અમદાવાદમાં 9 જીવ લેનારી ગેરકાયેદસર ફટાકડા ફેક્ટરી તોડી પડાઈ, ફાયર વિભાગે 30 એકમોને નોટિસ ફટકારી
ફટાકડા ફેક્ટરીમાં શનિવારે લાગેલી આગની ઘટનામાં 9 લોકોના મોત બાદ સમગ્ર મામલાની તપાસ માટે SITની રચના કરવામાં આવી છે.
Published : July 19, 2026 at 9:40 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં RAF કેમ્પની પાછળ મહેમદપુરામાં ફટાકડા ફેક્ટરીમાં શનિવારે લાગેલી આગની ઘટનામાં 9 લોકોના મોત બાદ સમગ્ર મામલાની તપાસ માટે SITની રચના કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ 9 લોકોના જીવ ગયા તે ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીને આજે તોડી પાડવામાં આવી હતી. તો અમદાવાદ શહેરમાં ફાયર વિભાગ દ્વારા ઝોનવાઈઝ 147 સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરીને 30 નોટિસ ફટકારી છે.
આ અંગે વિગતો આપતા ACP યુવરાજસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, ગઈકાલે જે બ્લાસ્ટની ઘટના થઈ ત્યારબાદ ગેરકાયદેસર જે ફાયર વર્ક્સનું કારખાનું હતું, તે અનુસંધાને AMC અને જગ્યાના માલિક સાથે રહીને આ જગ્યાએ ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડી પાડવાની કામગીરી કરવામાં આવી છે. આગળ હજુ 1 દિવસમાં આ વિસ્તારમાં NOC નેગેટિવ આપેલું હતું તેની ડ્રાઈવ રાખવામાં આવી છે. અલગ-અલગ જગ્યાએ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હશે તો તેને પણ આવતા 24 કલાકમાં બાંધકામ તોડવાની કામગીરી કરવામાં આવશે. જમીન કોના નામે હતી? તે ઉપરાંત ટેમ્પરરી NA લેવાની પ્રોસેસ છે, તે કાગળ કામ, ઉપરાંત ફેક્ટરીમાં વપરાતા પોટેશિયમ, સલ્ફેટ છે, સોડાનો સામાન છે તે કયા વ્યક્તિ દ્વારા કયા આધારે ખરીદવામાં આવ્યો હતો તેની તપાસ ચાલુ છે.
તેમણે જણાવ્યું કે, એક SIT બનાવવામાં આવી છે તેમાં ACP અને રામોલ PIના સંકલનમાં SITના માધ્યમથી તપાસ કરવામાં આવશે. ઘટનામાં જે સંડોવાયેલા હશે તેમની ધરપકડ કરીને ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ન થાય તેની તકેદારી પોલીસ દ્વારા લેવામાં આવશે. આ જમીન માલિક, ઉપરાંત 3 પાર્ટનરો છે તેમના બેંક એકાઉન્ટ અને ઘરની તપાસ હાલ ચાલી રહી છે. તેઓના ઓનલાઈન નાણાકિય વ્યવહાર છે તેને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને તેને ફ્રીઝ કરીને આગળની તપાસ કરવામાં આવશે. હાલમાં ફેક્ટરીના 3 ભાગીદારો સામે આવ્યા છે તેમના બેંક
અમદાવાદમાં ફાયર વિભાગની ઝોનવાઇઝ તપાસ
તો બીજી તરફ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસિસ વિભાગ દ્વારા 19 જુલાઈ, 2026ના રોજ શહેરના તમામ ઝોનમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમોના પાલનની ખાતરી કરવા માટે વિશેષ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. કુલ 147 સ્થળોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં વિવિધ પ્રકારના ગોડાઉન, વેરહાઉસ, વ્યવસાયિક એકમો અને અન્ય સ્થળોનો સમાવેશ થયો હતો. તપાસ દરમિયાન કુલ 30 નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી, જેમાં 23 વેરહાઉસ/ગોડાઉન અને 7 અન્ય એકમો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. 4 એકમોને સીલ કરવામાં આવ્યા છે અને આવતીકાલથી આ કાર્યવાહી સઘન ઝુંબેશ સ્વરૂપે હાથ ધરવામાં આવશે.
- કુલ ચેકિંગ - 147
- વેરહાઉસ/ગોડાઉન નોટિસ - 23
- ફેક્ટરીઓ/ઉદ્યોગ નોટિસ - 0
- અન્ય નોટિસ - 7
- કુલ નોટિસ જારી - 30
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