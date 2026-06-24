રથયાત્રામાં ભક્તોને પ્રસાદ આપવા 1.5 લાખ કેસરિયા ઉપરણા તૈયાર, 40 હજાર મીટર કાપડમાંથી બનશે પવિત્ર અંગવસ્ત્ર, જાણો મહત્ત્વ
ઉપરણા પ્રસાદી માટે હોય છે અને તેનો ખૂબ મહિમા છે, અનેક કાર્યોમાં પ્રસાદી સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે, દર વર્ષે દોઢ લાખ ઉપરણા બનાવાય છે.
Published : June 24, 2026 at 3:30 PM IST
અમદાવાદ: ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રાની તૈયારીઓએ જોર પકડ્યું છે. અષાડી બીજ એટલે કે 16 જુલાઈના રોજ નીકળનારી આ રથયાત્રામાં લાખો ભક્તોને પ્રસાદ સ્વરૂપે વિતરણ કરવા માટે ખાસ કેસરિયા રંગના ઉપરણા તૈયાર કરવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે.
આ વર્ષે લગભગ 40 હજાર મીટર કાપડમાંથી 1,50,000 જેટલા પવિત્ર ઉપરણા બનાવવામાં આવશે. રથયાત્રાના પ્રસાદમાં મામા, મગ, કાકડી અને દાડમની સાથે આ કેસરિયા ઉપરણા પણ શ્રદ્ધાળુઓને આપવામાં આવે છે, જેનો મહિમા ઘણો મોટો ગણાય છે.
“16 જુલાઈના દિવસે ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા નીકળશે. રથયાત્રાને લગતા તમામ પ્રકારના કાર્યો મંદિર, પ્રશાસન અને પોલીસ તરફથી કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં રથનું સમારકામ, કલર કામ, ભગવાનના વસ્ત્રો અને ઉપરણા બનાવવાનું કામ સામેલ છે. રથયાત્રા પૂર્વે 29 જૂનના રોજ જળયાત્રા કરવામાં આવશે.” તેમણે ઉપરણાના મહત્ત્વ વિશે ઉમેરતા કહ્યું કે, “ઉપરણા પ્રસાદી માટે હોય છે અને તેની ખૂબ જ મહિમા છે. અનેક ધાર્મિક કાર્યોમાં પ્રસાદી સ્વરૂપે તેને આપવામાં આવે છે. લગભગ દોઢ લાખ જેટલા ઉપરણા દર વર્ષે બનાવવામાં આવે છે. આ વર્ષે 40 હજાર મીટર કાપડમાંથી ઉપરણા બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.” - દિલીપદાસજી મહારાજ, અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરના મહંત
દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ રથયાત્રાના એક માસ પહેલાથી જ ઉપરણા સીવવાની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ કેસરિયા રંગના અંગવસ્ત્ર ભક્તો માટે માત્ર પ્રસાદ જ નહીં, પરંતુ ભગવાન જગન્નાથના આશીર્વાદ સમાન માનવામાં આવે છે.
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર, રથયાત્રાના દિવસે આ ઉપરણા ધારણ કરવાથી ભક્તોને ભગવાનની વિશેષ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. રથયાત્રાને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથના આગમનની તૈયારીઓ ભક્તિમય માહોલમાં ચાલી રહી છે.
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