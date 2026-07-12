અમદાવાદના જગન્નાથ મંદિરમાં માલપૂવા અને મગ પ્રસાદનો શો છે મહિમા? જાણો ઐતિહાસિક માન્યતા
આયુર્વેદ મુજબ મગ કફ-પિત્ત હરનાર, ઠંડા અને નેત્રો માટે હિતકારી છે, તેથી રથયાત્રામાં ‘મગ ચલાવે પગ’ની કહેવત સાર્થક બને છે.
Published : July 12, 2026 at 3:10 PM IST
અમદાવાદ : અમદાવાદની ઐતિહાસિક રથયાત્રાને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે હરિભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જગન્નાથ મંદિર ખાતે માલપૂવા અને મગના પ્રસાદનું આગવું મહત્ત્વ છે, જેના માટે દેશ-વિદેશથી શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડે છે. તો જાણો શું છે માલપૂવા અને મગ પ્રસાદનો મહિમા.
જગન્નાથ મંદિરનાં સેવિકા બીજલબેન રાવળે જણાવ્યું હતું કે, જગન્નાથ મંદિર એટલે જગન્નાથજીનું જન્મસ્થાન. અહીં માલપૂવા, ગાંઠિયા અને બુંદીનો પ્રસાદ આપવામાં આવે છે. જેનું મહત્ત્વ એ છે કે કાળી રોટી, ધોડીદાળ, એટલે કે માલપૂવા અને દૂધપાકનો પ્રસાદ અહીં કાયમ મળે છે. તેની સાથે જળયાત્રા પછી મગના પ્રસાદ માટે પુષ્કળ મગ લોકો અહીં દાન આપવા માટે આવે છે.
તેમણે ઇતિહાસ જણાવતાં કહ્યું કે, અષાઢ સુદ બીજના દિવસે રથયાત્રા પર્વ આવે છે. આ પર્વના પંદર દિવસ અગાઉ, એટલે કે જેઠ સુદ પૂનમના દિવસે ભગવાન શ્રી જગન્નાથજી, બહેન શ્રી સુભદ્રાજી અને જ્યેષ્ઠ ભાઈ શ્રી બળદેવજી પોતાના મામાના ઘરે મોસાળે જાય છે. મામાના ઘરે તો ખૂબ લાડકોડ અને જમવામાં ખૂબ મજા આવે. કહેવાય છે કે ભગવાનને મામાના ઘરે મિષ્ટાન્ન, ફળફળાદિમાં જાંબુ, કેરી, દાડમ વગેરે ખૂબ લેવાથી ભગવાન બિમાર પડી જાય છે. ભગવાનને આંખો આવી જાય છે, માટે તેમની આંખો ઉપર વૈદિક વિધિથી ચંદનનો લેપ કરી પાટો બાંધવામાં આવે છે.
બધાં જ દ્વિદળ ધાન્યોમાં (કઠોળમાં) મગ સૌથી શ્રેષ્ઠ અને પથ્ય છે. આપણા ઋષિમુનિઓએ મગને માંદા માણસોનો ખોરાક ગણેલ છે. મગ રૂક્ષ, હલકા, કફ તથા પિત્તને હરનાર, ઠંડા, મધુર અને નેત્રને હિતકારી તેમજ તાવને મટાડનાર છે. કહેવત છે કે “મગ ચલાવે પગ”, માટે જ ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની રથયાત્રામાં અપાતા મગ પ્રસાદનું મહત્ત્વ છે.
શ્રદ્ધાળુ મેહુલ દૂધિયાએ જણાવ્યું કે, અમે રથયાત્રાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. આજે અગિયારસ છે, ભગવાનનું મામેરો છે અને અમે જગન્નાથ મંદિર ભગવાનના દર્શન કરીને આવ્યા છીએ. અહીં અમે મગનો પ્રસાદ આપીએ છીએ. અમે જ્યારે પણ જગન્નાથ મંદિર આવીએ તો માલપૂવા અને ગાંઠિયાનો પ્રસાદ જરૂરથી લઈને જઈએ છીએ. એ ખાઈને અમને બહુ આનંદ આવે છે.
મિતલબેને જણાવ્યું કે, અત્યારે ભગવાન મામાના ઘરે સરસપુરમાં છે અને રથયાત્રાની જોરદાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. અમે અહીં ખાસ માલપૂવાનો પ્રસાદ લેવા અને મગ અર્પણ કરવા માટે આવ્યા છીએ. રથયાત્રાની ઉમંગ દરેક વ્યક્તિમાં હાલ જોવા મળી રહી છે. બધા ઉત્સાહી છે અને ખૂબ તૈયારી કરી રહ્યા છે. આ માલપૂવાનો સ્વાદ જ અલગ છે. આ માલપૂવા લેવા માટે બહુ લાંબી લાઈન લાગેલી છે.
જગન્નાથ મંદિરમાં આવેલા ચાંદખેડા બજરંગ આશ્રમના મહંત સુખાનંદ મહારાજે જણાવ્યું કે, રથયાત્રાના બધા કાર્યક્રમ શરૂ થઈ ગયા છે અને અહીં મગની પ્રસાદી અને માલપૂવાની પ્રસાદીનું બહુ મહત્ત્વ છે. મગ નીરોગીતાનું પ્રતીક છે અને માલપૂવા તંદુરસ્તીનું પ્રતીક છે. એટલે અહીં આવતા બધા ભાવિક ભક્તોને માલપૂવા અને ગાંઠિયાનો પ્રસાદ આપવામાં આવે છે. આ મંદિરમાં આવતા દરેક દર્શનાર્થીઓને અહીંના મહાન દિલીપદાસજી અને ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા આ પ્રસાદ આપવામાં આવે છે. રથયાત્રાના દિવસે તો મગના પ્રસાદ લેવા માટે ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળે છે. ખૂબ સુંદર તૈયારીઓ રથયાત્રાની કરવામાં આવી છે અને દર્શન માટે ખૂબ જ અદ્ભુત આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
શ્રદ્ધાળુ હસમુખભાઈ શ્રીમાળીએ જણાવ્યું કે, અમે આજે જગન્નાથ મંદિરમાં મગનો પ્રસાદ અર્પણ કરવા માટે ગુરુ બ્રાહ્મણ સમાજ તરફથી આવ્યા છીએ. અમે 50 કિલો મગનો પ્રસાદ આપ્યો છે. અમે ખૂબ જ ધૂમથી રથયાત્રાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છીએ અને અમારો આખો સમાજ રથયાત્રામાં ઉમટી પડે છે. અમે આતુરતાથી રથયાત્રાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ.
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