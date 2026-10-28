કચ્છમાં બેઠેલા હથિયારના સપ્લાયર સુધી રામોલ પોલીસ પહોંચી, ગણતરીના કલાકોમાં વોન્ટેડ આરોપી ઝડપાયો
અમદાવાદમાં દેશી બનાવટની બે પિસ્તોલ અને બે કારતૂસના કેસમાં તપાસનો રેલો કચ્છ સુધી પહોંચ્યો છે. પશ્ચિમ કચ્છ LCBની મદદથી ભુજમાંથી આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : October 28, 2026 at 2:32 PM IST
અમદાવાદઃ અમદાવાદના રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં દેશી બનાવટની પિસ્તોલ અને કારતૂસના કેસમાં તપાસ કરી રહેલી પોલીસને ગણતરીના કલાકોમાં મોટી સફળતા મળી છે. ભૂજના નાગોર રોડ સ્થિત રોયલ ટાઉનશિપ-2માં રહેતા 28 વર્ષીય વોન્ટેડ આરોપી સાદિક સતારભાઈ નોડની હથિયારો મંગાવવાના મામલે ઝડપી પાડ્યો છે. રામોલ પોલીસની ટીમને આરોપીના મોબાઇલ નંબરના આધારે લોકેશન મળ્યું હતું અને ત્યારબાદ પશ્ચિમ કચ્છ LCBની મદદથી આ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
હથિયારોના કેસમાં સપ્લાયર સુધી પહોંચવા તપાસ તેજ
રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ મામલે આર્મ્સ એક્ટની કલમ 25(1-B)A, 25(1-AA) અને 29 મુજબ ગુનો નોંધાયો હતો. આ કેસમાં અગાઉ પકડાયેલા આરોપી પાસેથી દેશી બનાવટની બે પિસ્તોલ અને બે કારતૂસ કબજે કરવામાં આવ્યાં હતાં. તપાસ દરમિયાન આ હથિયારો મંગાવનાર વોન્ટેડ આરોપી સાદિક સતારભાઈ નોડને ઝડપી પાડવા પોલીસ દ્વારા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.
મોબાઇલ લોકેશનના આધારે ભુજમાં કાર્યવાહી
ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની સૂચના અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.એન.ગડાસમાના માર્ગદર્શન હેઠળ સર્વેલન્સ કોડના પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર આર.બી. રબારે સ્ટાફની અલગ-અલગ ટીમો બનાવી હતી. આરોપીના મોબાઇલ નંબરના આધારે તેનું લોકેશન મેળવતાં તે ભુજમાં હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ પશ્ચિમ કચ્છ LCBનો સંપર્ક કરીને સંયુક્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ભુજ ખાતેથી આરોપીને ઝડપી પાડી તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આરોપી સામે અગાઉ પણ અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા
આરોપી સામે અગાઉ ભુજ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં મારામારી, એટ્રોસિટી એક્ટ, પ્રોહિબિશન, હત્યાના પ્રયાસ, ધમકી, ગેરકાયદે ટોળું એકત્ર થવું અને અન્ય ગુનાઓ સહિતના કેસ નોંધાયેલા છે. વર્ષ 2017થી 2025 દરમિયાનના વિવિધ ગુનાઓનો તેનો ઇતિહાસ પોલીસ રેકોર્ડમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ કામગીરીમાં પશ્ચિમ કચ્છ LCBના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.એમ. મકવાણા, રામોલ પોલીસના PSI આર.બી. રબાર તથા બંને ટીમોના અન્ય પોલીસ કર્મચારીઓ જોડાયા હતા.
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