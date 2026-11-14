અમદાવાદીઓ પાણી ભરીને રાખજો, અનેક વિસ્તારોમાં 16 નવેમ્બરે પાણીકાપ
જાસપુરના 200 MLD વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની ટ્રંક મેઈન લાઇનમાં સમારકામ હાથ ધરાશે
Published : November 14, 2026 at 11:36 AM IST
અમદાવાદઃ શહેરના ઉત્તર પશ્ચિમ અને દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી પુરવઠાને અસર થવાની છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા જાસપુર ખાતે આવેલા 200 MLD વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ આધારિત ટ્રંક મેઈન લાઇનમાં સમારકામની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર હોવાથી 16 નવેમ્બરના રોજ સવારના પાણી પુરવઠા બાદ સંબંધિત વિસ્તારોમાં પાણી વિતરણ બંધ રાખવામાં આવશે. જ્યારે 17 નવેમ્બરના રોજ ઉપલબ્ધ પાણીના જથ્થા અનુસાર પાણી પુરવઠો કરવામાં આવશે.
AMC દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી સૂચના અનુસાર એન્જિનિયરિંગ વોટર પ્રોજેક્ટ હેઠળ બે સ્થળોએ સમારકામની કામગીરી કરવામાં આવશે. જેમાં પ્રથમ કામગીરી લીલાપુર ગામ નજીક આવેલા લીલાપુર તળાવ પાસે 1300 MM વ્યાસની ટ્રંક મેઈન લાઇનના સ્ક્રુ વાલ્વના ક્ષતિગ્રસ્ત સ્પિન્ડલ રોડને બદલી નવો સ્પિન્ડલ રોડ નાખવાની છે.
જ્યારે બીજી કામગીરી સરખેજ નેશનલ હાઇવે પર કેડિલા સર્કલથી APMC એમ્બર ટાવર તરફ જતી 750 MM વ્યાસની MS ટૌનકેમ લાઇન પર ક્લાસિક હોમ લાઇન પાસે ડ્રેનેજ રી-હબની કામગીરી કરવાની છે. આ બંને કામગીરી 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે.
આ સમારકામની સીધી અસર ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનના ગોતા, બોડકદેવ અને થલતેજ વોર્ડ સહિતના વિસ્તારોમાં જોવા મળશે. ગોતા TP-55, બોડકદેવના રાજપથ TP-50, થલતેજના ભાડજ TP-406, હેબતપુર TP-53/A, શિલજ ગામ તેમજ બોપલ-ઘુમા વિસ્તારમાં પાણી પુરવઠાને અસર થશે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનના સરખેજ-મકતમપુરા વોર્ડના તમામ વિસ્તારોમાં પણ પાણી વિતરણ બંધ રહેશે.
AMC દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે, 16 નવેમ્બરના રોજ સવારના પાણી પુરવઠા બાદ પાણીનો સંગ્રહ કરી રાખે અને પાણીનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરે. 17 નવેમ્બરના રોજ પાણીનો પુરવઠો ઉપલબ્ધ જથ્થા અનુસાર આપવામાં આવશે. જેથી સંબંધિત વિસ્તારોના રહીશોએ પાણીની સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને અગાઉથી આયોજન કરવા કોર્પોરેશન દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે.
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