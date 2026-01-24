રિનોવેશન માટે સ્કૂલ બંધ કરીને AMC ભૂલ્યું? રખિયાલની ઉર્દુ શાળા 5 વર્ષથી બંધ હાલતમાં
અમદાવાદ: છેલ્લા પાંચ વર્ષથી અમદાવાદના રખિયાલ વિસ્તારમાં સમારકામના નામે ઉર્દુ શાળાને બંધ કરવામાં આવ્યી છે અને સ્કૂલના તમામ વિદ્યાર્થીઓને બીજી સ્કૂલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ત્યારે બાળકોને બેથી ત્રણ રોડ ક્રોસ કરીને બીજી સ્કૂલમાં જવું પડે છે. જેના કેટલાક અકસ્માત કેસ સામે આવે છે. ત્યારે આ રખિયાલ અને બાપુનગરના વાલી મંડળોએ માંગણી કરી કે, રીપેરીંગ કરીને ફટાફટ સ્કૂલ ચાલુ કરવામાં આવે. જો રીપેરીંગ નહીં કરવામાં આવે તો પોર્ટેબલ રૂમમાં બાળકોને બેસાડીને સ્કૂલ ચાલુ કરવામાં આવે.
2020ના વર્ષમાં સ્કૂલને બંધ કરાઈ હતી
આ મામલે એડવોકેટ એબી સૈયદે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદની રાખિયાલ ઉર્દૂ સ્કૂલ 1, 2 ને 2020 માં રીપેરીંગ ના નામે બંધ કરવામાં આવી હતી. રખિયાલ વિસ્તારમાં આવેલી AMC પ્રાથમિક શાળામાં માત્ર નાનાં અને સરળતાથી સુધારી શકાય એવા નુકસાનના બહાને વિદ્યાર્થીઓને ભારે ટ્રાફિકવાળા રખિયાલ ચાર રસ્તા સ્થિત મલ્ટી લેંગ્વેજ સ્કૂલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે બાળકોના જીવને ગંભીર જોખમ ઊભું થયું છે અને વાલીઓને ભારે મુશ્કેલી ભોગવવી પડી રહી છે.
સ્કૂલ ફરી શરૂ કરવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન
તો આ મુદ્દે આજે બાપુનગર રહેવાસી મંડળ (ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ – EWS-5008) તથા અમદાવાદ પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા AMC સ્કૂલ બોર્ડના અયોગ્ય નિર્ણય સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
વાલી મંડળના ચેરમેને મોહમ્મદ નિસાર અંસારીએ જણાવ્યું હતું કે, રખિયાલ વિસ્તારમાં આવેલી AMC પ્રાથમિક શાળાને પાંચ વર્ષ પહેલા રીપેરીંગના નામે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. આ શાળાની નીચે હજી સુધી દુકાનો ચાલુ છે. જ્યારે શાળાને નુકસાન જણાય છે. ત્યારે પણ AMC દ્વારા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર આવેલી દુકાનો ભાડે આપવાનું ચાલુ રાખવું અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને શિક્ષણ વિરોધી પગલું છે. આ પ્રદર્શન દ્વારા અમારી માંગ છે કે તમામ વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક તેમની મૂળ અને સુરક્ષિત શાળામાં પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવે તથા શાળાની મરામત ઝડપથી પૂર્ણ કરી શિક્ષણ કાર્ય ફરી શરૂ કરવામાં આવે.
બાળકો જોખમી રીતે રસ્તો ક્રોસ કરીને શાળાએ જવા મજબૂર
બીજા વાલીઓએ પણ જણાવ્યું હતું કે, અમારા બાળકોને બીજે જવા માટે ઘણી પરેશાઓનો સામનો કરવો પડે છે. બાળકોને સ્કૂલ છોડવા માટે જવું પડે છે. રોડ ક્રોસ કરવામાં બાળકોને તકલીફ પડે છે અને થોડાક દિવસ પહેલા અહીંયા એક બાળકનો અકસ્માત પણ થયો હતો. જીવ જોખમમાં નાખીને બાળકો સ્કૂલમાં જાય છે એટલે અમારી માંગ છે કે આ સ્કૂલને ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે.
રસ્તો આળંગતા બાળકનો અકસ્માત થયો
અન્સારી મહંમદ રફીકે જણાવ્યું હતું કે, 9 જાન્યુઆરીના દિવસે મારા બાળક મોહમ્મદ રાઇદનો અકસ્માત થયો હતો. મારા છોકરા આ જ સ્કૂલમાં ભણતો હતો પરંતુ એને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે રોડ ક્રોસ કરવા જતા સમયે એનો અકસ્માત થયો હતો. રોડ ક્રોસ કરતા સમય બસ વાળાએ મારા છોકરાને ટક્કર મારી દીધી હતી. એના માટે અમે ગોમતીપુર પોલીસ સ્ટેશન એફઆઇઆર કરી હતી. તેની તબિયત હવે તો સારી છે, પરંતુ આ બનાવ બીજા છોકરાઓ સાથે ના બને તે માટે અમારી માંગ છે કે બાળકો માટે આ સ્કૂલ ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે.
વાલીઓની માંગ છે કે, જો શાળા રીપેર કરવામાં ટાઈમ લાગે તો એની પહેલા આ સ્કૂલના પરિસરમાં હંગામી ધોરણે પાંચથી સાત રૂમ બનાવીને વિદ્યાર્થીઓને ભણવા માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. આ શાળામાં એકથી સાત ધોરણના બાળકો ભણતા હતા, જેમાં 450 બહાર થયા હતા તેને નજીકની શાળામાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. અને બીજી શાળામાં જવા માટે બે થી ત્રણ સિગ્નલને પાર કરીને બાળકોને જવું પડે છે, જેનાથી અકસ્માતનું જોખમ જોવા મળે છે.
આ મુદ્દે ગોમતીપુરના કાઉન્સિલર એક ઈકબાલ શેખે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અમે 12 વખત આ મામલે કોર્પોરેશનને જાણ કરી છે. શાસન અધિકારીને જાણ કરી છે અને બોર્ડમાં પણ આ મુદ્દાને ઉઠાવીએ છીએ પરંતુ હજી સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી અને આ સ્કૂલ એમ નેમ જર્જરીત ઉભી છે. આવનારી 28 તારીખે બોર્ડમાં પણ આ મુદ્દે અમે રજૂઆત કરીશું અને અમારી માંગ છે કે આ સ્કૂલ પહેલા જેવી શરૂ કરવામાં આવે.
ત્યારે બીજા કોર્પોરેટરે જણાવ્યું હતું કે, અમે આ મુદ્દે ઘણી વખત રજૂઆત કરી છે. હાઈ સ્કૂલમાં 400થી વધારે બાળકો ભણતા હતા પરંતુ હવે બીજી સ્કૂલમાં એમને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે એમને ઘણી વખત તકલીફોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. કોરોના કાળ પહેલાથી આ સ્કૂલ બંધ છે. એટલે અમારી માંગ છે કે ફટાફટ રીપેરીંગ કરીને એને ચાલુ કરી દેવામાં આવે. અને બોર્ડમાં પણ આ અંગે અમે પ્રશ્ન પૂછીશું.
સ્કૂલ બોર્ડના ચેરમેને શું કહ્યું?
ત્યારે આ મુદ્દે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્કૂલ બોર્ડના ચેરમેન સુજય મહેતાને વાત કરતા તેમણે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, આગામી દિવસોમાં આ સ્કૂલની વિઝીટ કરીને તપાસ કરવામાં આવશે અને સ્કૂલ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે.
