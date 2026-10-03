નવરાત્રિની શૉપિંગ માટે અમદાવાદમાં અહીં ઉમટે છે ભીડ !, જુઓ કેવી છે વેરાયટી અને શું છે ભાવ ?
નવરાત્રિ આવે એટલે ચણિયાચોળી સાથે મેચિંગ જ્વેલરીની ખરીદી પણ શરૂ થઈ જાય છે. ખાસ કરીને ઓક્સિડાઇઝ્ડ જ્વેલરી માટે શહેરના જૂના બજારોમાં આવેલી રાણીનો હજીરો
Published : October 3, 2026 at 11:30 AM IST
અમદાવાદઃ નવરાત્રિનો માહોલ જામે એટલે ચણિયાચોળી સાથે મેચિંગ જ્વેલરીની ખરીદી પણ શરૂ થઈ જાય છે. ખાસ કરીને ઓક્સિડાઇઝ્ડ જ્વેલરી માટે શહેરના જૂના બજારોમાં આવેલી રાણીનો હજીરો એક જાણીતી ખરીદીની જગ્યા તરીકે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. પરંપરાગત લુક સાથે આધુનિક ફેશનનો મેળ બેસાડતી જ્વેલરી અહીં ખરીદદારોને ખાસ પસંદ આવે છે. ત્યારે નવરાત્રિમાં રાણીનો હજીરો ઓક્સિડાઇઝ્ડ જ્વેલરીનું હબ બની ગયુ છે, યુવતીઓમાં ચણિયાચોળી સાથે ઓક્સિડાઇઝ્ડ જ્વેલરીનો ક્રેઝ વધ્યો છે.
રાણીના હજીરાની ઓક્સીડાઇઝ્ડ જ્વેલરી કેમ ખાસ અને ફેમસ છે?
અમદાવાદનો રાણીનો હજીરો વિસ્તાર પરંપરાગત બજાર અને હસ્તકલા માટે જાણીતું સ્થળ છે. ખાસ કરીને નવરાત્રિના સમયમાં અહીં મળતી ઓક્સીડાઇઝ્ડ જ્વેલરી યુવતીઓ અને મહિલાઓમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે.
ઓક્સીડાઇઝ્ડ જ્વેલરીની ખાસિયતો:
ચણિયા-ચોળી અને ગુજરાતી પરંપરાગત ડ્રેસ સાથે સરળતાથી મેચ થાય છે.
તેમાં ઝુમકા, લાંબા હાર, ચોકર, કડા, બંગડી, માથા ટીકા, નથ અને કમરબંધ જેવી અનેક ડિઝાઇન મળે છે.
એન્ટિક અને સિલ્વર જેવો લુક હોવાથી ટ્રેડિશનલ તેમજ ઇન્ડો-વેસ્ટર્ન બંને પ્રકારના ડ્રેસ સાથે પહેરી શકાય છે.
સોનાની જ્વેલરીની સરખામણીએ સામાન્ય રીતે વધુ બજેટ-ફ્રેન્ડલી વિકલ્પ તરીકે લોકો તેને પસંદ કરે છે.
નવરાત્રિમાં દરેક દિવસ અલગ લુક રાખવા માટે વિવિધ ડિઝાઇનની જ્વેલરી ખરીદવાની માંગ રહે છે.
રાણીનો હજીરોની ખાસિયત એ છે કે, અહીં નવરાત્રિ માટે વિવિધ પ્રકારની ઓક્સિડાઇઝ્ડ જ્વેલરીની ડિઝાઇન જોવા મળે છે. મોટા ઝુમકા, લાંબા નેકલેસ, ચોકર, હાર, કડા, બંગડીઓ, રિંગ, નોઝપિન અને ટ્રેડિશનલ પેન્ડન્ટ સહિતની અનેક ડિઝાઇન ગરબા રમવા જતી યુવતીઓ અને મહિલાઓમાં લોકપ્રિય છે. કાળા-ચાંદી જેવા ઓક્સિડાઇઝ્ડ ફિનિશ સાથે રંગીન મણકા, મિરર વર્ક અને પરંપરાગત ડિઝાઇન જ્વેલરીને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.
અમદાવાદના રાણીના હજીરામાં ખરીદી કરવા માટે આવેલી રૂપાબેનએ જણાવ્યું હતું કે, નવરાત્રિની શોપિંગ કરવા માટે આજે હું રાણીના હજીરામાં આવી છું. આ જગ્યા અમદાવાદમાં સૌથી બેસ્ટ જગ્યા છે, અહીંયા દરેક પ્રકારના ચણીયાચોળી અને ઓર્નામેન્ટ મળે છે. અને દર વર્ષે અમે અહીંયા ખરીદી કરવા માટે આવીએ છીએ. અમે નવરાત્રિ દરમિયાન જે આઉટ ચણીયાચોળી છે, તેમાં જે મેચિંગ થાય છે એ, જ્વેલરી અહીંયાથી જ ખરીદીએ છીએ. અને નવરાત્રિમાં નવ દિવસ માટે અલગ અલગ ઓર્નામેન્ટ ઓક્સિડાઇઝ્ડ જ્વેલરી પહેરીએ છીએ. આ વખતે એન્ટિક જ્વેલરી અને અફઘાની જ્વેલરી ઓર્નામેન્ટમાં ખૂબ જ યુનિક આવી છે.
ચણિયાચોળી સાથે પરફેક્ટ મેચ
નવરાત્રિમાં ચણિયાચોળીનો પરંપરાગત લુક ઓક્સિડાઇઝ્ડ જ્વેલરી વગર અધૂરો લાગે છે. ખાસ કરીને ગુજરાતી, રાજસ્થાની અને કચ્છી ડિઝાઇનથી પ્રેરિત જ્વેલરી ચણિયાચોળી સાથે સરળતાથી મેચ થઈ જાય છે. ભારે વર્કવાળા ડ્રેસ સાથે હેવી નેકલેસ અને ઝુમકા, જ્યારે સિમ્પલ ચણિયાચોળી સાથે ચોકર અથવા લાંબો હાર પહેરવાનો ટ્રેન્ડ જોવા મળે છે.
યુવતીઓમાં વધતી લોકપ્રિયતા
ઓક્સિડાઇઝ્ડ જ્વેલરીની લોકપ્રિયતાનું એક કારણ તેની વિવિધ ડિઝાઇન છે. પરંપરાગત દેખાવ આપતી હોવા છતાં તેને જીન્સ, કુર્તી કે ઇન્ડો-વેસ્ટર્ન ડ્રેસ સાથે પણ પહેરી શકાય છે. તેથી નવરાત્રિ પૂરતી નહીં પરંતુ અન્ય પ્રસંગો માટે પણ લોકો આવી જ્વેલરી ખરીદે છે.
કચ્છથી ઓક્સિડાઇઝ જ્વેલરી ખરીદવા માટે આવેલી રૂપલબેનએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં શોપિંગ કરવા માટે અમે આવ્યા છીએ. અહીંયા ચણિયાચોળી અને ઓર્નામેન્ટ ખુબ જ ફાઈન મળે છે, ખાસ કરીને રાણીના હજીરામાં અમે દર વર્ષે કચ્છથી ખરીદી કરવા માટે આવીએ છીએ. અને નવરાત્રિના નવ દિવસ માટે અલગ અલગ જ્વેલરી ખરીદીએ છીએ. આ વખતે પહેલા કરતા વધારે મોંઘી જ્વેલરી મળી રહી છે. અમે અત્યારે ઝુમકા, નેકલેસ અને હાર, કડાની ખરીદી કરી છે.
રાજકોટથી આવેલા દિયાબેનએ જણાવ્યું હતું કે, આજે અમે રાણીના હાજીરામાં ચણિયાચોળી, ઓર્નામેન્ટ , પર્સ, ઓક્સીડાઇઝ પર્સ અને જ્વેલરી ખરીદી રહ્યા છીએ. આ બજારમાં બહુ જ સરસ કલેક્શન મળી રહ્યા છે. અમારે તો ઈચ્છા થાય છે કે, બધું જ ખરીદી લઈએ. દર વર્ષે અમે અહીંયા આવીને ખરીદી કરીએ છીએ. અહીંયા 100 રૂપિયાથી લઈને 10,000 રૂપિયા સુધીની ઓર્નામેન્ટ જ્વેલરી અને ઓક્સિડાઇઝ્ડ જ્વેલરી મળી રહે છે.
રાણીનો હજીરો જેવા જૂના બજારમાં ખરીદી કરતી વખતે ગ્રાહકોને એક જ જગ્યાએ અલગ-અલગ ડિઝાઇન અને ભાવની રેન્જમાં વિકલ્પો મળી શકે છે. આ કારણે નવરાત્રિ નજીક આવતા, અહીં જ્વેલરીની ખરીદી માટે લોકોની અવરજવર વધતી જોવા મળે છે.
પરંપરા અને ફેશનનું સંગમ
અમદાવાદની નવરાત્રિ માત્ર ગરબા પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેમાં કપડાં અને જ્વેલરી પણ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. રાણીનો હજીરોમાં મળતી ઓક્સિડાઇઝ્ડ જ્વેલરી આ પરંપરાગત ફેશનને વધુ જીવંત બનાવે છે. ગુજરાતી સંસ્કૃતિના રંગો સાથે આધુનિક ફેશનનો મેળ બેસાડતી આ જ્વેલરી નવરાત્રિના પોશાકને અલગ ઓળખ આપે છે.
રાણીના હજીરામાં ઓર્નામેન્ટની શરૂઆત વસીમ શેખના પરિવારએ કરી હતી, છેલ્લી ત્રણ પેઢીથી તેઓ અહીંયા ઓર્નામેન્ટના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. વેપારી વસીમ શેખે જણાવ્યું હતું કે, હું છેલ્લા 22 વર્ષથી ધંધો કરૂ છું, મારા બાપદાદાઓએ આ કામની શરૂઆત 50 વર્ષ પહેલા કરી હતી. પહેલા ફક્ત અમારી દુકાન હતી, હવે અહીંયા ઓનલાઇન 20થી 25 દુકાનો થઈ ગઈ છે. નવરાત્રિમાં સ્પેશિયલ અફઘાની ઓર્નામેન્ટ બેંગલ્સ, નેકલેસ, હાર અને બુટ્ટી રીંગ મળી રહે છે. અફઘાનિ સ્ટાઇલમાં ઓક્સિડાઇઝ જ્વેલરી 450થી 5000ના સેટ મળે છે અને મહિલાઓ બહુ જ ધૂમથી ખરીદી કરી રહી છે.
ઓર્નામેન્ટ પહેરીને અનોખી રીતે જ્વેલરી વેચતા ફારૂક શેખે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 35 વર્ષથી ઓર્નામેન્ટનો ધંધો કરૂ છું. નવરાત્રિ માટે સ્પેશિયલ મે જાતે તમામ જ્વેલરી પહેરી લીધી છે. અને મારો લુક જોઈને લોકો ખૂબ આવી રહ્યા છે. અને મારી રીલ પણ બનાવી રહ્યા છે. આ વખતે ઓર્નામેન્ટની નવી કેપ, ગોગલ્સ, હાથણી, પર્સ, ચેન, અને હાર આવ્યા છે. બાહુબલી જોધા અકબર, કચ્છી આઈટમ થીમની જ્વેલરી છે. જેની પ્રાઈઝ 70થી 5000 સુધીની છે.
ઓર્નામેન્ટ જ્વેલરી એન્ટિક કલેક્શન રાખનાર સોનું ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી પાસે જર્મન સિલ્વર ફ્યુઝન જ્વેલરી છે. તેની સાથે પર્સ, ચશ્મા, વોચ, વગેરે છે. આ બધી વસ્તુઓને જાતે બનાવીએ છીએ. આખું વર્ષ આને બનાવવામાં લાગે છે, પછી બે મહિના પહેલા માર્કેટમાં આવે છે. અને લોકો આને ખરીદવા માટે પાડાપડી કરે છે.
વેપારી શેખ મોહસીને જણાવ્યું હતું કે, નવરાત્રિ પહેલા રાણીનો હજીરોમાં ખરીદી કરવા માટે આખા ગુજરાત અને બહારથી લોકો આવે છે અને અમે ઓર્નામેન્ટ જાતે બનાવીને અહીંયા વેચીએ છીએ. આખું વર્ષ લોકો કામ કરે છે, અહીંયા માર્કેટમાં ખુબ જ સુંદર હેન્ડીક્રાફ્ટ ઓર્નામેન્ટ આવી ગયા છે. નવરાત્રિમાં હેરિટેજ લુક ધરાવતા જ્વેલરી પણ ખૂબ જ ટ્રેન્ડિગમાં છે.
આ પણ વાંચોઃ
રાજકોટના પ્રખ્યાત સળગતી ઈંઢોંણીના ગરબા, શ્રદ્ધા, સાહસ અને પરંપરાનો ત્રિવેણી સંગમ
નવરાત્રી પહેલાં અમદાવાદ પોલીસ એક્શનમાં, ગરબા આયોજકો સાથે કમિશનરની બેઠક