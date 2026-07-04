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Rath Yatra 2026: અમદાવાદની રથયાત્રામાં આ વખતે ટ્રકમાં યુદ્ધ, પેટ્રોલ-ડીઝલ બચત સહિતની થીમ જોવા મળશે

અમદાવાદની 149મી રથયાત્રામાં દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ ટ્રકોમાં ગોવર્ધન પર્વત, રાજમહેલ જગન્નાથ મંદિર અને ભગવાનની થીમ સાથે જાગૃતિના સંદેશા જોવા મળશે.

જાણો, આ વખતે રથયાત્રાનાં ટ્રકમાં કેવી થીમ પર રહેશે?
જાણો, આ વખતે રથયાત્રાનાં ટ્રકમાં કેવી થીમ પર રહેશે? (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 8:58 PM IST

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અમદાવાદ: 149મી રથયાત્રામાં આ વર્ષે ટ્રક એસોસિએશન ધામધૂમથી જોડાવા જઈ રહ્યું છે. 101 ટ્રકો સાથે નીકળનારી આ રથયાત્રામાં ભક્તો માટે ખાસ થીમ, પ્રસાદ અને ઇનામોની લહેર જોવા મળશે. ટ્રક એસોસિએશનની તૈયારીઓ અને ટ્રકોમાં શું રહેશે ખાસ, તેની તમામ વિગત અહીં જાણો.

ટ્રક એસોસિએશનના પ્રમુખ વિશાલ લોધાએ જણાવ્યું હતું કે, ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા થવા જઈ રહી છે. લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો આવતા હોય છે અને તેમને પ્રસાદ આપવાની જવાબદારી અમારી ટ્રકોની હોય છે. આ વખતે પણ અમારી 101 ટ્રકો રથયાત્રામાં ભાગ લેશે.

અમદાવાદની 149મી રથયાત્રામાં દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ ટ્રકોમાં ગોવર્ધન પર્વત, રાજમહેલ જગન્નાથ મંદિર અને ભગવાનની થીમ સાથે જાગૃતિના સંદેશા જોવા મળશે (Etv Bharat Gujarat)

દર વર્ષે ટ્રકોમાં અલગ-અલગ થીમ હોય છે. આ વખતે અમે ગોવર્ધન પર્વત, રાજમહેલ જગન્નાથ મંદિરની થીમ અને ભગવાનની થીમ રાખી છે. આ ઉપરાંત સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાય તે માટે પણ અલગ-અલગ થીમ રાખવામાં આવી છે, જેમ કે વૃક્ષો વાવો, જળ બચાવો, વિશ્વયુદ્ધ અને લોકોમાં જાગૃતિ જેવી થીમ રહેશે. આ સાથે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સંદેશ આધારિત થીમ પણ રહેશે, જેમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ બચાવો, સોનાની ખરીદી ઓછી કરવી અને બીજા ઘણા મેસેજ ધરાવતી ટ્રકો સામેલ થશે.

ટ્રકોમાં ગોવર્ધન પર્વત, રાજમહેલ જગન્નાથ મંદિર અને ભગવાનની થીમ સાથે જાગૃતિના સંદેશા જોવા મળશે (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, પોલીસ ખાતા અને કોર્પોરેશન દ્વારા રથયાત્રાના ચાર દિવસ પહેલા અમને સમય આપવામાં આવે છે, જેમાં અમે બધી ટ્રકોની ફિટનેસ ચકાસણી કરીએ છીએ. કોઈ અકસ્માત ન થાય તે માટે ટ્રકનું બ્રેક ઓઇલ અને કાગળિયા ચેક કરવામાં આવે છે.

ટ્રકમાં કેવી થીમ પર રહેશે?
ટ્રકમાં કેવી થીમ પર રહેશે? (ફાઈલ ફોટો - Etv Bharat Gujarat)

તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે લોકોના માઇલ વધી ગયા છે. 80 હજારથી લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે અને વધુમાં વધુ ત્રણથી છ લાખ સુધીનો ખર્ચો થાય છે. ટ્રકોમાં ખાસ કરીને મગનો પ્રસાદ વહેંચવામાં આવે છે. દરેક ટ્રકમાં અઢીસો કિલો મગ તો હોય જ છે. તેની સાથે કાકડી, જાંબુ અને બુંદીના પ્રસાદ પણ ટ્રકમાં રાખવામાં આવે છે.

101 ટ્રકો સાથે નીકળનારી આ રથયાત્રા
101 ટ્રકો સાથે નીકળનારી આ રથયાત્રા (ફાઈલ ફોટો - Etv Bharat Gujarat)

રથયાત્રામાં જોડાનારા લોકોને અમે પ્રોત્સાહન પણ આપીએ છીએ. ટ્રક એસોસિએશન તરફથી કુલ 33 ઇનામ આપવામાં આવે છે અને જગન્નાથ મંદિરના ટ્રસ્ટી મહેન્દ્ર ઝા તરફથી પણ નવ ઇનામ આપવામાં આવે છે. અમે ભારે ઉત્સાહથી રથયાત્રાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ અને તેની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છીએ.

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