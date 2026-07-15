ના કેટરર્સ, ના કોન્ટ્રાક્ટ! રથયાત્રા પર્વ પર ભગવાનના મોસાળમાં ભક્તોનું ‘મેઘા રસોડું’, 100 વર્ષ જૂની પરંપરા
અમદાવાદના સરસપુરમાં ભગવાન જગન્નાથના મોસાળ તરીકે રથયાત્રાના દિવસે દરેક પોળ-શેરીમાં પ્રસાદ બનાવવાની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે.
Published : July 15, 2026 at 5:16 PM IST
અમદાવાદ : રથયાત્રાના પાવન પર્વે ભગવાન જગન્નાથનું મોસાળ એવું સરસપુર એક વિશાળ રસોડામાં ફેરવાઈ જાય છે. અહીં કોઈ કેટરર્સ કે કોન્ટ્રાક્ટ નહીં, ફક્ત જાહેર ભાગીદારીના બળે લાખો ભક્તો માટે પુરી, શાક, બુંદી અને મોહનથાળનો પ્રસાદ તૈયાર થાય છે. આ ‘મેગા કિચન’ની સંચાલન વ્યવસ્થા અને લોકોની અદ્ભુત સેવાભાવના કેવી છે, ચાલો જાણીએ.
આવતીકાલે રથયાત્રા, સરસપુરમાં તૈયારીઓ પૂરજોશમાં
16મી જુલાઈ એટલે કે આવતીકાલે રથયાત્રા છે. ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા માટે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. રથયાત્રામાં દેશભરમાંથી સાધુ-સંતો અને શ્રદ્ધાળુઓ અમદાવાદ આવે છે અને રથયાત્રામાં જોડાય છે. ત્યારે અમદાવાદના સરસપુરમાં આવેલા ભગવાન જગન્નાથજીના મોસાળમાં દરેક શેરી અને દરેક ખૂણે લોકો સાધુ-સંતો માટે ભંડારો અને પ્રસાદ બનાવે છે. લાખો લોકો માટે આ પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને સરસપુરમાં ઠેરઠેર પ્રસાદ બનાવવાની તૈયારીઓ ચાલુ થઈ ગઈ છે.
100 વર્ષ જૂની પરંપરા, દરેક પોળમાં રસોડું
રણછોડરાય મંદિરના મહારાજ લક્ષ્મણદાસજીએ જણાવ્યું કે, સરસપુરમાં અમાસના દિવસે એક ભંડારો થાય છે અને ત્યારબાદ રથયાત્રાના દિવસે ભંડારો થાય છે. એના બે-ત્રણ દિવસ પહેલાંથી જ ભંડારા બનાવવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. ખાસ કરીને સરસપુરની દરેક પોળ, શેરી અને ગામોમાં બુંદી, મોહનથાળ, શાક, પુરી, ફૂલવડી, લાડુ, શીરો, પાપડ-કઢી, દાળ-ભાત, માલપૂવા, ઊંધિયા વગેરે અલગ-અલગ જગ્યાએ બને છે. રથયાત્રાના દિવસે આ તમામ પકવાન સાધુ-સંતો અને લાખોની સંખ્યામાં આવતા હરિભક્તોને જમાડવામાં આવે છે. વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલી રહી છે. સેંકડો વર્ષોથી વાસણ શેરી, ભાલા ભગતની પોળમાં આ પરંપરા અવિરત ચાલુ છે. અમાસના દિવસે અહીં હજારોની સંખ્યામાં સાધુ-સંતો આવે છે, તેમના માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. રથયાત્રાના દિવસે તો દરેક હરિભક્ત માટે આ વ્યવસ્થા થાય છે અને ખૂબ જ ભાવ અને પ્રેમથી લોકો જમે છે.
રાજુ દાસ મહારાજ: ‘ભક્તો ભૂખ્યા ન જાય, તેથી સમગ્ર સરસપુર રસોડું બને છે’
રાજુ દાસ મહારાજે જણાવ્યું કે, છેલ્લા 100 વર્ષોથી હરિભક્તોને જમાડવાની આ પરંપરા અહીં ચાલુ છે. સરસપુરમાં ભગવાન આવે ત્યારે ભક્તો ભૂખ્યા કેમ જાય? એ આશયથી બધાને જમાડવામાં આવે છે. સરસપુર મામાના ઘર તરીકે ઓળખાય છે, એટલે મોસાળ છે. ત્યારે સમગ્ર જાહેર જનતાએ દરેક પોળમાં રસોડાની તૈયારીઓ કરી છે. અહીંની દરેક પોળ, શેરી અને ગામમાં મોહનથાળ, ફૂલવડી, શાક, પુરી, ચા-પાણી, નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે, જેથી હરિભક્તોને જ્યાં ફાવે ત્યાં પ્રસાદ લઈ શકે. અમારા તરફથી 500 કિલોગ્રામ મોહનથાળ, 200 કિલો ફૂલવડી, 500 કિલો પુરી અને 500 કિલો શાક બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. અમારા ઉપરાંત સરસપુરની દરેક પોળોમાં હરિભક્તો અને સાધુ-સંતોને જમાડવા માટે વ્યવસ્થા અને આયોજન કરવામાં આવે છે. આખા સરસપુરમાં દોઢ લાખ જેટલી જનતા જમવા આવે છે. ભક્તો માટે વિશેષ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે કે કોઈ ભક્ત જમ્યા વિના ન રહી જાય, કોઈને ધક્કામુક્કી ન થાય અને બધાને સારું જમવા મળે. એ માટે દરેક જગ્યાએ સ્વયંસેવકો ગોઠવવામાં આવ્યા છે.
60-70 રસોયાની ટીમ અને સ્થાનિક બહેનોનો ઉત્સાહ
પ્રસાદ બનાવવા માટે લગભગ 60 થી 70 રસોયાની ટીમ કાર્યરત હોય છે, જેની સાથે સ્થાનિક બહેનો પણ કામ કરે છે અને ખૂબ ખુશ થાય છે. અહીં બહારથી પણ લોકો સેવા કરવા માટે આવે છે. આટલું મોટું ભંડારો બીજે ક્યાંય જોવા મળતું નથી. આવતીકાલે રથયાત્રા છે અને સૌ કોઈ આતુરતાથી રથયાત્રાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
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