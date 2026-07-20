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અમદાવાદ: રામોલ વિસ્તારમાં ફટાકડા ફેક્ટરી બ્લાસ્ટમાં વધુ એકનું મોત, મૃત્યુઆંક 10 પર પહોંચ્યો

તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા ઘટનાના તમામ પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

રામોલ વિસ્તારમાં ફટાકડા ફેક્ટરી બ્લાસ્ટમાં વધુ એકનું મોત
રામોલ વિસ્તારમાં ફટાકડા ફેક્ટરી બ્લાસ્ટમાં વધુ એકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 3:22 PM IST

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અમદાવાદ : શહેરના રામોલ વિસ્તારમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં થયેલા બ્લાસ્ટની ઘટનામાં વધુ એક ઘાયલનું સારવાર દરમિયાન મોત થતાં મૃત્યુઆંક વધીને 10 થયો છે. ઘાયલોને એલજી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. 4 લોકોને ઘટનાસ્થળે જ મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમની ડેડબોડી એલજી હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવી હતી. મૃતક 95 ટકા સુધી દાઝ્યા હોવાથી તેમની હાલત અત્યંત ગંભીર હતી અને સારવાર દરમિયાન તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.

અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં RAF કેમ્પની પાછળ મહેમદપુરામાં ચાલતી ગેરકાયદેસર ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગી હોવાની ઘટના બની હતી. ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગના મામલે રામોલ પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા 3 વ્યક્તિઓને રાઉન્ડઅપ કર્યા છે. ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીના માલિક મેડુલ ડોડિયા સહિત 3 વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી છે. મુખ્યમંત્રી અને PMO દ્વારા ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે અને સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

રામોલ વિસ્તારમાં ફટાકડા ફેક્ટરી બ્લાસ્ટમાં વધુ એકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ, બ્લાસ્ટ કેસમાં ઝડપાયેલા આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી તેમના રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી હાલ ચાલી રહી છે. તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા ઘટનાના તમામ પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આ ઘટનાને લઈને PMOએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે અને ઈજાગ્રસ્તોના જલ્દી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી છે. સાથે જ મૃતકોના સ્વજનોને PMNRFમાંથી 2 લાખની અને ઈજાગ્રસ્તોને 50 હજાર રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી છે. જ્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા મૃતકોના પરિજનોને 4 લાખની સહાય આપવાની જાહેરાત કરાઈ છે.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, "આ ઘટનાનું રીકન્સ્ટ્રક્શન પણ કરવામાં આવશે. તપાસ દરમિયાન FSL સહિતની ટીમો દ્વારા એકત્ર કરાયેલા પુરાવાના આધારે સમગ્ર ઘટનાક્રમની કડી જોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે."

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TAGGED:

FIRE IN FIRE CRACKER FACTORY
ફટાકડા ફેક્ટરીમાં આગ
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