ્વે ઓવર બ્રીજ બનાવવાનું કામ

અમદાવાદ શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં અમદાવાદ વિરમગામ બ્રોડ ગેજ રેલ્વે લાઈન ઉપર લેવલ ક્રોસીંગ નં:11 બી હેબતપુર ખાતે થલતેજ થી હેબતપુર સોલા સાયન્સ સીટી વિસ્તારને જોડતા રેલ્વે ઓવર બ્રીજ બનાવવાની કામગીરી હાલમાં પ્રગતિમાં છે. સદર ફલાય ઓવરબ્રીજની લંબાઈ આશરે 679.00 મી. થાય છે તથા 4 લેન બ્રીજ મુજબ આશરે કુલ 16.50 મી પહોળાઈ રાખવામાં આવેલ છે. જે સદર કામગીરીનો અંદાજીત પ્રોજેકટ કોસ્ટ આશરે ૭૪.૧૫ કરોડ મંજુર થયેલ છે. સદર બ્રીજની કામગીરીમાં એપ્રોચ પોર્શનની તમામ સુપરસ્ટ્રકચર સુધીની કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે તેમજ રેલ્વે સ્પાનમાં ફાઉન્ડેશન, સબસ્ટ્રકચર તેમજ પીયરકેપ સુધીની કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

જેમાં એપ્રોચ પોર્શનનો ફીજીકલ પ્રોગ્રેસ આશરે 85.૦૦% જેટલો તેમજ રેલ્વે પોર્શનનો ફીજીકલ પ્રોગ્રેસ આશરે 73.૦૦% જેટલો થયેલ છે. સદર રેલ્વે બ્રીજની કામગીરી જુન-2026 સુધીમાં પુર્ણ થાય તે મુજબનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે. સદર આર.ઓ.બી બનવાથી એલ.સી 11 બી ફાટક એલીમીનેટ થશે તેમજ અમદાવાદ શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં થલતેજ થી હેબતપુર સોલા સાયન્સ સીટી વિસ્તારને કનેકટીવીટી મળશે.જેના કારણે થલતેજ,હેબતપુર, સાયન્સસીટી વગેરે વિસ્તારને લાભ મળશે તેમજ શહેરના આશરે કુલ 1.50 લાખ વાહનચાલકોને તેનો લાભ મળશે.

3.સત્તાધાર જંકશન ઉપર ૪-લેન (૨X૨) ફલાય ઓવર બ્રીજ બનાવવાનું કામ

અમદાવાદ શહેરના ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોન માં અમદાવાદ શહેરના ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનમાં આવેલ સત્તાધાર જંકશન પર ફોર લેન ફલાય ઓવરબ્રીજ બનાવવાની કામગીરી હાલમાં પ્રગતિમાં છે. સદર ફલાય ઓવરબ્રીજની લંબાઈ આશરે 975.00 મી. થાય છે તથા 4 લેન બ્રીજ મુજબ આશરે કુલ 16.50 મી પહોળાઈ રાખવામાં આવેલ છે. જે સદર કામગીરીનો અંદાજીત પ્રોજેકટ કોસ્ટ આશરે 103.63 કરોડ મંજુર થયેલ છે.બ્રીજની કામગીરીમાં ફાઉન્ડેશન, સબસ્ટ્રકચર તેમજ સાલબાજુના ભાગમાં તમામ બ્રીજ સુપરસ્ટ્રકચરની કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે તેમજ ચાણકયપુરી બાજુના ભાગમાં હાલમાં ડેક સ્લેબ તથા સુપરસ્ટ્રકચરની કામગીરી પ્રગતિમાં છે.સદર કામગીરીમાં આશરે 85.00% જેટલો ફીજીકલ પ્રોગ્રેસ થયેલ છે. સદર બ્રીજની કામગીરી તા ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૬ સુધીમાં પુર્ણ થાય તે મુજબનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે.સદર બ્રીજ બનવાથી સત્તાધાર જંકશન પરનો ટ્રાફિકનો હલ આવશે.જેના કારણે ઘાટલોડિયા, સોલા, થલતેજ, ચાણકયપુરી જેવા વિસ્તારને લાભ મળશે તેમજ શહેરના આશરે કુલ 1.50 લાખ વાહનચાલકોને તેનો લાભમળશે.

પુજા ફાર્મ થી ન્યુ વટવાને જોડતા રોડ પર બોક્ષ કલ્વર્ટ બનાવવાના કામ

અમદાવાદ શહેરના પુર્વ વિસ્તારમાંથી પસાર થતી ઘોડાસર કેનાલ ઉપર નારોલ-અસલાલી મેઈન રોડ પર આવેલ પુજા ફાર્મ થી ન્યુ વટવા ને જોડતા રોડ પર 32.70 મીટર પહોળાઇમા કલ્વર્ટ (આર.સી.સી બોક્ષ કલ્વર્ટ)નું નિર્માણ કરવામાં આવેલ છે. સદરહુ બોક્ષ કલ્વર્ટ માટે અંદાજીત રકમ રૂ. 1.89 કરોડનાં ખર્ચે નિર્માણ કરવામાં આવેલ છે. જેની કામગીરી તા: 08.07.2025ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે જેનું ટૂક સમયમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. સદર બોક્ષ કલ્વર્ટના કારણે નારોલ અસલાલી થી વટવા ગામ તથા ઘોડાસરથી એસ. પી. રીગ રોડને જોડતો હોઇ આ વિસ્તારમાં વસતા લોકો, વાણીજ્ય એકમો તેમજ સ્કુલ તેમજ નારોલ તરફ જતા યાત્રીઓ મળી આશરે 50,000 થી વધુ વાહનચાકલોને લાભ મળશે તેમજ ટ્રાફિકની સમસ્યા, સમયનો બગાડ, ઈંધણ તથા પ્રદુષણની સમસ્યાનો નિકાલ થયેલ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ૨૦૨૬-૨૭ બજેટ માટે શહેરીજનોના સૂચનો: રોડ, ગટર, પાણી અને વોટરલોગિંગની સમસ્યાઓ પર ભાર
  2. અમદાવાદના હાટકેશ્વર બ્રિજના ડિમોલિશનને IIT ગાંધીનગરની મંજૂરી; 3.90 કરોડનું ટેન્ડર, જાણો કેવી રીતે તોડશે બ્રિજ

TAGGED:

AHMEDABAD OVERBRIDGE
AHMEDABAD DEVELOPMENT
CHAIRMAN DEVANG DANI
AMC
AHMEDABAD OVERBRIDGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.