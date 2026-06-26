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રથયાત્રા માટે અમદાવાદના અખાડા વીરો સજ્જ, જાણો શું રહેશે આ વર્ષે ખાસ અને કેવી ચાલી રહી છે તૈયારી

અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા ખૂબ જ ધૂમધામથી યોજવામાં આવે છે.

રથયાત્રા માટે અમદાવાદના અખાડા વીરો સજ્જ
રથયાત્રા માટે અમદાવાદના અખાડા વીરો સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 10:08 AM IST

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Updated : June 26, 2026 at 11:12 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા ખૂબ જ ધૂમધામથી યોજવામાં આવે છે. હવે જ્યારે રથયાત્રાના ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે, ત્યારે તેની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. રથયાત્રાનું મુખ્ય આકર્ષણ ગણાતા અખાડાના વીરો પણ આ વર્ષે અદ્ભુત કરતબો બતાવવા માટે ભારે ઉત્સાહ સાથે ધૂમ તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. અખાડાવીરો સવાર-સાંજ વિવિધ કરતબો અને દાવપેચની આકરી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ આ વર્ષે રથયાત્રામાં અમદાવાદના અખાડાઓની શું વિશેષતા રહેશે અને શું નવું જોવા મળશે.

રથયાત્રામાં આ વર્ષે શું હશે ખાસ?

અમદાવાદની રથયાત્રામાં ભજન મંડળીઓ, ઊંટગાડીઓ અને અખાડાના કરતબબાજો મોટી સંખ્યામાં જોડાય છે. આ વર્ષે રથયાત્રામાં 30 જેટલા અખાડા સામેલ થવાના છે. અખાડાના ખેલાડીઓ ભાલા, તલવારબાજી અને લાઠી વાર સહિતના વિવિધ દાવપેચનું પ્રદર્શન કરવા માટે રોજ 2થી 5 કલાક સુધી સખત પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે.

રથયાત્રા માટે અમદાવાદના અખાડા વીરો સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)

આ વર્ષે પ્રાચીન અને લુપ્ત થઈ રહેલી ભારતીય યુદ્ધકળાઓ તેમજ સેલ્ફ ડિફેન્સ, કુગફુ (Kung Fu), કરાટે અને બોડી બિલ્ડિંગના અદ્ભુત દાવપેચ રથયાત્રામાં વિશેષ આકર્ષણ જમાવશે.

અખાડા વીરોમાં અનેરો ઉત્સાહ

બજરંગ અખાડા નંબર-3ના અખાડા વીર પંકજ પુરાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "હું છેલ્લા 40 વર્ષથી આ રથયાત્રામાં અખાડા કરૂં છું. અમારી આ ત્રીજી પેઢી છે અને મારો દીકરો પણ 15 વર્ષથી જોડાય છે. અમે દરરોજ અઢી કલાક પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ અને પ્રાચીન કળા તેમજ અંગ કસરતના દાવ બતાવીએ છીએ. અમારા અખાડાને દર વર્ષે મંદિર અને અન્ય સંસ્થાઓ તરફથી ઇનામ પણ મળે છે."

સેલ્ફ ડિફેન્સ, કુગફુ (Kung Fu), કરાટે અને બોડી બિલ્ડિંગના અદ્ભુત દાવપેચ રથયાત્રામાં વિશેષ આકર્ષણ જમાવશે
સેલ્ફ ડિફેન્સ, કુગફુ (Kung Fu), કરાટે અને બોડી બિલ્ડિંગના અદ્ભુત દાવપેચ રથયાત્રામાં વિશેષ આકર્ષણ જમાવશે (ETV Bharat Gujarat)

આર્યન પુરાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "હું ત્રીજી પેઢીનો પ્રતિનિધિ છું અને છેલ્લા 15 વર્ષથી ભાગ લઉં છું. આ વર્ષે અમે લુપ્ત થઇ રહેલી ભારતની પ્રાચીન કળા 'કુગફુ' અને ભાલા પ્રદર્શન કરવાના છીએ. રથયાત્રા માટે અમારામાં ભારે ઉત્સાહ છે."

મહિલા અખાડા વીર પાયલ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, "મેં BA, LLB, B.Com અને LLM જેવી ઉચ્ચ ડિગ્રીઓ મેળવી છે, છતાં મને અખાડામાં ભારે રસ છે. મારા પિતા બોડી બિલ્ડર છે અને તેમને જોઈને હું પ્રેરિત થઈ છું. હું એ સાબિત કરવા માંગુ છું કે અખાડા ફક્ત પુરુષો માટે જ નહીં, પણ મહિલાઓ માટે પણ છે."

રથયાત્રા માટે અખાડા વીરોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે
રથયાત્રા માટે અખાડા વીરોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)

રથયાત્રામાં અખાડાની 7 મુખ્ય વિશેષતાઓ

  • શારીરિક કરતબ: મલ્લખામ, કુસ્તી, લાઠી દાવ અને તલવારબાજીનું જીવંત પ્રદર્શન.
  • શસ્ત્ર પ્રદર્શન: તલવાર, ભાલા, ત્રિશૂળ, ગદા સાથે અને નિશસ્ત્ર યુદ્ધકળાના દાવપેચ.
  • હનુમાન ધ્વજ: દરેક અખાડાની આગળ પવનપુત્ર હનુમાનજીનો પવિત્ર ધ્વજ રાખવામાં આવે છે.
  • કેસરી ધ્વજ અને જયઘોષ: બજરંગબલીના કેસરી ધ્વજ સાથે અખાડાના વીરો "જય બજરંગબલી" ના નાદ સાથે આગળ વધે છે.
  • ભજન-કીર્તન: ઢોલ-નગારાના તાલે "જય રણછોડ માખણ ચોર" ના નાદ સાથે સાધુ-સંતો રસ્તામાં કીર્તન કરે છે.
  • શાહી સવારી: ઘોડા અને ઊંટ પર સવાર થઈને વીરો નીકળે છે, જ્યારે કેટલાક અખાડા ખાસ બગીઓ પણ રાખે છે.
  • પ્રસાદ વિતરણ: અખાડાવાળાઓ રસ્તામાં ભક્તોને જમાલપુરના પ્રખ્યાત મગનો પ્રસાદ, તેમજ ગોળ, બુંદી અને ધાણા વગેરેનો પ્રસાદ વહેંચે છે.

રથયાત્રામાં 18 ગજરાજ અખાડા સાથે નીકળશે, હાથીની પૂજા કરવામાં આવશે.

101 ટ્રકમાં ઝાંખી: અખાડા ઝાંખી સાથે ડાન્સ કરશે.2500થી વધારે સંતો હરિદ્વાર, અયોધ્યા, ઉજ્જૈનથી આવશે.

સુરક્ષા માટે 25000 પોલીસ કર્મી રાખવામાં આવશે. અખાડા રૂટ ઉપર AI કેમરાથી મોનેટરીંગ કરવામાં આવશે.

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Last Updated : June 26, 2026 at 11:12 AM IST

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