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અમદાવાદ રથયાત્રા પહેલા પોલીસ કમિશનરની બેઠકમાં લેવાયો નિર્ણય: હાથી જ્યાંથી પસાર થશે ત્યાં DJ વગાડવા પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ

રથયાત્રાની ધામધૂમભરી ઉજવણી માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પોલીસ કમિશનર અને જગન્નાથ મંદિરના પ્રતિનિધિઓની ઉપસ્થિતિમાં એકતા સમિતિની મહત્ત્વની બેઠક યોજાઈ.

હાથી જ્યાંથી પસાર થશે ત્યાં DJ વગાડવા પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ
હાથી જ્યાંથી પસાર થશે ત્યાં DJ વગાડવા પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 8:57 PM IST

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અમદાવાદ: શહેરમાં રથયાત્રાની ધામધૂમભરી તૈયારીઓ વચ્ચે ગજરાજની સુખાકારી માટે એક ખાસ નિર્ણય લેવાયો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ખાતે મળેલી એકતા સમિતિની બેઠકમાં પોલીસ કમિશનર અનુપસિંહ ગહેલોત, કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને જગન્નાથ મંદિરના પ્રતિનિધિઓ તથા આગેવાનોએ હાજર રહીને નિર્ણય લીધો કે રથયાત્રાના દિવસે હાથીઓ જે સમયે આવશે ત્યારે સ્થળ પરના તમામ ડીજે બંધ કરવામાં આવશે.

આ અંગે અમદાવાદ શહેરના મેયર હિતેશ બારોટે જણાવ્યું કે, આજે રથયાત્રાને લઈને એકતા સમિતિની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પોલીસ કમિશનર અને મનપાના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા. રથયાત્રાનું સુવ્યવસ્થિત આયોજન થાય તે માટે કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું અને આયોજન કઈ રીતે કરવું તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. રથયાત્રા સંપૂર્ણ શાંતિથી નીકળે અને પરત નિજ મંદિરે પહોંચે તે માટે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદ રથયાત્રા પહેલા પોલીસ કમિશનરની બેઠક યોજાઈ (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર અનુપસિંહ ગહેલોતે જણાવ્યું કે, આજે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં રથયાત્રાના આયોજન બાબતે શાંતિ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે, રથયાત્રા માટે કોર્પોરેશન દ્વારા તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે, અને ખાસ કરીને હાથીઓને કોઈ તકલીફ ન થાય તેનું પૂરતું ધ્યાન રાખવામાં આવશે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પોલીસ કમિશનર અને જગન્નાથ મંદિરના પ્રતિનિધિઓની ઉપસ્થિતિમાં એકતા સમિતિની મહત્ત્વની બેઠક યોજાઈ. (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ કમિશનરે ઉમેર્યું કે, ડીજેના કારણે હાથીઓને તકલીફ ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરાશે. સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા ઊભા કરાતા કેમ્પોમાં વાગતું મ્યુઝિક પણ ગજરાજ પસાર થાય ત્યારે બંધ રાખવામાં આવશે. હાથીઓ જે સમયે આવે તે સમયે સ્થળ પર ડીજે સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવશે, અને ગત વર્ષ જેવી કોઈ ઘટના ન બને તેની તકેદારી રાખવામાં આવશે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, રથ પરત આવે ત્યારે ટ્રાફિકનું આયોજન કેવું રહેશે અને ટ્રાફિક ક્યારે બંધ રહેશે તે અંગે આજે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. લાઇટિંગની વ્યવસ્થા કઈ રીતે કરવી તે પણ વિગતવાર ચર્ચા થઈ હતી. AMC, પોલીસ અને અન્ય એજન્સીઓ સાથે મળીને આ વખતની રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ અને સુવ્યવસ્થિત રીતે પસાર થાય તે માટે તમામ જરૂરી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

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TAGGED:

DJ BAN FOR ELEPHANTS
AMC UNITY COMMITTEE
ANUP SINGH GEHLOT
RATH YATRA PREPARATIONS
AHMEDABAD RATH YATRA 2026

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