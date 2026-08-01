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વરસાદના રેડ એલર્ટ વચ્ચે અમદાવાદઓ સતર્ક, પાણી ન ભરાય તે માટે રહીશો ગેટ પર ગોઠવી રહ્યા છે રેતીની બોરીઓ

હવામાન વિભાગના રેડ એલર્ટ બાદ અમદાવાદના વેજલપુરની નંદનગર સોસાયટીના રહીશોએ ગત વખતના નુકસાન બાદ પાણી ન ભરાય તે માટે ગેટ પાસે રેતીની બોરીઓ ગોઠવી.

વરસાદના રેડ એલર્ટ વચ્ચે અમદાવાદઓ સતર્ક
વરસાદના રેડ એલર્ટ વચ્ચે અમદાવાદઓ સતર્ક (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 7:00 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સક્રિય થયેલી મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમના કારણે હવામાન વિભાગે અમદાવાદ સહિત 16 જિલ્લાઓને રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આજે સવારથી અમદાવાદ શહેરમાં ઝરમર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ગત અઠવાડિયે થયેલા વરસાદમાં ભારે નુકસાન સહન કર્યા બાદ શહેરના રહીશો હવે એલર્ટ મોડમાં આવી ગયા છે અને પોતાની સોસાયટીમાં પાણી ન ભરાય તે માટે અગાઉથી તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે.

વેજલપુરની સોસાયટીઓમાં રેતીની બોરીઓ ગોઠવી
અમદાવાદના વેજલપુર વિસ્તારમાં ગત અઠવાડિયે થયેલા વરસાદમાં ત્રણ દિવસ સુધી પાણી ભરાયા હતા અને લોકોને ભારે નુકસાન થયું હતું. ફરીથી પાણી ન ભરાય તે માટે શ્રી નંદનગર સોસાયટી 1 અને 2ના રહીશોએ પોતે જ સતર્ક થઈને ગેટની બહાર રેતીની બોરીઓ ગોઠવી દીધી છે, જેથી પાણી સોસાયટીમાં પ્રવેશી ન શકે.

પાણી ન ભરાય તે માટે રહીશો ગેટ પર ગોઠવી રહ્યા છે રેતીની બોરીઓ (Etv Bharat Gujarat)

"અમારી સોસાયટીમાં દર વર્ષે પાણી ભરાઈ જાય છે. 24 તારીખે આવેલા વરસાદમાં તો ત્રણ દિવસ સુધી સોસાયટીમાં પાણી ભરાયા હતા અને નીકળ્યા ન હતા. અમારા ઘરમાં પણ ઘણું પાણી ભરાયું હતું અને ઘણું નુકસાન થયું હતું. એટલે હવે અમે સતર્ક થઈ ગયા છીએ. સોસાયટીના લોકોએ આ વિસ્તારમાં પાણી ભરાય નહીં તે માટે 40 થી 50 રેતી અને માટીની બોરીઓ ગેટ પાસે રાખી છે. પરંતુ જો વધારે વરસાદ આવશે તો આ બોરીઓ પણ ધોવાઈ જશે." - પદ્માબેન, સ્થાનિક રહીશ

અન્ય એક રહીશે જણાવ્યું કે, "વરસાદે અમારી હાલત ખરાબ કરી દીધી છે. વરસાદમાં અમારું બધું જ બગડી ગયું હતું અને ઘણું નુકસાન થયું હતું. હવે અમે ગેટ પાસે રેતીની બોરીઓ રાખી દીધી છે. રેડ એલર્ટ છે અને કેટલું પાણી ભરાશે તે વરસાદ પર આધાર રાખે છે. અમે અમારા ઘરનો સામાન પણ ઊંચે મૂકી દીધો છે અને નુકસાન ન થાય તે માટે અમે પહેલેથી જ બધી કામગીરી કરી રહ્યા છીએ."

વેજલપુરની નંદનગર સોસાયટીના રહીશોએ ગત વખતના નુકસાન બાદ પાણી ન ભરાય તે માટે ગેટ પાસે રેતીની બોરીઓ ગોઠવી
વેજલપુરની નંદનગર સોસાયટીના રહીશોએ ગત વખતના નુકસાન બાદ પાણી ન ભરાય તે માટે ગેટ પાસે રેતીની બોરીઓ ગોઠવી (Etv Bharat Gujarat)

AMCએ પણ કરી વ્યાપક તૈયારીઓ
ભારતીય હવામાન વિભાગની ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે દરેક સંભવિત પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તમામ તૈયારીઓ સાથે સજ્જ છે. અમદાવાદના મેયર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનના માર્ગદર્શન હેઠળ STP વિભાગ દ્વારા સંભવિત પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે આગોતરી અને વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલ કોર્પોરેશન એલર્ટ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલ કોર્પોરેશન એલર્ટ (Etv Bharat Gujarat)

શહેરમાં વરસાદી પાણીનો ઝડપી નિકાલ થાય અને નાગરિકોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે તમામ મુખ્ય અને સ્ટોર્મ વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશનો પર લેવલ મોનિટરિંગ માટે વિશેષ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને સ્ટેન્ડ-બાય રાખવામાં આવ્યા છે. ભારે વરસાદ દરમિયાન તમામ સ્ટોર્મ વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશનોના સત મોનિટરિંગ માટે ખાસ કંટ્રોલ રૂમની વ્યવસ્થા પણ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત, તમામ પમ્પિંગ સ્ટેશનો પર ટેકનિકલ સ્ટાફ તેમજ ઇમરજન્સી ટીમોને સજ્જ રાખવામાં આવી છે.

વેજલપુરની સોસાયટીઓમાં રેતીની બોરીઓ ગોઠવી (Etv Bharat Gujarat)

શહેરમાં વધુ વરસાદની સ્થિતિ સર્જાય ત્યારે વીજ પુરવઠો ખોરવાય તો પણ વરસાદી પાણીના નિકાલની કામગીરી અવિરત ચાલુ રહી શકે તે માટે તમામ ક્રિટિકલ પમ્પિંગ સ્ટેશનો અને વરસાદી સંપોમાં પાવર બેકઅપ માટે જનરેટરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આકસ્મિક સંજોગોમાં જરૂરી માલસામાન તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ થઈ શકે તે માટે STP વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને 24x7 ધોરણે સ્ટેન્ડ-બાય રાખવામાં આવ્યા છે. પમ્પિંગ સ્ટેશનો પર જરૂર જણાય તેવા સ્થળોએ ડીશીલ્ટીંગની કામગીરી ઝડપથી હાથ ધરી શકાય તે માટે જેટિંગ મશીનો અને સુપર સકર મશીનો પણ તૈયાર રાખવામાં આવ્યા છે. સાથે જ વરસાદી પાણીના નિકાલ સાથે સંકળાયેલા તમામ પમ્પિંગ સ્ટેશનોના લેવલ, પમ્પની કામગીરી તેમજ પાણીના નિકાલની ક્ષમતાની જાણકારી સતત સર્વર પર ઉપલબ્ધ રહે તે માટે ખાસ કંટ્રોલ રૂમ મારફતે સત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

પાણી ન ભરાય તે માટે રહીશો ગેટ પર ગોઠવી રહ્યા છે રેતીની બોરીઓ (Etv Bharat Gujarat)

છેલ્લા 24 કલાકના વરસાદના આંકડા
AMCના આંકડા મુજબ છેલ્લા 24 કલાકમાં ઉત્તર-પશ્ચિમ ઝોનમાં 3.49 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો, જે શહેરના તમામ ઝોનમાં સૌથી વધુ રહ્યો હતો. ઉપરાંત મધ્ય ઝોનમાં 3.46 ઈંચ, પશ્ચિમ ઝોનમાં 3.11 ઈંચ, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઝોનમાં 2.91 ઈંચ, દક્ષિણ ઝોનમાં 2.87 ઈંચ, ઉત્તર ઝોનમાં 2.78 ઈંચ અને પૂર્વ ઝોનમાં 2.49 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. વિસ્તારવાર જોઈએ તો બોડકદેવ અને દૂધેશ્વરમાં 3.82 ઈંચ, સાયન્સ સિટીમાં 3.76 ઈંચ, જ્યારે સરખેજ, જોધપુર અને બોપલ સહિતના વિસ્તારોમાં પણ અઢીથી ચાર ઈંચ વચ્ચે વરસાદ નોંધાયો હતો.

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TAGGED:

AHMEDABAD RAIN
WATERLOGGING
RED ALERT
AHMEDABAD SOCIETY WATERLOGGING
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